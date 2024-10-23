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Какой сегодня, 23 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

23 октября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
23 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Радостная девушка гуляет в городе осенью. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 23 октября, в Украине празднуют профессиональный праздник День рекламиста. Также украинцы вместе с миром отмечают Всемирный день осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии. Верующие чтят память святого апостола Иакова. До главного праздника Нового года осталось 69 дней.

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Какой сегодня, 23 октября, день в Украине и мире

23 октября — это день, богатый разнообразными событиями и профессиональными праздниками, которые отмечаются как в Украине, так и во всем мире. Отмечаются как важные профессиональные даты, так и дни повышения осведомленности о редких заболеваниях, привлекающих внимание к важным проблемам общества.

Все праздники 23 октября:

  • День рекламиста в Украине. 23 октября в Украине отмечается День рекламиста. Этот праздник создан для всех работающих в сфере рекламы. Появилось оно еще в 1994 году и охватывает не только рекламистов, но и маркетологов, дизайнеров, копирайтеров и промоутеров.
  • Всемирный день осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии. Этот день создан для повышения осведомленности об опасности, связанной с эпилепсией, и обращает внимание на необходимость исследований и профилактики.
  • День распространения информации о синдроме Кабуки. Ежегодно 23 октября проводится День осведомленности о синдроме Кабуки — редкое генетическое заболевание. Цель дня — поддержка пациентов и повышение осведомленности об этом состоянии.
  • Международный день снежного барса. Этот день посвящен защите снежного барса, одного из самых загадочных и редких хищников. Он живет в труднодоступных горных районах Азии и сталкивается с многочисленными угрозами из-за браконьерства.
  • День организаторов мероприятий. Отмечают те, кто создает незабываемые события — от концертов до больших конференций. Этот день подчеркивает важность организации и планирования мероприятий.

 

Какой сегодня, 23 октября, день в Украине и мире
Человек работает рекламистом. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 23 октября, церковный праздник

Ежегодно 23 октября православная церковь чтит память святого апостола Иакова, одного из семидесяти апостолов, который имел особую связь с семьей Иисуса Христа. Этот день важен в церковном календаре и привлекает внимание к истории жизни Иакова и его значимой роли в раннем христианстве.

Апостол Иаков был сыном Иосифа, обручника Девы Марии, и часто упоминается как "брат Господень" из-за своей близкой связи с Иисусом Христом. Как один из семидесяти апостолов, он активно проповедовал христианство и передал учение Христа по всей земле.

 

Какой сегодня, 23 октября, церковный праздник
Святой апостол Иаков. Фото: wikimedia.org

Что нельзя делать 23 октября — главные запреты дня

Церковь осуждает в любой день года:

  • ссоры;
  • сплетни;
  • злость;
  • злословие;
  • зависть;
  • лень.

Нельзя держать обиду, желать другим зла и отказывать в помощи нуждающимся и просящим.

По народным приметам, в этот день нельзя:

  • брать деньги взаймы — они не принесут счастья;
  • ремонтировать обувь, мебель — такие вещи долго не прослужат;
  • планировать важные дела — планам не будет суждено сбыться, поэтому лучше перенести это на следующий день.

 

Родительская поминальная суббота перед Рождественским постом: традиции запрета
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 23 октября

В народном календаре 23 октября праздник Иакова, которого издавна считали покровителем паломников и пчеловодов. Наши предки верили, что молитвы ему могут обеспечить хороший урожай меда, поэтому в этот день обращались к святому за благословением. Традиционно в этот день заканчивали подготовку ульев к зиме.

Особой традицией было устраивать "пчелиные хороводы" — пчеловоды собирались, ели мед и даже соревновались, кто лучше будет имитировать жужжание пчел. Считалось, что тот, кто съест больше меда и лучше всего будет изображать пчелу, будет иметь хороший медовый урожай в следующем году.

Также наши предки искренне верили, кто съест хотя бы ложку меда, тот непременно обретет здоровье.

 

Народные приметы и традиции на 23 октября
Человек, держащий соты с медом. Фото: google.com

Этот день также считался важным для предсказания погоды на зиму. Вот основные народные приметы на 23 октября:

  • Если в этот день пошел град, то через две недели следует ожидать настоящей зимы.
  • Если выпал снег и не растаял, ждите теплую зиму.
  • Если в праздник Иакова идет дождь, то следующий год будет урожайным.
  • Если на улице грязь и слякоть, снега не будет до 4 ноября.
  • Если мороза не было, еще четыре недели зимы не будет.
  • Если ива пожелтела и сбрасывает листву, к ранней зиме.
  • Если ветер северный или восточный, то к быстрым холодам.

 

Народные приметы и традиции на 23 октября
Снег выпал на желтые листья. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 23 октября и как назвать ребенка

В этот осенний день, 23 октября, поздравления принимают:

  • Александр;
  • Владимир;
  • Вольдемар;
  • Емельян;
  • Игнат;
  • Максим;
  • Николай;
  • Эмиль;
  • Иаков;
  • Ефросинья.

Также предлагаем узнать, где в Украине в среду, 23 октября, испортится погода.

День ангела 23 октября традиции праздники народные приметы запреты

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