23 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 23 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать
Сегодня, 23 октября, в Украине празднуют профессиональный праздник День рекламиста. Также украинцы вместе с миром отмечают Всемирный день осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии. Верующие чтят память святого апостола Иакова. До главного праздника Нового года осталось 69 дней.
Новини.LIVE предлагает вам узнать, какие еще важные события встретим в эту среду, 23 октября, чем эта дата особенная, каковы ее традиции, народные приметы и запреты.
Какой сегодня, 23 октября, день в Украине и мире
23 октября — это день, богатый разнообразными событиями и профессиональными праздниками, которые отмечаются как в Украине, так и во всем мире. Отмечаются как важные профессиональные даты, так и дни повышения осведомленности о редких заболеваниях, привлекающих внимание к важным проблемам общества.
Все праздники 23 октября:
- День рекламиста в Украине. 23 октября в Украине отмечается День рекламиста. Этот праздник создан для всех работающих в сфере рекламы. Появилось оно еще в 1994 году и охватывает не только рекламистов, но и маркетологов, дизайнеров, копирайтеров и промоутеров.
- Всемирный день осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии. Этот день создан для повышения осведомленности об опасности, связанной с эпилепсией, и обращает внимание на необходимость исследований и профилактики.
- День распространения информации о синдроме Кабуки. Ежегодно 23 октября проводится День осведомленности о синдроме Кабуки — редкое генетическое заболевание. Цель дня — поддержка пациентов и повышение осведомленности об этом состоянии.
- Международный день снежного барса. Этот день посвящен защите снежного барса, одного из самых загадочных и редких хищников. Он живет в труднодоступных горных районах Азии и сталкивается с многочисленными угрозами из-за браконьерства.
- День организаторов мероприятий. Отмечают те, кто создает незабываемые события — от концертов до больших конференций. Этот день подчеркивает важность организации и планирования мероприятий.
Какой сегодня, 23 октября, церковный праздник
Ежегодно 23 октября православная церковь чтит память святого апостола Иакова, одного из семидесяти апостолов, который имел особую связь с семьей Иисуса Христа. Этот день важен в церковном календаре и привлекает внимание к истории жизни Иакова и его значимой роли в раннем христианстве.
Апостол Иаков был сыном Иосифа, обручника Девы Марии, и часто упоминается как "брат Господень" из-за своей близкой связи с Иисусом Христом. Как один из семидесяти апостолов, он активно проповедовал христианство и передал учение Христа по всей земле.
Что нельзя делать 23 октября — главные запреты дня
Церковь осуждает в любой день года:
- ссоры;
- сплетни;
- злость;
- злословие;
- зависть;
- лень.
Нельзя держать обиду, желать другим зла и отказывать в помощи нуждающимся и просящим.
По народным приметам, в этот день нельзя:
- брать деньги взаймы — они не принесут счастья;
- ремонтировать обувь, мебель — такие вещи долго не прослужат;
- планировать важные дела — планам не будет суждено сбыться, поэтому лучше перенести это на следующий день.
Народные приметы и традиции на 23 октября
В народном календаре 23 октября праздник Иакова, которого издавна считали покровителем паломников и пчеловодов. Наши предки верили, что молитвы ему могут обеспечить хороший урожай меда, поэтому в этот день обращались к святому за благословением. Традиционно в этот день заканчивали подготовку ульев к зиме.
Особой традицией было устраивать "пчелиные хороводы" — пчеловоды собирались, ели мед и даже соревновались, кто лучше будет имитировать жужжание пчел. Считалось, что тот, кто съест больше меда и лучше всего будет изображать пчелу, будет иметь хороший медовый урожай в следующем году.
Также наши предки искренне верили, кто съест хотя бы ложку меда, тот непременно обретет здоровье.
Этот день также считался важным для предсказания погоды на зиму. Вот основные народные приметы на 23 октября:
- Если в этот день пошел град, то через две недели следует ожидать настоящей зимы.
- Если выпал снег и не растаял, ждите теплую зиму.
- Если в праздник Иакова идет дождь, то следующий год будет урожайным.
- Если на улице грязь и слякоть, снега не будет до 4 ноября.
- Если мороза не было, еще четыре недели зимы не будет.
- Если ива пожелтела и сбрасывает листву, к ранней зиме.
- Если ветер северный или восточный, то к быстрым холодам.
Кто празднует День ангела 23 октября и как назвать ребенка
В этот осенний день, 23 октября, поздравления принимают:
- Александр;
- Владимир;
- Вольдемар;
- Емельян;
- Игнат;
- Максим;
- Николай;
- Эмиль;
- Иаков;
- Ефросинья.
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