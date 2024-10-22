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Пориви вітру та дощі — де завтра в Україні зіпсується погода

22 жовтня 2024 20:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 жовтня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 23 жовтня, зіпсується у деяких регіонах. Місцями очікуються дощі, а також пориви вітру до 12 м/с.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 23 жовтня від Укргідрометцентру 

В Україні мінлива хмарність. В Укргідрометцентрі зазначають, що опадів не буде. Очікується вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде +2...+7 °С, на узбережжі Чорного моря до +10 °С, вдень +11...+16 °С, у південній частині +14...+19 °С.

Погода в Україні 23 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня. Фото: Укргідрометцентр 

Погода по Київській області 23 жовтня

У столичному регіоні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря

  • вночі +2...+7 °С, вдень +11...+16 °С;
  • у Києві вночі +5...+7 °С, вдень +12...+14 °С.

Погода від Наталки Діденко

За словами синоптика, погода істотно не змінюється, однак місцями будуть дощі та вітер. 

У західних областях збільшиться хмарність. Є ймовірність невеликого дощу.

Водночас на Лівобережжі посилиться вітер до 8-12 метрів за секунду.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 жовтня в Одесі очікується відносно тепла погода. Протягом дня температура повітря підвищиться до +17 °C. Опадів не передбачається.

Також 11 жовтня у Києві мешканці могли спостерігати густий туман, який окутував столицю, надаючи краєвидам загадкового і містичного вигляду. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

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