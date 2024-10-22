Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 октября

Порывы ветра и дожди — где завтра в Украине испортится погода
Погода в Украине завтра, 23 октября, испортится в некоторых регионах. Местами ожидаются дожди, а также порывы ветра до 12 м/с.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 23 октября от Укргидрометцентра
В Украине переменная облачность. В Укргидрометцентре отмечают, что осадков не будет. Ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет +2...+7 °С, на побережье Черного моря до +10 °С, днем +11...+16 °С, в южной части +14...+19 °С.
Погода по Киевской области 23 октября
В столичном регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
- ночью +2...+7 °С, днем +11...+16 °С;
- в Киеве ночью +5...+7°С, днем +12...+14°С.
Погода от Наталки Диденко
По словам синоптика, погода существенно не меняется, однако местами будут дожди и ветер.
В западных областях увеличится облачность. Есть вероятность небольшого дождя.
В то же время на Левобережье усилится ветер до 8-12 метров в секунду.
Напомним, 23 октября в Одессе ожидается относительно теплая погода. В течение дня температура воздуха увеличится до +17 °C. Осадков не предполагается.
Также 11 октября в Киеве жители могли наблюдать густой туман, окутывавший столицу, придавая пейзажам загадочный и мистический вид. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
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