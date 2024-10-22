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Порывы ветра и дожди — где завтра в Украине испортится погода

22 октября 2024 20:34
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 октября
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 23 октября, испортится в некоторых регионах. Местами ожидаются дожди, а также порывы ветра до 12 м/с.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 23 октября от Укргидрометцентра

В Украине переменная облачность. В Укргидрометцентре отмечают, что осадков не будет. Ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +2...+7 °С, на побережье Черного моря до +10 °С, днем +11...+16 °С, в южной части +14...+19 °С.

Погода в Украине 23 октября
Прогноз погоды в Украине на 23 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 23 октября

В столичном регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

  • ночью +2...+7 °С, днем +11...+16 °С;
  • в Киеве ночью +5...+7°С, днем +12...+14°С.

Погода от Наталки Диденко

По словам синоптика, погода существенно не меняется, однако местами будут дожди и ветер. 

В западных областях увеличится облачность. Есть вероятность небольшого дождя.

В то же время на Левобережье усилится ветер до 8-12 метров в секунду.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 23 октября в Одессе ожидается относительно теплая погода. В течение дня температура воздуха увеличится до +17 °C. Осадков не предполагается.

Также 11 октября в Киеве жители могли наблюдать густой туман, окутывавший столицу, придавая пейзажам загадочный и мистический вид. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

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