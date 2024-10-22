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Яке сьогодні, 22 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити

22 жовтня 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
22 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Радісна дівчина гуляє у парку восени. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 22 жовтня, Україна разом з усім світом зустрічає Міжнародний день CAPS LOCK. Віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського. До Нового року залишилося 70 днів.

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Новини.LIVE детально розповість про важливі події, які відзначають 22 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 22 жовтня, день в Україні та світі 

У вівторок, 22 жовтня, відзначають кілька важливих подій:

Міжнародний день CAPS LOCK

Цей день покликаний нагадати про функцію CAPS LOCK, яка робить усі введені літери великими. Вона корисна для підпису документів та важливих повідомлень. Це також можливість відпочити від використання клавіші Shift для введення великих літер.

 

Коли Міжнародний день CAPS LOCK
Клавіша CAPS LOCK на клавіатурі. Фото: depositphotos.com

Міжнародний день поширення інформації про заїкання

Цей день підвищує обізнаність про заїкання — мовний розлад, який заважає людині правильно вимовляти слова. Метою свята є підтримка людей з цим станом та зниження стигматизації.

 

Коли Міжнародний день поширення інформації про заїкання
Мовний розлад. Фото: istockphoto.com

День Фехнера

Названий на честь Густава Фехнера, німецького філософа та психофізика, який вивчав, як фізичні стимули впливають на наші відчуття. Його дослідження принесли неоціненний внесок у такі сфери як психологія, нейронаука та інженерія. 

 

Який сьогодні, 22 жовтня, день в Україні та світі
Німецький філософ Густав Фехнер. Фото: wikimedia.org

Яке сьогодні, 22 жовтня, церковне свято

22 жовтня в церковному календарі вшановують святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, який жив у другій половині XVI століття. Народився у Туреччині. Він здобув відомість завдяки своїй духовній силі та відданості християнським ідеалам. Аверкій активно проповідував християнство в різних регіонах, зокрема у Фрігії (стародавнє місто на території сучасної Туреччини), що значно вплинуло на поширення віри серед місцевого населення. Святий помер 22 жовтня 1584 року, і нині вважається покровителем тих, хто потребує духовної підтримки та натхнення.

 

Яке сьогодні, 22 жовтня, церковне свято
Рівноапостольний Аверкій, єпископ Єрапольський. Фото: andriyivska-tserkva.kiev.ua

Що не можна робити 22 жовтня — головні заборони дня

Церква сьогодні, як і в будь-який інший день, забороняє пускати у свої серце та душу такі жахливі почуття як злість, заздрість та зневіру. Категорично не можна:

  • бажати іншим зла;
  • лихословити;
  • провокувати сварки чи скандали;
  • відмовляти в милостині або допомозі нужденним;
  • зловживати алкоголем;
  • пліткувати;
  • обмовляти когось. 

За народними прикметами, 22 жовтня забороняється:

  • займатися важкою фізичною працею — притягнете до себе нещастя і біди;
  • вирушати в далеку подорож — дорога додому займе набагато більше часу, ніж ви сподіваєтесь;
  • починати генеральне прибирання — порядок швидко перетвориться на безлад;
  • шити та в'язати — накличете на себе неприємності;
  • прати речі — до них може причепитися нечиста сила. 

 

Що не можна робити 22 жовтня — головні заборони дня
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 22 жовтня

У народному календарі 22 жовтня — день Аверкія. З цього дня чекали настання справжніх зимових холодів. Віряни йшли до храму, щоб поставити свічку і помолитися про зцілення від різних хвороб. День проводили серед родини, запросивши в гості найближчих.

Прикмети цього дня говорять про погоду найближчим часом:

  • Якщо зранку 22 жовтня пішов дощ, варто чекати швидкого похолодання вже найближчими днями. 
  • Якщо вранці сильний туман, чекайте на теплу погоду, яка триматиметься кілька днів.
  • Якщо цього дня випав сніг, буде гарний рік.
  • Якщо сонце сяє ясно, до швидкого похолодання.
  • Якщо бурульки на дахах з'явилися, до морозної зими.
  • Якщо 22 жовтня дме південний вітер, варто чекати снігу. 

 

Народні прикмети та традиції на 22 жовтня
Жовте листя під снігом. Фото: google.com

Хто святкує День ангела 22 жовтня та як назвати дитину

Чоловіки з цими іменами відзначають іменини у цей вівторок, 22 жовтня:

  • Олександр;
  • Василь;
  • Володимир;
  • Герман;
  • Григорій;
  • Денис;
  • Захар;
  • Іван;
  • Костянтин;
  • Микола;
  • Павло;
  • Федір.

Також з Днем ангела сьогодні вітають жінок на ім'я Ганна та Єлизавета.

Також пропонуємо дізнатися, яку погоду очікувати в Україні у цей вівторок, 22 жовтня.  

День ангела 22 жовтня традиції свята народні прикмети заборони

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