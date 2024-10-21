Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 жовтня

Синоптики порадували українців прогнозом на завтра — де буде найтепліша погода
Погода в Україні у вівторок, 22 жовтня, очікується хмарною, без опадів. Вранці в деяких областях можливий туман, а вдень повітря прогріється до +17 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода на 22 жовтня
Завтра синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. На заході вночі та вранці місцями буде туман. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.
Вночі температура становитиме +0...+5 °С, на узбережжі морів до +8 °С, у Карпатах -1...+3 °С. А вдень в Україні повітря прогріється до +12...+17 °С.
У Київській області завтра також буде невелика хмарність, день мине без опадів. Вітер буде змінний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 0...+5 °С, вдень +12...+17 °С. А у Києві вночі очікується +3...+5 °С, вдень +14...+16 °С.
Погода від Наталки Діденко на 22 жовтня
За словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні не очікується дощів. Натомість буде багато сонця й тепла, а вранці можливі тумани.
У більшості областей передбачається потепління до +14...+18 °С. Ночі, хоч і будуть холодними, але в середині тижня ймовірність заморозків зменшиться.
У Києві у вівторок прогнозують потепління до +16 °С.
Нагадаємо, завтра у Харківській області існує загроза розповсюдження пожеж в екосистемах.
Також синоптики назвали області, в яких завтра можливі заморозки.
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