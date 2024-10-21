Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 жовтня

Люди бігають в парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 22 жовтня, очікується хмарною, без опадів. Вранці в деяких областях можливий туман, а вдень повітря прогріється до +17 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода на 22 жовтня

Завтра синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. На заході вночі та вранці місцями буде туман. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі температура становитиме +0...+5 °С, на узбережжі морів до +8 °С, у Карпатах -1...+3 °С. А вдень в Україні повітря прогріється до +12...+17 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області завтра також буде невелика хмарність, день мине без опадів. Вітер буде змінний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 0...+5 °С, вдень +12...+17 °С. А у Києві вночі очікується +3...+5 °С, вдень +14...+16 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода від Наталки Діденко на 22 жовтня

За словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні не очікується дощів. Натомість буде багато сонця й тепла, а вранці можливі тумани.

У більшості областей передбачається потепління до +14...+18 °С. Ночі, хоч і будуть холодними, але в середині тижня ймовірність заморозків зменшиться.

У Києві у вівторок прогнозують потепління до +16 °С.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, завтра у Харківській області існує загроза розповсюдження пожеж в екосистемах.

Також синоптики назвали області, в яких завтра можливі заморозки.