Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 октября

Люди бегают в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 22 октября, ожидается без осадков. Утром в некоторых областях возможен туман, а днем воздух прогреется до +17 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода на 22 октября

Завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. На западе ночью и утром местами туман. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью температура будет +0...+5 °С, на побережье морей до +8 °С, в Карпатах -1...+3 °С. А днем в Украине воздух прогреется до +12...+17 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области завтра также будет небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью будет 0...+5 °С, днем +12...+17 °С. А в Киеве ночью ожидается +3...+5 °С, днем +14...+16 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода от Натальи Диденко на 22 октября

По словам народного синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине не ожидается дождей. Вместо этого будет много солнца и тепла, а утром возможны туманы.

В большинстве областей предполагается потепление до +14...+18 °С. Ночи хоть и будут холодными, но в середине недели вероятность заморозков снизится.

В Киеве во вторник прогнозируют потепление до +16 °С.

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Напомним, завтра в Харьковской области существует угроза распространения пожаров в экосистемах.

Также синоптики назвали области, в которых завтра возможны заморозки.