Прогноз погоди в Україні на завтра 22 жовтня

Люди гуляють вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 22 жовтня, в Україні буде малохмарна погода. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомило видання Метеопрог.

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Погода в Україні 22 жовтня

Вночі та вранці в деяких регіонах спостерігатимуться тумани, які можуть знизити видимість. Вітер переважно змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 °С до +6 °С, тоді як у західних областях та місцях на півночі термометри можуть показувати близько 0 °С. Проте вдень температура підвищиться до +12…+17 °С.

Карта температур від Meteopost.com

Нагадаємо, у Львові та Львівській області 21 жовтня очікується мінлива хмарність. Уночі можливий мороз.

Також ми повідомляли, що в Харкові в понеділок, 21 жовтня, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +16 °С.