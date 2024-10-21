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В Україну прийдуть заморозки — синоптики відповіли, де завтра буде найхолодніше

21 жовтня 2024 16:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 22 жовтня
Люди гуляють вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 22 жовтня, в Україні буде малохмарна погода. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомило видання Метеопрог.

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Погода в Україні 22 жовтня

Вночі та вранці в деяких регіонах спостерігатимуться тумани, які можуть знизити видимість. Вітер переважно змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 °С до +6 °С, тоді як у західних областях та місцях на півночі термометри можуть показувати близько 0 °С. Проте вдень температура підвищиться до +12…+17 °С.

Карта температур від Meteopost.com
Карта температур від Meteopost.com

Нагадаємо, у Львові та Львівській області 21 жовтня очікується мінлива хмарність. Уночі можливий мороз.

Також ми повідомляли, що в Харкові в понеділок, 21 жовтня, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +16 °С.

Україна погода прогноз погоди погода в Україні синоптик

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