Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 октября

Люди гуляют по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 22 октября, в Украине будет малооблачная погода. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщило издание Метеопрог.

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Погода в Украине 22 октября

Ночью и утром в некоторых регионах будут туманы, которые могут снизить видимость. Ветер преимущественно переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 °С, тогда как в западных областях и местах на севере термометры могут показывать около 0 °С. Однако днем температура повысится до +12…+17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

Напомним, во Львове и Львовской области 21 октября ожидается переменная облачность. Ночью возможен мороз.

Также мы сообщали, что в Харькове в понедельник, 21 октября, осадки не ожидаются. Столбики термометров днем поднимутся до +16 °С.