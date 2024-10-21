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Подекуди дощі й нічні заморозки — яка погода буде в Україні сьогодні

21 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 жовтня, повідомили синоптики. Буде невелика хмарність, у східних областях мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях уночі місцями невеликий дощ.

Про це в неділю, 20 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 21 жовтня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці у західних областях подекуди туман. Північно-західний а в західних областях південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі буде від +3 °С до -2° С. На півдні та сході країни +1...+6 ° С, а вдень +11...+16 °С.

Карта температур на 21 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...-2 °С, а вдень потеплішає до +11...+16 °С. У столиці вночі буде +1...+3 °С, а вдень +12...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні найближчим часом буде сонячною, без дощів, але з туманами.

"Тепла також побільшає... Північно-західний вітер зміниться на південно-західний, і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня. У більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 °С", — прогнозує Діденко.

У Києві завтра та найближчими днями опадів не очікується. Уночі 21 жовтня 0...+3 °С, місцями заморозки, а вдень +12...+14 градусів.

Нагадаємо, у Львові та Львівській області 21 жовтня очікується мінлива хмарність. Уночі можливий мороз.

Також ми повідомляли, що в Харкові в понеділок, 21 жовтня, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +16 °С.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик

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04:16 Нічна атака РФ на Київ — в одному з районів зафіксовано падіння уламків дрону

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