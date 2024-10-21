Прогноз погоды в Украине на понедельник, 21 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 21 октября, сообщили синоптики. Будет небольшая облачность, в восточных областях переменная облачность. Без осадков, только в восточных областях ночью местами небольшой дождь.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в западных областях местами туман. Северо-западный, а в западных областях юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью будет от +3 °С до -2 °С. На юге и востоке страны +1...+6 °С, а днем +11...+16 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +3...-2 °С, а днем потеплеет до +11...+16 °С. В столице ночью будет +1...+3 °С, а днем +12...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в ближайшее время будет солнечной без дождей, но с туманами.

"Тепла также прибавится... Северо-западный ветер сменится юго-западным, и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга. В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 °С", — прогнозирует Диденко.

В Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не ожидается. Ночью 21 октября 0...+3 °С, местами заморозки, а днем +12...+14 °С.

Напомним, во Львове и Львовской области 21 октября ожидается переменная облачность. Ночью возможен мороз.

Также мы сообщали, что в Харькове в понедельник, 21 октября, осадки не ожидаются. Столбики термометров днем поднимутся до +16 °С.