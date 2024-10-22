22 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Радостная девушка гуляет в парке осенью. Фото: freepik.com

Сегодня, 22 октября, Украина вместе со всем миром встречает Международный день CAPS LOCK. Верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. До Нового года осталось 70 дней.

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Новини.LIVE подробно расскажет о важных событиях, которые отмечаем 22 октября, чем этот день особенный, а также о его традициях, народных приметах и запретах.

Какой сегодня, 22 октября, день в Украине и мире

Во вторник, 22 октября, отмечают несколько важных событий:

Международный день CAPS LOCK

Этот день призван напомнить о функции CAPS LOCK, которая делает все введенные буквы заглавными. Она полезна для подписи документов и важных сообщений. Это также возможность отдохнуть от использования клавиши Shift для ввода прописных букв.

Кнопка CAPS LOCK на клавиатуре. Фото: depositphotos.com

Международный день распространения информации о заикании

Этот день повышает осведомленность о заикании — языковом расстройстве, которое мешает человеку правильно произносить слова. Целью праздника является поддержка людей с этим состоянием и снижение стигматизации.

Речевое расстройство. Фото: istockphoto.com

День Фехнера

Названный в честь Густава Фехнера, немецкого философа и психофизика, изучавшего, как физические стимулы влияют на наши ощущения. Его исследования принесли неоценимый вклад в такие сферы, как психология, нейронаука и инженерия.

Немецкий философ Густав Фехнер. Фото: wikimedia.org

Какой сегодня, 22 октября, церковный праздник

22 октября в церковном календаре чествуют святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, жившего во второй половине XVI века. Родился в Турции. Он обрел известность благодаря своей духовной силе и преданности христианским идеалам. Аверкий активно проповедовал христианство в разных регионах, в частности во Фригии (древний город на территории современной Турции), что оказало большое влияние на распространение веры среди местного населения. Святой умер 22 октября 1584 года, и ныне считается покровителем тех, кто нуждается в духовной поддержке и вдохновении.

Равноапостольный Аверкий, епископ Ерапольский. Фото: andriyivska-tserkva.kiev.ua

Что нельзя делать 22 октября — главные запреты дня

Церковь сегодня, как и в любой другой день, запрещает пускать в свои сердца и душу такие ужасные чувства, как злость, зависть и уныние. Категорически нельзя:

желать другим зла;

злословить;

провоцировать ссоры или скандалы;

отказывать в подаянии или помощи нуждающимся;

злоупотреблять алкоголем;

сплетничать;

оговаривать кого-то.

По народным приметам, 22 октября запрещается:

заниматься тяжелым физическим трудом — привлечете к себе несчастья и беды;

— привлечете к себе несчастья и беды; отправляться в далекое путешествие — дорога домой займет гораздо больше времени, чем вы надеетесь;

— дорога домой займет гораздо больше времени, чем вы надеетесь; начинать генеральную уборку — порядок быстро превратится в беспорядок;

— порядок быстро превратится в беспорядок; шить и вязать — навлечете на себя неприятности;

— навлечете на себя неприятности; стирать вещи — к ним может прицепиться нечистая сила.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 22 октября

В народном календаре 22 октября — день Аверкия. С этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Верующие шли в храм, чтобы поставить свечу и помолиться об исцелении от разных болезней. День проводили среди семьи, пригласив в гости самых близких.

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время:

Если утром 22 октября пошел дождь, следует ожидать скорого похолодания уже в ближайшие дни.

Если утром сильный туман, ждите теплую погоду, которая будет держаться несколько дней.

Если в этот день выпал снег, то будет хороший год.

Если солнце сияет ясно, к быстрому похолоданию.

Если сосульки на крышах появились, к морозной зиме.

Если 22 октября дует южный ветер, следует ожидать снега.

Желтые листья под снегом. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 22 октября и как назвать ребенка

Мужчины с этими именами отмечают именины в этот вторник, 22 октября:

Александр;

Василий;

Владимир;

Герман;

Григорий;

Денис;

Захария;

Иван;

Константин;

Николай;

Павел;

Федор.

Также с Днем ангела сегодня поздравляют женщин по имени Анна и Елизавета.

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