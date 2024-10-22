22 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 22 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать
Сегодня, 22 октября, Украина вместе со всем миром встречает Международный день CAPS LOCK. Верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. До Нового года осталось 70 дней.
Новини.LIVE подробно расскажет о важных событиях, которые отмечаем 22 октября, чем этот день особенный, а также о его традициях, народных приметах и запретах.
Какой сегодня, 22 октября, день в Украине и мире
Во вторник, 22 октября, отмечают несколько важных событий:
Международный день CAPS LOCK
Этот день призван напомнить о функции CAPS LOCK, которая делает все введенные буквы заглавными. Она полезна для подписи документов и важных сообщений. Это также возможность отдохнуть от использования клавиши Shift для ввода прописных букв.
Международный день распространения информации о заикании
Этот день повышает осведомленность о заикании — языковом расстройстве, которое мешает человеку правильно произносить слова. Целью праздника является поддержка людей с этим состоянием и снижение стигматизации.
День Фехнера
Названный в честь Густава Фехнера, немецкого философа и психофизика, изучавшего, как физические стимулы влияют на наши ощущения. Его исследования принесли неоценимый вклад в такие сферы, как психология, нейронаука и инженерия.
Какой сегодня, 22 октября, церковный праздник
22 октября в церковном календаре чествуют святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, жившего во второй половине XVI века. Родился в Турции. Он обрел известность благодаря своей духовной силе и преданности христианским идеалам. Аверкий активно проповедовал христианство в разных регионах, в частности во Фригии (древний город на территории современной Турции), что оказало большое влияние на распространение веры среди местного населения. Святой умер 22 октября 1584 года, и ныне считается покровителем тех, кто нуждается в духовной поддержке и вдохновении.
Что нельзя делать 22 октября — главные запреты дня
Церковь сегодня, как и в любой другой день, запрещает пускать в свои сердца и душу такие ужасные чувства, как злость, зависть и уныние. Категорически нельзя:
- желать другим зла;
- злословить;
- провоцировать ссоры или скандалы;
- отказывать в подаянии или помощи нуждающимся;
- злоупотреблять алкоголем;
- сплетничать;
- оговаривать кого-то.
По народным приметам, 22 октября запрещается:
- заниматься тяжелым физическим трудом — привлечете к себе несчастья и беды;
- отправляться в далекое путешествие — дорога домой займет гораздо больше времени, чем вы надеетесь;
- начинать генеральную уборку — порядок быстро превратится в беспорядок;
- шить и вязать — навлечете на себя неприятности;
- стирать вещи — к ним может прицепиться нечистая сила.
Народные приметы и традиции на 22 октября
В народном календаре 22 октября — день Аверкия. С этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Верующие шли в храм, чтобы поставить свечу и помолиться об исцелении от разных болезней. День проводили среди семьи, пригласив в гости самых близких.
Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время:
- Если утром 22 октября пошел дождь, следует ожидать скорого похолодания уже в ближайшие дни.
- Если утром сильный туман, ждите теплую погоду, которая будет держаться несколько дней.
- Если в этот день выпал снег, то будет хороший год.
- Если солнце сияет ясно, к быстрому похолоданию.
- Если сосульки на крышах появились, к морозной зиме.
- Если 22 октября дует южный ветер, следует ожидать снега.
Кто празднует День ангела 22 октября и как назвать ребенка
Мужчины с этими именами отмечают именины в этот вторник, 22 октября:
- Александр;
- Василий;
- Владимир;
- Герман;
- Григорий;
- Денис;
- Захария;
- Иван;
- Константин;
- Николай;
- Павел;
- Федор.
Также с Днем ангела сегодня поздравляют женщин по имени Анна и Елизавета.
Также предлагаем узнать, какую погоду ждать в Украине в этот вторник, 22 октября.
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