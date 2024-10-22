Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Какой сегодня, 22 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать arrow

Какой сегодня, 22 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

22 октября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
22 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Радостная девушка гуляет в парке осенью. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 22 октября, Украина вместе со всем миром встречает Международный день CAPS LOCK. Верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. До Нового года осталось 70 дней.

Читайте также:

Новини.LIVE подробно расскажет о важных событиях, которые отмечаем 22 октября, чем этот день особенный, а также о его традициях, народных приметах и запретах.

Какой сегодня, 22 октября, день в Украине и мире

Во вторник, 22 октября, отмечают несколько важных событий:

Международный день CAPS LOCK

Этот день призван напомнить о функции CAPS LOCK, которая делает все введенные буквы заглавными. Она полезна для подписи документов и важных сообщений. Это также возможность отдохнуть от использования клавиши Shift для ввода прописных букв.

 

Когда Международный день CAPS LOCK
Кнопка CAPS LOCK на клавиатуре. Фото: depositphotos.com

Международный день распространения информации о заикании

Этот день повышает осведомленность о заикании — языковом расстройстве, которое мешает человеку правильно произносить слова. Целью праздника является поддержка людей с этим состоянием и снижение стигматизации.

 

Когда Международный день распространения информации о заикании
Речевое расстройство. Фото: istockphoto.com

День Фехнера

Названный в честь Густава Фехнера, немецкого философа и психофизика, изучавшего, как физические стимулы влияют на наши ощущения. Его исследования принесли неоценимый вклад в такие сферы, как психология, нейронаука и инженерия.

 

Какой сегодня, 22 октября, день в Украине и мире
Немецкий философ Густав Фехнер. Фото: wikimedia.org

Какой сегодня, 22 октября, церковный праздник

22 октября в церковном календаре чествуют святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, жившего во второй половине XVI века. Родился в Турции. Он обрел известность благодаря своей духовной силе и преданности христианским идеалам. Аверкий активно проповедовал христианство в разных регионах, в частности во Фригии (древний город на территории современной Турции), что оказало большое влияние на распространение веры среди местного населения. Святой умер 22 октября 1584 года, и ныне считается покровителем тех, кто нуждается в духовной поддержке и вдохновении.

 

Какой сегодня, 22 октября, церковный праздник
Равноапостольный Аверкий, епископ Ерапольский. Фото: andriyivska-tserkva.kiev.ua

Что нельзя делать 22 октября — главные запреты дня

Церковь сегодня, как и в любой другой день, запрещает пускать в свои сердца и душу такие ужасные чувства, как злость, зависть и уныние. Категорически нельзя:

  • желать другим зла;
  • злословить;
  • провоцировать ссоры или скандалы;
  • отказывать в подаянии или помощи нуждающимся;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • сплетничать;
  • оговаривать кого-то.

По народным приметам, 22 октября запрещается:

  • заниматься тяжелым физическим трудом — привлечете к себе несчастья и беды;
  • отправляться в далекое путешествие — дорога домой займет гораздо больше времени, чем вы надеетесь;
  • начинать генеральную уборку — порядок быстро превратится в беспорядок;
  • шить и вязать — навлечете на себя неприятности;
  • стирать вещи — к ним может прицепиться нечистая сила.

 

Что нельзя делать 22 октября — главные запреты дня
Верующая в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 22 октября

В народном календаре 22 октября — день Аверкия. С этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Верующие шли в храм, чтобы поставить свечу и помолиться об исцелении от разных болезней. День проводили среди семьи, пригласив в гости самых близких.

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время:

  • Если утром 22 октября пошел дождь, следует ожидать скорого похолодания уже в ближайшие дни.
  • Если утром сильный туман, ждите теплую погоду, которая будет держаться несколько дней.
  • Если в этот день выпал снег, то будет хороший год.
  • Если солнце сияет ясно, к быстрому похолоданию.
  • Если сосульки на крышах появились, к морозной зиме.
  • Если 22 октября дует южный ветер, следует ожидать снега.

 

Народные приметы и традиции на 22 октября
Желтые листья под снегом. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 22 октября и как назвать ребенка

Мужчины с этими именами отмечают именины в этот вторник, 22 октября:

  • Александр;
  • Василий;
  • Владимир;
  • Герман;
  • Григорий;
  • Денис;
  • Захария;
  • Иван;
  • Константин;
  • Николай;
  • Павел;
  • Федор.

Также с Днем ангела сегодня поздравляют женщин по имени Анна и Елизавета.

Также предлагаем узнать, какую погоду ждать в Украине в этот вторник, 22 октября.

День ангела 22 октября традиции праздники народные приметы запреты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Вознаграждения до 100 тыс. грн — как это повлияет на пенсии бойцов

06:03 Как будет на украинском "ты прав" — языковеды назвали варианты

06:01 Клиенты Ощадбанка могут защититься от мошенничества — детали

05:45 Неуплаченный штраф от ТЦК — что ожидает военнообязанного

05:05 Местами до +17 °С, но и не без заморозков — прогноз погоды в Украине на сегодня

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

05:04 КНДР дорого заплатит, если отправит солдат в Украину — США сделали заявление в ООН

04:24 Дроны ударили по Тульской области — появилось видео, как пылает завод каучука

03:26 На фронте нужны люди для планирования боевых операций — вакансия в "Азове"

03:15 Работу такси могут разрешить в комендантский час — где и когда это хотят сделать

02:30 Когда мобилизованный становится военным ВСУ — юрист раскрыл нюансы

06:10 Вознаграждения до 100 тыс. грн — как это повлияет на пенсии бойцов

06:03 Как будет на украинском "ты прав" — языковеды назвали варианты

06:01 Клиенты Ощадбанка могут защититься от мошенничества — детали

05:45 Неуплаченный штраф от ТЦК — что ожидает военнообязанного

05:05 Местами до +17 °С, но и не без заморозков — прогноз погоды в Украине на сегодня

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

05:04 КНДР дорого заплатит, если отправит солдат в Украину — США сделали заявление в ООН

04:24 Дроны ударили по Тульской области — появилось видео, как пылает завод каучука

03:26 На фронте нужны люди для планирования боевых операций — вакансия в "Азове"

03:15 Работу такси могут разрешить в комендантский час — где и когда это хотят сделать

02:30 Когда мобилизованный становится военным ВСУ — юрист раскрыл нюансы

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака