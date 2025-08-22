Відео
Яке сьогодні, 22 серпня, свято — як залучити прихильність долі

Дата публікації: 22 серпня 2025 04:59
Яке свято 21 серпня 2025 — прикмети, традиції та заборони
Дівчина з рожевими квітами. Фото: freepik.com

Сьогодні, 22 серпня, в Україні та світі відзначають кілька важливих дат — Міжнародний день фольклору, а також День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Крім того, сьогодні вшановують мучеників Агатоніка, Северіяна та інших, які віддали життя за християнську віру. А наші предки вірили, що 22 серпня можна залучити прихильність долі, забезпечити здоров'я та добробут у родині.

Новини.LIVE розповідає про головні свята цього дня, традиції, прикмети та заборони, а також про те, що варто зробити, щоб залучити удачу й фінансовий успіх.

Читайте також:

Який сьогодні день в Україні та світі

  • День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Поліцейські вшановують пам’ять своїх колег, які загинули, боронячи державу від ворога та протидіючи злочинності у воєнний час.
  • Міжнародний день фольклору. Свято збереження культурних традицій, казок, пісень, танців і мистецтва. Термін "фольклор" уперше використав британський археолог Вільям Джон Томс 22 серпня 1846 року.
  • Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Заснований Генасамблеєю ООН у 2019 році, щоб вшанувати тих, хто постраждав через віру.
  • Всесвітній день рослинного молока. Запроваджений 2017 року, він нагадує про користь напоїв із сої, мигдалю, вівса чи рису для здоров'я та довкілля.

Яке сьогодні церковне свято

22 серпня церква вшановує мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. Вони загинули за відмову відректися від віри під час правління імператора Максиміана у III столітті. Агатонік був зі знатного роду, добре знав Святе Письмо і навернув багатьох язичників до християнства. Разом з ним загинули Зотик, Теопрепій, Акиндин, Северіян та Зенон.

У молитвах цього дня віряни звертаються до святого Агатоніка, просячи зміцнити віру, дати сили подолати випробування та захистити від зла.

 

Яке сьогодні, 22 серпня, церковне свято
Жінка молиться у церкві. Фото: freepik.com

Що не можна робити 22 серпня

У народі день називали Агафон Огуменник. Вважалося, що цього дня по селах ходить лісовик, який розкидає сіно та шкодить урожаю. Щоб захистити господарство, чоловіки обводили гумно захисним колом.

Цього дня не можна:

  • приймати та дарувати подарунки;
  • сваритися, пліткувати, лихословити;
  • лінуватися;
  • відмовляти у допомозі;
  • починати нові справи;
  • ділитися планами;
  • давати гроші в борг.

Що робити 22 серпня для здоров'я та грошового успіху

Наші предки вірили, що 22 серпня можна зміцнити здоров'я та привабити добробут. Вважалося корисним зранку вмитися холодною водою або росою — це захищало від хвороб.

Для фінансової удачі радили дати милостиню чи пригостити когось їжею — так "відкривали дорогу" грошам. Важливо було також добре попрацювати цього дня, адже праця символізувала добробут і захист від бідності. Саме так можна заручитися прихильністю долі.

 

Що робити 22 серпня для здоров'я та грошового успіху
Дівчина біля криниці. Фото: freepik.com

Народні прикмети 22 серпня

  • Сонячний день — осінь буде теплою.
  • Холодна й волога погода — зима прийде рано.
  • Багато горіхів — зима буде сніжною.
  • Багато грибів у лісі — до невдалої риболовлі.
  • Павутина низько стелиться — зима буде м'якою, якщо високо — суворою.

Хто святкує День ангела 22 серпня

Іменини святкують:

  • Олександр;
  • Олексій;
  • Опанас;
  • Василь;
  • Гаврило;
  • Іван;
  • Макар;
  • Михайло;
  • Федір;
  • Аріадна.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року. Ви дізнаєтесь, коли святкуватимемо Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження.

прикмети традиції заборони 22 серпня свято
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
