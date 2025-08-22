Какой праздник 21 августа 2025 года — приметы, традиции и запреты

Девушка с розовыми цветами. Фото: freepik.com

Сегодня, 22 августа, в Украине и мире отмечают несколько важных дат — Международный день фольклора, а также День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, сегодня чествуют мучеников Агатоника, Севериана и других, которые отдали жизнь за христианскую веру. А наши предки верили, что 22 августа можно привлечь благосклонность судьбы, обеспечить здоровье и благополучие в семье.

Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках этого дня, традициях, приметах и запретах, а также о том, что стоит сделать, чтобы привлечь удачу и финансовый успех.

Какой сегодня день в Украине и мире

День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей . Полицейские чтят память своих коллег, которые погибли, защищая государство от врага и противодействуя преступности в военное время.

. Полицейские чтят память своих коллег, которые погибли, защищая государство от врага и противодействуя преступности в военное время. Международный день фольклора . Праздник сохранения культурных традиций, сказок, песен, танцев и искусства. Термин "фольклор" впервые использовал британский археолог Уильям Джон Томс 22 августа 1846 года.

. Праздник сохранения культурных традиций, сказок, песен, танцев и искусства. Термин "фольклор" впервые использовал британский археолог Уильям Джон Томс 22 августа 1846 года. Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений . Учрежден Генассамблеей ООН в 2019 году, чтобы почтить тех, кто пострадал из-за веры.

. Учрежден Генассамблеей ООН в 2019 году, чтобы почтить тех, кто пострадал из-за веры. Всемирный день растительного молока. Введенный в 2017 году, он напоминает о пользе напитков из сои, миндаля, овса или риса для здоровья и окружающей среды.

Какой сегодня церковный праздник

22 августа церковь чтит мучеников Агатоника, Севериана и других. Они погибли за отказ отречься от веры во время правления императора Максимиана в III веке. Агатоник был из знатного рода, хорошо знал Священное Писание и обратил многих язычников в христианство. Вместе с ним погибли Зотик, Теопрепий, Акиндин, Севериан и Зенон.

В молитвах этого дня верующие обращаются к святому Агатонику, прося укрепить веру, дать силы преодолеть испытания и защитить от зла.

Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 22 августа

В народе день называли Агафон Огуменник. Считалось, что в этот день по селам ходит леший, который разбрасывает сено и вредит урожаю. Чтобы защитить хозяйство, мужчины обводили гумно защитным кругом.

В этот день нельзя:

принимать и дарить подарки;

ссориться, сплетничать, сквернословить;

лениться;

отказывать в помощи;

начинать новые дела;

делиться планами;

давать деньги в долг.

Что делать 22 августа для здоровья и денежного успеха

Наши предки верили, что 22 августа можно укрепить здоровье и привлечь достаток. Считалось полезным утром умыться холодной водой или росой — это защищало от болезней.

Для финансовой удачи советовали дать милостыню или угостить кого-то едой — так "открывали дорогу" деньгам. Важно было также хорошо поработать в этот день, ведь труд символизировал достаток и защиту от бедности. Именно так можно заручиться благосклонностью судьбы.

Девушка у колодца. Фото: freepik.com

Народные приметы 22 августа

Солнечный день — осень будет теплой.

Холодная и влажная погода — зима придет рано.

Много орехов — зима будет снежной.

Много грибов в лесу — к неудачной рыбалке.

Паутина низко стелется — зима будет мягкой, если высоко — суровой.

Кто празднует День ангела 22 августа

Именины празднуют:

Александр;

Алексей;

Афанасий;

Василий;

Гавриил;

Иван;

Макар;

Михаил;

Федор;

Ариадна.

