Какой праздник 21 августа 2025 года — приметы, традиции и запреты

Какой 22 августа праздник — как завоевать расположение судьбы
Сегодня, 22 августа, в Украине и мире отмечают несколько важных дат — Международный день фольклора, а также День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, сегодня чествуют мучеников Агатоника, Севериана и других, которые отдали жизнь за христианскую веру. А наши предки верили, что 22 августа можно привлечь благосклонность судьбы, обеспечить здоровье и благополучие в семье.
Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках этого дня, традициях, приметах и запретах, а также о том, что стоит сделать, чтобы привлечь удачу и финансовый успех.
Какой сегодня день в Украине и мире
- День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Полицейские чтят память своих коллег, которые погибли, защищая государство от врага и противодействуя преступности в военное время.
- Международный день фольклора. Праздник сохранения культурных традиций, сказок, песен, танцев и искусства. Термин "фольклор" впервые использовал британский археолог Уильям Джон Томс 22 августа 1846 года.
- Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Учрежден Генассамблеей ООН в 2019 году, чтобы почтить тех, кто пострадал из-за веры.
- Всемирный день растительного молока. Введенный в 2017 году, он напоминает о пользе напитков из сои, миндаля, овса или риса для здоровья и окружающей среды.
Какой сегодня церковный праздник
22 августа церковь чтит мучеников Агатоника, Севериана и других. Они погибли за отказ отречься от веры во время правления императора Максимиана в III веке. Агатоник был из знатного рода, хорошо знал Священное Писание и обратил многих язычников в христианство. Вместе с ним погибли Зотик, Теопрепий, Акиндин, Севериан и Зенон.
В молитвах этого дня верующие обращаются к святому Агатонику, прося укрепить веру, дать силы преодолеть испытания и защитить от зла.
Что нельзя делать 22 августа
В народе день называли Агафон Огуменник. Считалось, что в этот день по селам ходит леший, который разбрасывает сено и вредит урожаю. Чтобы защитить хозяйство, мужчины обводили гумно защитным кругом.
В этот день нельзя:
- принимать и дарить подарки;
- ссориться, сплетничать, сквернословить;
- лениться;
- отказывать в помощи;
- начинать новые дела;
- делиться планами;
- давать деньги в долг.
Что делать 22 августа для здоровья и денежного успеха
Наши предки верили, что 22 августа можно укрепить здоровье и привлечь достаток. Считалось полезным утром умыться холодной водой или росой — это защищало от болезней.
Для финансовой удачи советовали дать милостыню или угостить кого-то едой — так "открывали дорогу" деньгам. Важно было также хорошо поработать в этот день, ведь труд символизировал достаток и защиту от бедности. Именно так можно заручиться благосклонностью судьбы.
Народные приметы 22 августа
- Солнечный день — осень будет теплой.
- Холодная и влажная погода — зима придет рано.
- Много орехов — зима будет снежной.
- Много грибов в лесу — к неудачной рыбалке.
- Паутина низко стелется — зима будет мягкой, если высоко — суровой.
Кто празднует День ангела 22 августа
Именины празднуют:
- Александр;
- Алексей;
- Афанасий;
- Василий;
- Гавриил;
- Иван;
- Макар;
- Михаил;
- Федор;
- Ариадна.
