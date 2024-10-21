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Яке сьогодні, 21 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити

21 жовтня 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
21 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Радісна дівчина гуляє у парку восени. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 21 жовтня, в Україні немає державних, чи професійних свят. Однак разом зі світом ми відзначаємо Всесвітній день боротьби з болем, який підкреслює важливість знеболення та паліативної допомоги, а також Всесвітній день йододефіциту. Віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого. До Нового року залишився 71 день.

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Новини.LIVE розповість, які ще важливі події будемо зустрічати 21 жовтня, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони. 

Який сьогодні, 21 жовтня, день в Україні та світі  

У понеділок, 21 жовтня, відзначають кілька важливих подій, що підкреслюють різні аспекти життя:

  • Всесвітній день боротьби з болем. Метою цього дня є підвищення обізнаності про фізичний біль та підтримка тих, хто від нього страждає. Започаткований Міжнародним союзом контролю за болем, цей день привертає увагу до важливості ефективного лікування болю.
  • Всесвітній день йододефіциту. Метою є підвищення обізнаності про дефіцит йоду та важливість його для здоров'я. Йод допомагає у виробленні тиреоїдних гормонів, які регулюють метаболізм.
  • День очищення віртуального робочого столу. Цей день нагадує користувачам про важливість чистоти на комп'ютері. Очищення від непотрібних файлів та програм підвищує продуктивність і безпеку роботи
  • Міжнародний день начос. Свято присвячене популярній мексиканській страві з кукурудзяних чипсів та сирних добавок. Ідею начос створив Ігнасіо "Начо" Аньяда в 1943 році в Мексиці. Відтоді страва стала символом мексиканської кухні у світі.

 

Який сьогодні, 21 жовтня, день в Україні та світі
Календар на кожен день. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 21 жовтня, церковне свято

21 жовтня в церковному календарі — день пам'яті Іларіона Великого. Він народився в Палестині, навчався в Олександрії, де прийняв християнство. Повернувшись на батьківщину, Іларіон заснував кілька монастирів і став проповідником чернецтва. Наприкінці життя вирушив на Кіпр, де передбачив власну смерть і помер.

Преподобний Іларіон Великий став відомим завдяки своїй духовній місії, проповідям та заснуванню монастирів. Його вважають одним з перших аскетів у християнській традиції, які жили в самітництві. Святий написав багато творів для розвитку християнської духовності. Його найвідомішим твором є "Історія Церкви", яка описує історію християнства від Адама до його часу. 

 

Яке сьогодні, 21 жовтня, церковне свято
Преподобний Іларіон Великий. Фото: google.com

Що не можна робити 21 жовтня — головні заборони дня

Церковні заборони на 21 жовтня:

  • Не можна сваритися. Церква забороняє конфлікти, плітки та лихослів'я. Негативні емоції, особливо осуд інших.
  • Заборонено відмовляти у допомозі. Відмова в допомозі вважається гріхом. Якщо хтось потребує підтримки, важливо допомогти, навіть якщо це лише символічно.
  • Уникати заздрощів та лінощів. Такі почуття заважають духовному розвитку та можуть призвести до поганих наслідків.

Народні заборони на 21 жовтня:

  • Не вирушайте у далеку дорогу. Вважається, що поїздки можуть принести неприємності в цей день.
  • Не діліться планами. Згідно з прикметами, це може негативно вплинути на успіх задуманого.
  • Не підіймайте нічого з землі. Знайдені речі можуть принести невдачу.

 

Що не можна робити 21 жовтня — головні заборони дня
Українка у традиційній хустині. Фото: freepik.com

Народні прикмети та традиції на 21 жовтня

У народному календарі 21 жовтня — свято Іларіонів день. У давнину селяни вже чекали на заморозки та сильні похолодання. А ще намагалися спрогнозувати за погодою, яка буде зима. Міг випасти вже перший досить густий сніг, саме тому не рекомендували цього дня їхати в далеку дорогу.

Наші предки вірили у такі прикмети:

  • Якщо цього дня випав сніг та ще й довго не тане, навесні слід чекати багато пролісків, а також великого врожаю хліба.
  • Якщо день ясний, чекайте на швидке похолодання.
  • Якщо повітря тепле, до відлиги.
  • Якщо хмари низько пливуть, буде мороз.
  • Якщо сонце має червоний колір, погода буде морозною і сонячною.
  • Якщо листя з берези ще не опало, сніг випаде пізно.
  • Якщо у лісі багато грибів, похолодає нескоро.

 

Народні прикмети та традиції на 21 жовтня
Сніг на осінньому листі. Фото: google.com

Хто святкує День ангела 21 жовтня та як назвати дитину

Чоловіки з цими іменами відзначають іменини у цей понеділок, 21 жовтня:

  • Василь;
  • Віктор;
  • Володимир;
  • Вольдемар;
  • Дмитро;
  • Іван;
  • Микола;
  • Павло;
  • Петро;
  • Серафим;
  • Ян.

Також з Днем ангела сьогодні вітають жінок на ім'я:

  • Єлизавета;
  • Марія;
  • Надія;
  • Пелагея;
  • Таїсія;
  • Тетяна.

Також радимо дізнатися, якою буде погода в Україні у цей понеділок, 21 жовтня.

21 жовтня День ангела традиції свята народні прикмети заборони

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04:16 Нічна атака РФ на Київ — в одному з районів зафіксовано падіння уламків дрону

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

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