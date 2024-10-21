21 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Радісна дівчина гуляє у парку восени. Фото: freepik.com

Сьогодні, 21 жовтня, в Україні немає державних, чи професійних свят. Однак разом зі світом ми відзначаємо Всесвітній день боротьби з болем, який підкреслює важливість знеболення та паліативної допомоги, а також Всесвітній день йододефіциту. Віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого. До Нового року залишився 71 день.

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Який сьогодні, 21 жовтня, день в Україні та світі

У понеділок, 21 жовтня, відзначають кілька важливих подій, що підкреслюють різні аспекти життя:

Всесвітній день боротьби з болем . Метою цього дня є підвищення обізнаності про фізичний біль та підтримка тих, хто від нього страждає. Започаткований Міжнародним союзом контролю за болем, цей день привертає увагу до важливості ефективного лікування болю.

. Метою цього дня є підвищення обізнаності про фізичний біль та підтримка тих, хто від нього страждає. Започаткований Міжнародним союзом контролю за болем, цей день привертає увагу до важливості ефективного лікування болю. Всесвітній день йододефіциту . Метою є підвищення обізнаності про дефіцит йоду та важливість його для здоров'я. Йод допомагає у виробленні тиреоїдних гормонів, які регулюють метаболізм.

. Метою є підвищення обізнаності про дефіцит йоду та важливість його для здоров'я. Йод допомагає у виробленні тиреоїдних гормонів, які регулюють метаболізм. День очищення віртуального робочого столу . Цей день нагадує користувачам про важливість чистоти на комп'ютері. Очищення від непотрібних файлів та програм підвищує продуктивність і безпеку роботи

. Цей день нагадує користувачам про важливість чистоти на комп'ютері. Очищення від непотрібних файлів та програм підвищує продуктивність і безпеку роботи Міжнародний день начос. Свято присвячене популярній мексиканській страві з кукурудзяних чипсів та сирних добавок. Ідею начос створив Ігнасіо "Начо" Аньяда в 1943 році в Мексиці. Відтоді страва стала символом мексиканської кухні у світі.

Календар на кожен день. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 21 жовтня, церковне свято

21 жовтня в церковному календарі — день пам'яті Іларіона Великого. Він народився в Палестині, навчався в Олександрії, де прийняв християнство. Повернувшись на батьківщину, Іларіон заснував кілька монастирів і став проповідником чернецтва. Наприкінці життя вирушив на Кіпр, де передбачив власну смерть і помер.

Преподобний Іларіон Великий став відомим завдяки своїй духовній місії, проповідям та заснуванню монастирів. Його вважають одним з перших аскетів у християнській традиції, які жили в самітництві. Святий написав багато творів для розвитку християнської духовності. Його найвідомішим твором є "Історія Церкви", яка описує історію християнства від Адама до його часу.

Преподобний Іларіон Великий. Фото: google.com

Що не можна робити 21 жовтня — головні заборони дня

Церковні заборони на 21 жовтня:

Не можна сваритися . Церква забороняє конфлікти, плітки та лихослів'я. Негативні емоції, особливо осуд інших.

. Церква забороняє конфлікти, плітки та лихослів'я. Негативні емоції, особливо осуд інших. Заборонено відмовляти у допомозі . Відмова в допомозі вважається гріхом. Якщо хтось потребує підтримки, важливо допомогти, навіть якщо це лише символічно.

. Відмова в допомозі вважається гріхом. Якщо хтось потребує підтримки, важливо допомогти, навіть якщо це лише символічно. Уникати заздрощів та лінощів. Такі почуття заважають духовному розвитку та можуть призвести до поганих наслідків.

Народні заборони на 21 жовтня:

Не вирушайте у далеку дорогу . Вважається, що поїздки можуть принести неприємності в цей день.

. Вважається, що поїздки можуть принести неприємності в цей день. Не діліться планами . Згідно з прикметами, це може негативно вплинути на успіх задуманого.

. Згідно з прикметами, це може негативно вплинути на успіх задуманого. Не підіймайте нічого з землі. Знайдені речі можуть принести невдачу.

Українка у традиційній хустині. Фото: freepik.com

Народні прикмети та традиції на 21 жовтня

У народному календарі 21 жовтня — свято Іларіонів день. У давнину селяни вже чекали на заморозки та сильні похолодання. А ще намагалися спрогнозувати за погодою, яка буде зима. Міг випасти вже перший досить густий сніг, саме тому не рекомендували цього дня їхати в далеку дорогу.

Наші предки вірили у такі прикмети:

Якщо цього дня випав сніг та ще й довго не тане, навесні слід чекати багато пролісків, а також великого врожаю хліба.

Якщо день ясний, чекайте на швидке похолодання.

Якщо повітря тепле, до відлиги.

Якщо хмари низько пливуть, буде мороз.

Якщо сонце має червоний колір, погода буде морозною і сонячною.

Якщо листя з берези ще не опало, сніг випаде пізно.

Якщо у лісі багато грибів, похолодає нескоро.

Сніг на осінньому листі. Фото: google.com

Хто святкує День ангела 21 жовтня та як назвати дитину

Чоловіки з цими іменами відзначають іменини у цей понеділок, 21 жовтня:

Василь;

Віктор;

Володимир;

Вольдемар;

Дмитро;

Іван;

Микола;

Павло;

Петро;

Серафим;

Ян.

Також з Днем ангела сьогодні вітають жінок на ім'я:

Єлизавета;

Марія;

Надія;

Пелагея;

Таїсія;

Тетяна.

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