Прогноз погоди в Україні на завтра, 21 жовтня

Синоптики прогнозують потепління в Україні завтра — яким областям пощастить
Погода в Україні у понеділок, 21 жовтня, очікується хмарною. Вночі на сході пройде невеликий дощ, а вранці на заході буде туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 21 жовтня
Завтра синоптики прогнозують невелику хмарність в Україні. Опадів не очікується, лише у східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ.
Вночі та вранці на заході подекуди стоятиме туман, а вітер буде північно-західний. На заході південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі очікуватиметься -2...+3 °С, на півдні та сході країни +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.
У Київській області завтра буде невелика хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.
Уночі температура повітря становитиме -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С. У Києві вночі буде +1...+3 °С, вдень +12...+14 °С.
Погода від Наталки Діденко на 21 жовтня
За словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні потеплішає. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний, що принесе вищі градуси.
У більшості областей передбачається потепління до +14...+18 °С. Хоч ночі будуть холодними, із заморозками, але всередині тижня вони зменшаться.
У Києві найближчими днями опадів не очікується. Цієї ночі прогнозують 0...+3 °С, місцями заморозки, а завтра вдень +12...+14 °С.
Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря підвищиться до +16 °С.
А в Одесі прогнозують відсутність опадів та мінливу хмарність. Температура повітря прогріється до +15 °С.
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