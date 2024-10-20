Прогноз погоди в Україні на завтра, 21 жовтня

Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у понеділок, 21 жовтня, очікується хмарною. Вночі на сході пройде невеликий дощ, а вранці на заході буде туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 21 жовтня

Завтра синоптики прогнозують невелику хмарність в Україні. Опадів не очікується, лише у східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ.

Вночі та вранці на заході подекуди стоятиме туман, а вітер буде північно-західний. На заході південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі очікуватиметься -2...+3 °С, на півдні та сході країни +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області завтра буде невелика хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С. У Києві вночі буде +1...+3 °С, вдень +12...+14 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода від Наталки Діденко на 21 жовтня

За словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні потеплішає. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний, що принесе вищі градуси.

У більшості областей передбачається потепління до +14...+18 °С. Хоч ночі будуть холодними, із заморозками, але всередині тижня вони зменшаться.

У Києві найближчими днями опадів не очікується. Цієї ночі прогнозують 0...+3 °С, місцями заморозки, а завтра вдень +12...+14 °С.

Карта циклонів. Фото: Діденко

Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря підвищиться до +16 °С.

А в Одесі прогнозують відсутність опадів та мінливу хмарність. Температура повітря прогріється до +15 °С.