Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 октября

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 21 октября, ожидается облачной. Ночью на востоке будет небольшой дождь, а утром на западе будет туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 21 октября

Завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность в Украине. Осадков не ожидается, только в восточных областях ночью местами пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром на западе местами туман, а ветер будет северо-западный. На западе юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается -2...+3 °С, на юге и востоке страны +1...+6 °С, днем +11...+16 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области завтра будет облачно, без осадков. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет составлять -2...+3 °С, днем +11...+16 °С. В Киеве ночью будет +1...+3 °С, днем +12...+14 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода от Наталки Диденко на 21 октября

По словам народного синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине потеплеет. Северо-западный ветер сменится юго-западным, что принесет более высокие градусы.

В большинстве областей предполагается потепление до +14…+18 °С. Хотя ночи будут холодными, с заморозками, но внутри недели они снизятся.

В Киеве в ближайшие дни осадков не ожидается. Этой ночью прогнозируют 0...+3 °С, местами заморозки, а завтра днем +12...+14 °С.

Карта циклонов. Фото: Диденко

Напомним, в Харькове завтра температура воздуха повысится до +16 °С.

А в Одессе прогнозируют отсутствие осадков и переменную облачность. Температура воздуха прогреется до +15 °С.