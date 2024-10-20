Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 октября

Синоптики прогнозируют потепление в Украине завтра — каким областям повезет
Погода в Украине в понедельник, 21 октября, ожидается облачной. Ночью на востоке будет небольшой дождь, а утром на западе будет туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 21 октября
Завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность в Украине. Осадков не ожидается, только в восточных областях ночью местами пройдет небольшой дождь.
Ночью и утром на западе местами туман, а ветер будет северо-западный. На западе юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью ожидается -2...+3 °С, на юге и востоке страны +1...+6 °С, днем +11...+16 °С.
В Киевской области завтра будет облачно, без осадков. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет составлять -2...+3 °С, днем +11...+16 °С. В Киеве ночью будет +1...+3 °С, днем +12...+14 °С.
Погода от Наталки Диденко на 21 октября
По словам народного синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине потеплеет. Северо-западный ветер сменится юго-западным, что принесет более высокие градусы.
В большинстве областей предполагается потепление до +14…+18 °С. Хотя ночи будут холодными, с заморозками, но внутри недели они снизятся.
В Киеве в ближайшие дни осадков не ожидается. Этой ночью прогнозируют 0...+3 °С, местами заморозки, а завтра днем +12...+14 °С.
Напомним, в Харькове завтра температура воздуха повысится до +16 °С.
А в Одессе прогнозируют отсутствие осадков и переменную облачность. Температура воздуха прогреется до +15 °С.
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