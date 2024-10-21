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Какой сегодня, 21 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

21 октября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
21 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Радостная девушка гуляет в парке осенью. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 21 октября, в Украине нет государственных или профессиональных праздников. Однако вместе с миром мы отмечаем Всемирный день борьбы с болью, который подчеркивает важность обезболивания и паллиативной помощи, а также Всемирный день йододефицита. Верующие чтят память преподобного Иллариона Великого. До Нового года остался 71 день.

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Новини.LIVE расскажет, какие еще важные события будем встречать 21 октября, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 21 октября, день в Украине и мире

В понедельник, 21 октября, отмечают несколько важных событий, подчеркивающих разные аспекты жизни:

  • Всемирный день борьбы с болью. Целью этого дня является повышение осведомленности о физической боли и поддержка тех, кто от нее страдает. Начавшийся Международным союзом контроля за болью, этот день привлекает внимание к важности эффективного лечения боли.
  • Всемирный день йододефицита. Целью является повышение осведомленности о дефиците йода и важность его для здоровья. Йод помогает в выработке тиреоидных гормонов, регулирующих метаболизм.
  • День очистки виртуального рабочего стола. Этот день напоминает пользователям о важности чистоты компьютера. Очистка от ненужных файлов и программ повышает производительность и безопасность работы
  • Международный день начос. Праздник посвящен популярному мексиканскому блюду из кукурузных чипсов и сырных добавок. Идею начос создал Игнасио "Начо" Аньяда в 1943 году в Мексике. С тех пор блюдо стало символом мексиканской кухни в мире.

 

Какой сегодня, 21 октября, день в Украине и мире
Календарь на каждый день. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 21 октября, церковный праздник

21 октября в церковном календаре — день памяти Иллариона Великого. Он родился в Палестине, учился в Александрии, где принял христианство. Вернувшись на родину, Илларион основал несколько монастырей и стал проповедником монашества. В конце жизни отправился на Кипр, где предсказал свою смерть и умер.

Преподобный Илларион Великий стал известен благодаря своей духовной миссии, проповедям и основанию монастырей. Его считают одним из первых аскетов в христианской традиции, живших в одиночестве. Святой написал множество произведений для развития христианской духовности. Его известнейшим произведением является "История Церкви", которая описывает историю христианства от Адама до его времени.

 

Какой сегодня, 21 октября, церковный праздник
Преподобный Илларион Великий. Фото: google.com

Что нельзя делать 21 октября — главные запреты дня

Церковные запреты на 21 октября:

  • Нельзя ссориться. Церковь запрещает конфликты, сплетни и сквернословие. Отрицательные эмоции, особенно осуждение других.
  • Запрещено отказывать в помощи. Отказ в помощи считается грехом. Если кто-то нуждается в поддержке, важно помочь, даже если это символично.
  • Избегать зависти и лености. Такие чувства мешают духовному развитию и могут привести к плохим последствиям.

Народные запреты на 21 октября:

  • Не отправляйтесь в дальнюю дорогу. Считается, что поездки могут доставить неприятности в этот день.
  • Не делитесь планами. Согласно приметам, это может отрицательно повлиять на успех задуманного.
  • Не поднимайте ничего из земли. Обнаруженные вещи могут принести неудачу.

 

Что нельзя делать 21 октября — главные запреты дня
Украинка в традиционном платке. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 21 октября

В народном календаре 21 октября — праздник Илларионов день. В древности крестьяне уже ждали заморозки и сильных похолоданий. А еще пытались спрогнозировать по погоде, какая будет зима. Мог выпасть уже первый довольно густой снег, поэтому не рекомендовали в этот день ехать в дальнюю дорогу.

Наши предки верили в следующие приметы:

  • Если в этот день выпал снег и долго не тает, весной следует ожидать много подснежников, а также большого урожая хлеба.
  • Если день ясный, ждите скорого похолодания.
  • Если воздух теплый, к оттепели.
  • Если облака низко плывут, то будет мороз.
  • Если у солнца красный цвет, погода будет морозной и солнечной.
  • Если листья с березы еще не опали, снег выпадет поздно.
  • Если в лесу много грибов, похолодает нескоро.

 

Народные приметы и традиции на 21 октября
Снег на осенних листьях. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 21 октября и как назвать ребенка

Мужчины с этими именами отмечают именины в этот понедельник, 21 октября:

  • Василий;
  • Виктор;
  • Владимир;
  • Вольдемар;
  • Дмитрий;
  • Иван;
  • Николай;
  • Павел;
  • Петр;
  • Серафим;
  • Иоанн.

Также с Днем ангела сегодня поздравляют женщин по имени:

  • Елизавета;
  • Мария;
  • Надежда;
  • Пелагея;
  • Таисия;
  • Татьяна.

Также рекомендуем узнать, какой будет погода в Украине в этот понедельник, 21 октября.

21 октября День ангела традиции праздники народные приметы запреты

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