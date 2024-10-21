21 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Радостная девушка гуляет в парке осенью. Фото: freepik.com

Сегодня, 21 октября, в Украине нет государственных или профессиональных праздников. Однако вместе с миром мы отмечаем Всемирный день борьбы с болью, который подчеркивает важность обезболивания и паллиативной помощи, а также Всемирный день йододефицита. Верующие чтят память преподобного Иллариона Великого. До Нового года остался 71 день.

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Новини.LIVE расскажет, какие еще важные события будем встречать 21 октября, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 21 октября, день в Украине и мире

В понедельник, 21 октября, отмечают несколько важных событий, подчеркивающих разные аспекты жизни:

Всемирный день борьбы с болью . Целью этого дня является повышение осведомленности о физической боли и поддержка тех, кто от нее страдает. Начавшийся Международным союзом контроля за болью, этот день привлекает внимание к важности эффективного лечения боли.

. Целью этого дня является повышение осведомленности о физической боли и поддержка тех, кто от нее страдает. Начавшийся Международным союзом контроля за болью, этот день привлекает внимание к важности эффективного лечения боли. Всемирный день йододефицита . Целью является повышение осведомленности о дефиците йода и важность его для здоровья. Йод помогает в выработке тиреоидных гормонов, регулирующих метаболизм.

. Целью является повышение осведомленности о дефиците йода и важность его для здоровья. Йод помогает в выработке тиреоидных гормонов, регулирующих метаболизм. День очистки виртуального рабочего стола . Этот день напоминает пользователям о важности чистоты компьютера. Очистка от ненужных файлов и программ повышает производительность и безопасность работы

. Этот день напоминает пользователям о важности чистоты компьютера. Очистка от ненужных файлов и программ повышает производительность и безопасность работы Международный день начос. Праздник посвящен популярному мексиканскому блюду из кукурузных чипсов и сырных добавок. Идею начос создал Игнасио "Начо" Аньяда в 1943 году в Мексике. С тех пор блюдо стало символом мексиканской кухни в мире.

Календарь на каждый день. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 21 октября, церковный праздник

21 октября в церковном календаре — день памяти Иллариона Великого. Он родился в Палестине, учился в Александрии, где принял христианство. Вернувшись на родину, Илларион основал несколько монастырей и стал проповедником монашества. В конце жизни отправился на Кипр, где предсказал свою смерть и умер.

Преподобный Илларион Великий стал известен благодаря своей духовной миссии, проповедям и основанию монастырей. Его считают одним из первых аскетов в христианской традиции, живших в одиночестве. Святой написал множество произведений для развития христианской духовности. Его известнейшим произведением является "История Церкви", которая описывает историю христианства от Адама до его времени.

Преподобный Илларион Великий. Фото: google.com

Что нельзя делать 21 октября — главные запреты дня

Церковные запреты на 21 октября:

Нельзя ссориться . Церковь запрещает конфликты, сплетни и сквернословие. Отрицательные эмоции, особенно осуждение других.

. Церковь запрещает конфликты, сплетни и сквернословие. Отрицательные эмоции, особенно осуждение других. Запрещено отказывать в помощи . Отказ в помощи считается грехом. Если кто-то нуждается в поддержке, важно помочь, даже если это символично.

. Отказ в помощи считается грехом. Если кто-то нуждается в поддержке, важно помочь, даже если это символично. Избегать зависти и лености. Такие чувства мешают духовному развитию и могут привести к плохим последствиям.

Народные запреты на 21 октября:

Не отправляйтесь в дальнюю дорогу . Считается, что поездки могут доставить неприятности в этот день.

. Считается, что поездки могут доставить неприятности в этот день. Не делитесь планами . Согласно приметам, это может отрицательно повлиять на успех задуманного.

. Согласно приметам, это может отрицательно повлиять на успех задуманного. Не поднимайте ничего из земли. Обнаруженные вещи могут принести неудачу.

Украинка в традиционном платке. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 21 октября

В народном календаре 21 октября — праздник Илларионов день. В древности крестьяне уже ждали заморозки и сильных похолоданий. А еще пытались спрогнозировать по погоде, какая будет зима. Мог выпасть уже первый довольно густой снег, поэтому не рекомендовали в этот день ехать в дальнюю дорогу.

Наши предки верили в следующие приметы:

Если в этот день выпал снег и долго не тает, весной следует ожидать много подснежников, а также большого урожая хлеба.

Если день ясный, ждите скорого похолодания.

Если воздух теплый, к оттепели.

Если облака низко плывут, то будет мороз.

Если у солнца красный цвет, погода будет морозной и солнечной.

Если листья с березы еще не опали, снег выпадет поздно.

Если в лесу много грибов, похолодает нескоро.

Снег на осенних листьях. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 21 октября и как назвать ребенка

Мужчины с этими именами отмечают именины в этот понедельник, 21 октября:

Василий;

Виктор;

Владимир;

Вольдемар;

Дмитрий;

Иван;

Николай;

Павел;

Петр;

Серафим;

Иоанн.

Также с Днем ангела сегодня поздравляют женщин по имени:

Елизавета;

Мария;

Надежда;

Пелагея;

Таисия;

Татьяна.

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