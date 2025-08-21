Яке свято 21 серпня 2025 — прикмети, традиції та заборони

Дівчина відпочиває на природі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 21 серпня, українці відзначають низку важливих подій — як світських, так і релігійних. Зокрема світ з ініціативи ООН вшановує жертв тероризму. А віряни згадують святого апостола Фадея. До Нового року залишилося 132 дні.

Які свята відзначають 21 серпня, що цього не можна робити, а що варто зробити, щоб зміцнити здоров'я, зберегти гроші й уникнути сварок.

Який сьогодні день в Україні та світі

21 серпня в Україні та у світі відзначають кілька важливих дат:

Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму . Цей день був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році. Його мета — вшанувати пам'ять усіх, хто постраждав від терористичних актів, а також підтримати їхні родини.

. Цей день був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році. Його мета — вшанувати пам'ять усіх, хто постраждав від терористичних актів, а також підтримати їхні родини. День піклування про себе в Мережі . Свято покликане нагадати користувачам інтернету про важливість цифрової гігієни, захисту особистих даних і психічного здоров'я.

. Свято покликане нагадати користувачам інтернету про важливість цифрової гігієни, захисту особистих даних і психічного здоров'я. День поета. 21 серпня — чудова нагода вшанувати поетів та їхню творчість. У різних країнах цього дня проводять літературні читання, поетичні вечори й згадують авторів, які збагатили світову культуру.

Яке сьогодні, 21 серпня, церковне свято

За новим церковним календарем (за старим — 3 вересня) православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Фадея, учня Івана Хрестителя та послідовника Ісуса Христа.

Фадей народився в сирійській Едесі. Почувши проповідь Івана Хрестителя, увірував, прийняв хрещення й згодом став одним із 70 апостолів. Після воскресіння Ісуса він вирушив проповідувати в Сирію та Месопотамію. Заснував два храми — в Едессі та Віриті (сучасний Бейрут). Фадей навернув до християнства тисячі людей і прославився чудесами. За одними джерелами, він мирно помер, за іншими — був страчений за віру.

Апостол від 70-ти Фадея. Фото: google.com

Традиції на 21 серпня — що рекомендується робити цього дня

Віряни звертаються до апостола Фадея з молитвами у важких життєвих ситуаціях, просять допомоги у вирішенні конфліктів, зцілення від хвороб, духовної сили та мудрості.

Наші предки вірили, що цього дня можна закласти основу міцного здоров'я та добробуту на весь рік. Вважалося корисним зранку вмитися росою або протерти обличчя святою водою — це мало захищати від хвороб. Для грошового успіху господарі намагалися роздати трохи дрібних монет бідним або пригостити когось їжею — такий вчинок "відкривав двері" для фінансового достатку.

Також сьогодні варто:

не перевтомлюватися — краще провести день спокійно;

провести час з родиною, без конфліктів;

відмовитися від зайвих витрат — це допоможе зберегти гроші;

очистити думки, обмежити перебування в інтернеті та зосередитися на собі.

Дівчина з квітами на голові. Фото: freepik.com

Що не можна робити 21 серпня — заборони

Народна мудрість застерігає від кількох дій у цей день:

не ходити в гості й не приймати гостей — до сварок;

не витрачати гроші без потреби — можливі фінансові втрати;

не з'ясовувати стосунки, особливо з родичами — сварка може затягнутися;

не підмітати в хаті — вважалося, що так можна вимести удачу;

не слухати чужі поради, особливо нав'язані — це може призвести до невдач.

Народні прикмети на 21 серпня

У народному календарі Фадеїв день вважався особливим. Люди спостерігали за природою, аби передбачити погоду на осінь і зиму.

Головні прикмети дня:

Тихий і теплий день — осінь буде спокійною та лагідною.

Дме сильний вітер — чекайте холодної та вітряної осені.

Туман зранку — до вологої погоди.

Горобина рясно вродила — осінь буде дощовою, а зима — морозною.

Хто святкує іменини 21 серпня

Іменини сьогодні святкують:

Фадей;

Авраам;

Юліан;

Сава;

Іван.

Також пропонуємо вам ознайомитися з детальним календарем свят на вересень 2025 року.