Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Какой сегодня, 21 августа, праздник — что делать для здоровья

Какой сегодня, 21 августа, праздник — что делать для здоровья

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 04:59
Какой праздник 21 августа 2025 года — приметы, традиции и запреты
Девушка отдыхает на природе. Фото: freepik.com

Сегодня, 21 августа, украинцы отмечают ряд важных событий — как светских, так и религиозных. В частности мир по инициативе ООН чтит жертв терроризма. А верующие вспоминают святого апостола Фаддея. До Нового года осталось 132 дня.

Какие праздники отмечают 21 августа, что этого нельзя делать, а что стоит сделать, чтобы укрепить здоровье, сохранить деньги и избежать ссор.

Реклама
Читайте также:

Какой сегодня день в Украине и мире

21 августа в Украине и в мире отмечают несколько важных дат:

  • Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Этот день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Его цель — почтить память всех, кто пострадал от террористических актов, а также поддержать их семьи.
  • День заботы о себе в Сети. Праздник призван напомнить пользователям интернета о важности цифровой гигиены, защиты личных данных и психического здоровья.
  • День поэта. 21 августа — прекрасная возможность почтить поэтов и их творчество. В разных странах в этот день проводят литературные чтения, поэтические вечера и вспоминают авторов, которые обогатили мировую культуру.

Какой сегодня, 21 августа, церковный праздник

По новому церковному календарю (по старому — 3 сентября) православная церковь чтит память апостола от 70-ти Фаддея, ученика Иоанна Крестителя и последователя Иисуса Христа.

Фаддей родился в сирийской Эдессе. Услышав проповедь Иоанна Крестителя, уверовал, принял крещение и впоследствии стал одним из 70 апостолов. После воскресения Иисуса он отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию. Основал два храма — в Эдессе и Вирити (современный Бейрут). Фаддей обратил в христианство тысячи людей и прославился чудесами. По одним источникам, он мирно умер, по другим — был казнен за веру.

 

Яке сьогодні, 21 серпня, церковне свято
Апостол от 70-ти Фаддея. Фото: google.com

Традиции на 21 августа — что рекомендуется делать в этот день

Верующие обращаются к апостолу Фадею с молитвами в трудных жизненных ситуациях, просят помощи в разрешении конфликтов, исцеления от болезней, духовной силы и мудрости.

Наши предки верили, что в этот день можно заложить основу крепкого здоровья и благополучия на весь год. Считалось полезным утром умыться росой или протереть лицо святой водой — это должно было защищать от болезней. Для денежного успеха хозяева старались раздать немного мелких монет бедным или угостить кого-то едой — такой поступок "открывал двери" для финансового достатка.

Также сегодня стоит:

  • не переутомляться — лучше провести день спокойно;
  • провести время с семьей, без конфликтов;
  • отказаться от лишних трат — это поможет сохранить деньги;
  • очистить мысли, ограничить пребывание в интернете и сосредоточиться на себе.

 

Традиції на 21 серпня — що рекомендується робити цього дня
Девушка с цветами на голове. фото: freepik.com

Что нельзя делать 21 августа — запреты

Народная мудрость предостерегает от нескольких действий в этот день:

  • не ходить в гости и не принимать гостей — к ссорам;
  • не тратить деньги без надобности — возможны финансовые потери;
  • не выяснять отношения, особенно с родственниками — ссора может затянуться;
  • не подметать в доме — считалось, что так можно вымести удачу;
  • не слушать чужие советы, особенно навязанные — это может привести к неудачам.

Народные приметы на 21 августа

В народном календаре Фадеев день считался особенным. Люди наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду на осень и зиму.

Главные приметы дня:

  • Тихий и теплый день — осень будет спокойной и ласковой.
  • Дует сильный ветер — ждите холодной и ветреной осени.
  • Туман утром — к влажной погоде.
  • Рябина обильно уродила — осень будет дождливой, а зима — морозной.

Кто празднует именины 21 августа

Именины сегодня празднуют:

  • Фаддей;
  • Авраам;
  • Юлиан;
  • Савва;
  • Иван.

Также предлагаем вам ознакомиться с подробным календарем праздников на сентябрь 2025 года.

приметы традиции День ангела запреты праздник 21 августа
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации