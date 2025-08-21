Какой праздник 21 августа 2025 года — приметы, традиции и запреты

Девушка отдыхает на природе. Фото: freepik.com

Сегодня, 21 августа, украинцы отмечают ряд важных событий — как светских, так и религиозных. В частности мир по инициативе ООН чтит жертв терроризма. А верующие вспоминают святого апостола Фаддея. До Нового года осталось 132 дня.

Какие праздники отмечают 21 августа, что этого нельзя делать, а что стоит сделать, чтобы укрепить здоровье, сохранить деньги и избежать ссор.

Какой сегодня день в Украине и мире

21 августа в Украине и в мире отмечают несколько важных дат:

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма . Этот день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Его цель — почтить память всех, кто пострадал от террористических актов, а также поддержать их семьи.

. Этот день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Его цель — почтить память всех, кто пострадал от террористических актов, а также поддержать их семьи. День заботы о себе в Сети . Праздник призван напомнить пользователям интернета о важности цифровой гигиены, защиты личных данных и психического здоровья.

. Праздник призван напомнить пользователям интернета о важности цифровой гигиены, защиты личных данных и психического здоровья. День поэта. 21 августа — прекрасная возможность почтить поэтов и их творчество. В разных странах в этот день проводят литературные чтения, поэтические вечера и вспоминают авторов, которые обогатили мировую культуру.

Какой сегодня, 21 августа, церковный праздник

По новому церковному календарю (по старому — 3 сентября) православная церковь чтит память апостола от 70-ти Фаддея, ученика Иоанна Крестителя и последователя Иисуса Христа.

Фаддей родился в сирийской Эдессе. Услышав проповедь Иоанна Крестителя, уверовал, принял крещение и впоследствии стал одним из 70 апостолов. После воскресения Иисуса он отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию. Основал два храма — в Эдессе и Вирити (современный Бейрут). Фаддей обратил в христианство тысячи людей и прославился чудесами. По одним источникам, он мирно умер, по другим — был казнен за веру.

Традиции на 21 августа — что рекомендуется делать в этот день

Верующие обращаются к апостолу Фадею с молитвами в трудных жизненных ситуациях, просят помощи в разрешении конфликтов, исцеления от болезней, духовной силы и мудрости.

Наши предки верили, что в этот день можно заложить основу крепкого здоровья и благополучия на весь год. Считалось полезным утром умыться росой или протереть лицо святой водой — это должно было защищать от болезней. Для денежного успеха хозяева старались раздать немного мелких монет бедным или угостить кого-то едой — такой поступок "открывал двери" для финансового достатка.

Также сегодня стоит:

не переутомляться — лучше провести день спокойно;

провести время с семьей, без конфликтов;

отказаться от лишних трат — это поможет сохранить деньги;

очистить мысли, ограничить пребывание в интернете и сосредоточиться на себе.

Что нельзя делать 21 августа — запреты

Народная мудрость предостерегает от нескольких действий в этот день:

не ходить в гости и не принимать гостей — к ссорам;

не тратить деньги без надобности — возможны финансовые потери;

не выяснять отношения, особенно с родственниками — ссора может затянуться;

не подметать в доме — считалось, что так можно вымести удачу;

не слушать чужие советы, особенно навязанные — это может привести к неудачам.

Народные приметы на 21 августа

В народном календаре Фадеев день считался особенным. Люди наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду на осень и зиму.

Главные приметы дня:

Тихий и теплый день — осень будет спокойной и ласковой.

Дует сильный ветер — ждите холодной и ветреной осени.

Туман утром — к влажной погоде.

Рябина обильно уродила — осень будет дождливой, а зима — морозной.

Кто празднует именины 21 августа

Именины сегодня празднуют:

Фаддей;

Авраам;

Юлиан;

Савва;

Иван.

Также предлагаем вам ознакомиться с подробным календарем праздников на сентябрь 2025 года.