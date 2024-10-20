20 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Красива дівчина посміхається на камеру. Фото: freepik.com

Сьогодні, 20 жовтня, наша країна відзначатиме таку суспільно важливу дату як Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Також українці разом з усім світом відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара, а також Міжнародний день авіадиспетчера. Віряни в Україні вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського. Новий рік постукає у наші двері рівно через 72 дні.

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Новини.LIVE ділиться з вами найважливішими подіями 20 жовтня, а також розповідає, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 20 жовтня, день в Україні та світі

У цю неділю, 20 жовтня, в Україні та світі відзначатимуть такі важливі свята та події:

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози;

Міжнародний день кухаря і кулінара;

Міжнародний день авіадиспетчера;

Міжнародний день авіадиспетчера; Всесвітній день статистики;

Всесвітній день профілактики остеопорозу;

Всесвітній день профілактики остеопорозу; Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем;

Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем; Міжнародний день лінивця.

День боротьби з раком молочної залози. Фото: freepik.com

Яке сьогодні, 20 жовтня, церковне свято

Православні віряни в Україні вшановують 20 жовтня день пам'яті святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті та був воєначальником у римського імператора Костянтина Великого і його сина Констанція. Після закінчення своєї служби Артемій поїхав до Єгипту, де за вислугу, його призначили намісником.

Коли на престол зійшов Юліан Відступник, який переслідував християн, Артемій встав на їхній захист. Святого схопили та стали катувати, щоб він відмовився від віри. Проте, Артемій Антіохійський стійко переніс усі муки та не зрікся християнства. За це його стратили.

Тіло мученика потайки перевезли до Константинополя. Частинка мощей святого зберігається в Києво-Печерській лаврі.

Святий Артемій Антіохійський. Фото: wikimedia.org

Що не можна робити 20 жовтня — головні заборони дня

У православне свято 20 жовтня, церква категорично забороняє:

лихословити;

сваритися;

бажати іншим зла;

пліткувати;

засуджувати когось;

обманювати;

лінуватися;

заздрити;

бути жадібним;

відмовляти у допомозі нужденним.

У народі вважається, що сьогодні не можна надміру веселитися. Також наші предки намагалися цього дня не дивитися у дзеркало до сходу сонця.

Не варто займатися в'язанням, вишиванням. А також не радять освідчуватися і грати весілля — шлюб буде коротким.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 20 жовтня

У народному календарі 20 жовтня — Артемія. Вважається, що цього дня добре заготовлювати овочі на зиму — тоді вони пролежать до самої весни.

Раніше у цю дату чоловіки завжди займалися ремонтом парканів. Вважалося, що через дірки в паркані "витече" все багатство родини. Жінки у цей час квасили капусту та готували інші запаси на зиму.

Також серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо на березі вже опало все листя, то вже скоро у права вступить зима.

Якщо на деревах видно іній, наступний рік буде неврожайним.

Якщо біля лісу ви почули у цей день завивання вовків, скоро прийде сильне похолодання.

Якщо 20 жовтня виявився холодним днем, то зима буде теплою і м'якою.

Якщо на вулиці тепло, така погода протримається до 10 листопада.

Якщо у ніч з 19 на 20 жовтня Місяць на небі блідий, слід чекати снігу та морозу вже через кілька днів.

Якщо галки та ворони шумлять і літають хаотично, скоро випаде сніг.

Якщо кури рано сідають на сідало, буде мороз.

Дівчина гуляє в осінньому парку. Фото: freepik.com

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Іменини сьогодні, 20 жовтня, відзначають чоловіки з іменем:

Дем'ян;

Йосип;

Леонтій;

Марк;

Микола;

Сергій;

Юліан.

Привітати з Днем янгола варто представниць прекрасної статі на ім'я Пелагея.

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