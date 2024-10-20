20 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 20 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать
Сегодня, 20 октября, наша страна будет отмечать такую общественно важную дату как Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Также украинцы вместе со всем миром отмечают Международный день повара и кулинара, а также Международный день авиадиспетчера. Верующие в Украине чтят память святого Артемия Антиохийского. Новый год постучится в нашу дверь ровно через 72 дня.
Новини.LIVE делится с вами важнейшими событиями 20 октября, а также рассказывает, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.
Какой сегодня, 20 октября, день в Украине и мире
В воскресенье, 20 октября, в Украине и мире будут отмечать следующие важные праздники и события:
- Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;
- Международный день повара и кулинара;
- Международный день авиадиспетчера;
- Всемирный день статистики;
- Всемирный день профилактики остеопороза;
- Международная неделя профилактики отравлений свинцом;
- Международный день ленивца.
Какой сегодня, 20 октября, церковный праздник
Православные верующие в Украине чествуют 20 октября день памяти святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и был военачальником у римского императора Константина Великого и его сына Констанция. После окончания своей службы Артемий уехал в Египет, где за выслугу был назначен наместником.
Когда на престол взошел преследовавший христиан Юлиан Отступник, Артемий встал на их защиту. Святого схватили и стали пытать, чтобы он отказался от веры. Однако Артемий Антиохийский стойко перенес все мучения и не отрекся от христианства. За это его казнили.
Тело мученика тайком перевезли в Константинополь. Частица мощей святого хранится в Киево-Печерской лавре.
Что нельзя делать 20 октября — главные запреты дня
В православный праздник 20 октября церковь категорически запрещает:
- злословить;
- ссориться;
- желать другим зла;
- сплетничать;
- осуждать кого-то;
- обманывать;
- лениться;
- завидовать;
- быть жадным;
- отказывать в помощи нуждающимся.
В народе считается, что сегодня нельзя излишне веселиться. Также наши предки пытались в этот день не смотреть в зеркало до восхода солнца.
Не стоит заниматься вязанием, вышиванием. А также не советуют венчаться и играть свадьбу — брак будет коротким.
Народные приметы и традиции на 20 октября
В народном календаре 20 октября — Артемьев день. Считается, что в этот день хорошо заготавливать овощи на зиму — они пролежат до самой весны.
Ранее в эту дату мужчины всегда занимались ремонтом заборов. Считалось, что через дыры в заборе "утечет" все богатство семьи. В это время женщины квасили капусту и готовили другие запасы на зиму.
Также среди наших предков существовало немало интересных примет.
- Если на березе уже опали все листья, то уже скоро в права вступит зима.
- Если на деревьях виден иней, следующий год будет неурожайным.
- Если 20 октября оказался холодным днем, зима будет теплой и мягкой.
- Если на улице тепло, такая погода продлится до 10 ноября.
- Если в ночь с 19 на 20 октября Луна на небе бледная, следует ожидать снега и мороза уже через несколько дней.
- Если галки и вороны шумят и летают беспорядочно, скоро выпадет снег.
- Если куры рано садятся на насест, будет мороз.
Кто празднует День ангела 20 октября и как назвать ребенка
Именины сегодня, 20 октября, отмечают мужчины с именем:
- Демьян;
- Иосиф;
- Леонтий;
- Марк;
- Николай;
- Сергей;
- Юлиан.
Поздравить с Днем ангела стоит представительниц прекрасного пола по имени Пелагея.
Также рекомендуем узнать, какой будет погода в Украине в это воскресенье, 20 октября.
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