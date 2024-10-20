Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Какой сегодня, 20 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать arrow

Какой сегодня, 20 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

20 октября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
20 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Красивая девушка улыбается в камеру. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 20 октября, наша страна будет отмечать такую общественно важную дату как Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Также украинцы вместе со всем миром отмечают Международный день повара и кулинара, а также Международный день авиадиспетчера. Верующие в Украине чтят память святого Артемия Антиохийского. Новый год постучится в нашу дверь ровно через 72 дня.

Читайте также:

Новини.LIVE делится с вами важнейшими событиями 20 октября, а также рассказывает, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 20 октября, день в Украине и мире

В воскресенье, 20 октября, в Украине и мире будут отмечать следующие важные праздники и события:

  • Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;
  • Международный день повара и кулинара;
  • Международный день авиадиспетчера;
  • Всемирный день статистики;
  • Всемирный день профилактики остеопороза;
  • Международная неделя профилактики отравлений свинцом;
  • Международный день ленивца.

 

Какой сегодня, 20 октября, день в Украине и мире
День борьбы с раком молочной железы. Фото: freepik.com

Какой сегодня, 20 октября, церковный праздник

Православные верующие в Украине чествуют 20 октября день памяти святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и был военачальником у римского императора Константина Великого и его сына Констанция. После окончания своей службы Артемий уехал в Египет, где за выслугу был назначен наместником.

Когда на престол взошел преследовавший христиан Юлиан Отступник, Артемий встал на их защиту. Святого схватили и стали пытать, чтобы он отказался от веры. Однако Артемий Антиохийский стойко перенес все мучения и не отрекся от христианства. За это его казнили.

Тело мученика тайком перевезли в Константинополь. Частица мощей святого хранится в Киево-Печерской лавре.

 

Какой сегодня, 20 октября, церковный праздник
Святой Артемий Антиохийский. Фото: wikimedia.org

Что нельзя делать 20 октября — главные запреты дня

В православный праздник 20 октября церковь категорически запрещает:

  • злословить;
  • ссориться;
  • желать другим зла;
  • сплетничать;
  • осуждать кого-то;
  • обманывать;
  • лениться;
  • завидовать;
  • быть жадным;
  • отказывать в помощи нуждающимся.

В народе считается, что сегодня нельзя излишне веселиться. Также наши предки пытались в этот день не смотреть в зеркало до восхода солнца.

Не стоит заниматься вязанием, вышиванием. А также не советуют венчаться и играть свадьбу — брак будет коротким.

 

Что нельзя делать 20 октября — главные запреты дня
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 20 октября

В народном календаре 20 октября — Артемьев день. Считается, что в этот день хорошо заготавливать овощи на зиму — они пролежат до самой весны.

Ранее в эту дату мужчины всегда занимались ремонтом заборов. Считалось, что через дыры в заборе "утечет" все богатство семьи. В это время женщины квасили капусту и готовили другие запасы на зиму.

Также среди наших предков существовало немало интересных примет.

  • Если на березе уже опали все листья, то уже скоро в права вступит зима.
  • Если на деревьях виден иней, следующий год будет неурожайным.
  • Если 20 октября оказался холодным днем, зима будет теплой и мягкой.
  • Если на улице тепло, такая погода продлится до 10 ноября.
  • Если в ночь с 19 на 20 октября Луна на небе бледная, следует ожидать снега и мороза уже через несколько дней.
  • Если галки и вороны шумят и летают беспорядочно, скоро выпадет снег.
  • Если куры рано садятся на насест, будет мороз.

 

Народные приметы и традиции на 20 октября
Девушка гуляет в осеннем парке. Фото: freepik.com

Кто празднует День ангела 20 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 20 октября, отмечают мужчины с именем:

  • Демьян;
  • Иосиф;
  • Леонтий;
  • Марк;
  • Николай;
  • Сергей;
  • Юлиан.

Поздравить с Днем ангела стоит представительниц прекрасного пола по имени Пелагея.

Также рекомендуем узнать, какой будет погода в Украине в это воскресенье, 20 октября.

День ангела народные приметы традиции праздники 20 октября запреты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:17 В МИД Франции заявили, что войска КНДР в России могут перебросить войну на Азию

06:10 Налог на пенсию в Украине — какие правила действуют для пенсионеров

06:03 Как будет на украинском "полднік" — два основных варианта

06:01 Ощадбанк наложил арест на унаследованную квартиру — каким было решение суда

Эксклюзив

05:59 Картофель по цене золота — какие еще сезонные овощи взлетели в цене во Львове

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

05:05 В Украине будут сильные заморозки — прогноз погоды на сегодня

04:30 Умеров рассказал, как закон о мобилизации повлиял на ВСУ

03:26 "Азов" приглашает на работу автоэлектриков — какая заработная плата и условия

02:49 В Киеве слышны взрывы — Россия запустила дроны

02:41 Нардеп оценил, реальна ли обязательная мобилизация женщин в Украине

06:17 В МИД Франции заявили, что войска КНДР в России могут перебросить войну на Азию

06:10 Налог на пенсию в Украине — какие правила действуют для пенсионеров

06:03 Как будет на украинском "полднік" — два основных варианта

06:01 Ощадбанк наложил арест на унаследованную квартиру — каким было решение суда

Эксклюзив

05:59 Картофель по цене золота — какие еще сезонные овощи взлетели в цене во Львове

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

05:05 В Украине будут сильные заморозки — прогноз погоды на сегодня

04:30 Умеров рассказал, как закон о мобилизации повлиял на ВСУ

03:26 "Азов" приглашает на работу автоэлектриков — какая заработная плата и условия

02:49 В Киеве слышны взрывы — Россия запустила дроны

02:41 Нардеп оценил, реальна ли обязательная мобилизация женщин в Украине

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака