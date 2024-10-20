20 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Красивая девушка улыбается в камеру. Фото: freepik.com

Сегодня, 20 октября, наша страна будет отмечать такую общественно важную дату как Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Также украинцы вместе со всем миром отмечают Международный день повара и кулинара, а также Международный день авиадиспетчера. Верующие в Украине чтят память святого Артемия Антиохийского. Новый год постучится в нашу дверь ровно через 72 дня.

Читайте также:

Новини.LIVE делится с вами важнейшими событиями 20 октября, а также рассказывает, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 20 октября, день в Украине и мире

В воскресенье, 20 октября, в Украине и мире будут отмечать следующие важные праздники и события:

Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;

Международный день повара и кулинара;

Международный день авиадиспетчера;

Международный день авиадиспетчера; Всемирный день статистики;

Всемирный день профилактики остеопороза;

Всемирный день профилактики остеопороза; Международная неделя профилактики отравлений свинцом;

Международная неделя профилактики отравлений свинцом; Международный день ленивца.

День борьбы с раком молочной железы. Фото: freepik.com

Какой сегодня, 20 октября, церковный праздник

Православные верующие в Украине чествуют 20 октября день памяти святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и был военачальником у римского императора Константина Великого и его сына Констанция. После окончания своей службы Артемий уехал в Египет, где за выслугу был назначен наместником.

Когда на престол взошел преследовавший христиан Юлиан Отступник, Артемий встал на их защиту. Святого схватили и стали пытать, чтобы он отказался от веры. Однако Артемий Антиохийский стойко перенес все мучения и не отрекся от христианства. За это его казнили.

Тело мученика тайком перевезли в Константинополь. Частица мощей святого хранится в Киево-Печерской лавре.

Святой Артемий Антиохийский. Фото: wikimedia.org

Что нельзя делать 20 октября — главные запреты дня

В православный праздник 20 октября церковь категорически запрещает:

злословить;

ссориться;

желать другим зла;

сплетничать;

осуждать кого-то;

обманывать;

лениться;

завидовать;

быть жадным;

отказывать в помощи нуждающимся.

В народе считается, что сегодня нельзя излишне веселиться. Также наши предки пытались в этот день не смотреть в зеркало до восхода солнца.

Не стоит заниматься вязанием, вышиванием. А также не советуют венчаться и играть свадьбу — брак будет коротким.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 20 октября

В народном календаре 20 октября — Артемьев день. Считается, что в этот день хорошо заготавливать овощи на зиму — они пролежат до самой весны.

Ранее в эту дату мужчины всегда занимались ремонтом заборов. Считалось, что через дыры в заборе "утечет" все богатство семьи. В это время женщины квасили капусту и готовили другие запасы на зиму.

Также среди наших предков существовало немало интересных примет.

Если на березе уже опали все листья, то уже скоро в права вступит зима.

Если на деревьях виден иней, следующий год будет неурожайным.

Если 20 октября оказался холодным днем, зима будет теплой и мягкой.

Если на улице тепло, такая погода продлится до 10 ноября.

Если в ночь с 19 на 20 октября Луна на небе бледная, следует ожидать снега и мороза уже через несколько дней.

Если галки и вороны шумят и летают беспорядочно, скоро выпадет снег.

Если куры рано садятся на насест, будет мороз.

Девушка гуляет в осеннем парке. Фото: freepik.com

Кто празднует День ангела 20 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 20 октября, отмечают мужчины с именем:

Демьян;

Иосиф;

Леонтий;

Марк;

Николай;

Сергей;

Юлиан.

Поздравить с Днем ангела стоит представительниц прекрасного пола по имени Пелагея.

Также рекомендуем узнать, какой будет погода в Украине в это воскресенье, 20 октября.