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Яке сьогодні, 18 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити

18 жовтня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
18 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Дівчина радіє теплому осінньому дню. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 18 жовтня, Україна разом зі світом відзначає День жіночого щастя. Також важлива подія, яка торкається серйозної проблеми, — Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Українські віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. А Новий рік ми зустрінемо вже через 74 дні.

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Новини.LIVE розповість, які ще важливі події будемо зустрічати 18 жовтня, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони. 

Який сьогодні, 18 жовтня, день в Україні та світі  

У цю п'ятницю, 18 жовтня, Україна разом з багатьма іншими країнами світу відзначатиме такі важливі події:

  • Міжнародний день жіночого щастя — воно слугує підвищенню жіночої обізнаності щодо депресії, служить нагадуванням про важливість щастя жінок та необхідність боротьби з нерівністю і стереотипами у суспільстві.
  • Всесвітній день менопаузи — ця дата слугує нагадуванням, що менопауза є природним етапом у житті жінки, а також допомагає інформувати суспільство про менопаузу, її симптоми, наслідки для здоров'я та важливість підтримки жінок у цей період життя.
  • Європейський день боротьби з торгівлею людьми — започатковано для підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми та її наслідки, а також для привернення уваги до заходів, які можна вжити для боротьби з цим злочином.
  • Всесвітній день гітари — свято має на меті відзначити значення гітари в музиці та культурі, а також популяризувати гру на цьому інструменті.
  • День без бороди — жартівливе свято, яке закликає чоловіків на один день відмовитися від своїх борід.
  • Міжнародний день легінсів — свято відзначають у світі як данину поваги одному з найзручніших і найуніверсальніших предметів одягу, який носять як жінки, так і чоловіки.  
  • Міжнародний день краватки — подію присвячено класичному аксесуару, який став символом елегантності та стилю.

 

Який сьогодні, 18 жовтня, день в Україні та світі
Дівчина радіє теплому осінньому дню. Фото: freepik.com

Яке сьогодні, 18 жовтня, церковне свято

У цю п'ятницю віряни в Україні вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки, який є одною з ключових постатей у християнстві. Походить з античного міста Фіваїди в Греції, був лікарем за професією.

Вважається, що святий Лука був автором одного з чотирьох Євангелій, який написав спеціально для язичників, щоб розповісти їм про Ісуса Христа. А також Діянь апостолів, в якій описав розвиток ранньої церкви та діяльність апостолів після вознесіння Сина Божого. За різними джерелами, Лука помер мученицькою смертю в Греції.

 

Яке сьогодні, 18 жовтня, церковне свято
Святий апостол і євангеліст Лука. Фото: google.com

Що не можна робити 18 жовтня — головні заборони дня

У День пам'яті апостола і євангеліста Луки церква суворо забороняє:

  • сваритися;
  • вступати у суперечки;
  • лихословити;
  • пліткувати;
  • обмовляти;
  • осуджувати;
  • заздрити;
  • проявляти жадібність;
  • відмовляти у допомозі нужденним;
  • бажати іншим зла. 

У народі вважають, що цього дня суворо заборонено сваритися з другою половинкою, інакше сварка може затягнутися на рік або ж взагалі призвести до розтавання. 

Також не можна підіймати предмети з землі, разом з ними ви візьмете на себе чужі біди. Крім того, не радять на Луку позичати сіль, вірять, що разом із нею можна віддати фінансовий добробут.

 

Що не можна робити 18 жовтня — головні заборони дня
Традиції та релігія в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Народні прикмети та традиції на 18 жовтня

У народному календарі 18 жовтня — свято Цибулевий день. Вважається, що цього дня кожен повинен з'їсти хоч шматочок цибулі. Адже з'їдена у цей день цибуля, може зміцнити здоров'я і позбавити навіть від хронічних захворювань. Зв'язки цибулі наші предки вішали в будинку, щоб захистити його від недобрих людей. 

Також цього дня було заведено проводити галасливі ярмарки, де торгували садовиною та городиною. 

 

Народні прикмети та традиції на 18 жовтня
Ріпчаста цибуля у руках. Фото: depositphotos.com

Наші пращури вірили у такі прикмети 18 жовтня: 

  • Якщо погода цього дня виявилася мінливою, решта днів жовтня будуть такими самими.
  • Якщо у будинку з'явилися комарі, чекайте на лагідну зиму без морозів. 
  • Якщо помітили у небі яскравий Місяць у ніч з 17 на 18 жовтня, погода найближчі дні буде тиха та ясна. 
  • Якщо цього дня зовсім немає вітру, скоро похолодає.
  • Якщо небо захмарене, чекайте на сильні дощі.
  • Якщо пташки сидять на деревах, скоро прийде справжня негода.

 

Народні прикмети та традиції на 18 жовтня
Горобці на гілці. Фото: google.com

Хто святкує День ангела 18 жовтня та як назвати дитину

Іменини сьогодні, 18 жовтня, відзначають:

  • Андрій;
  • Гаврило;
  • Давид;
  • Йосип;
  • Лука;
  • Микола;
  • Семен;
  • Сергій;
  • Федір;
  • Єлизавета;
  • Злата.

Також радимо дізнатися, якою буде погода в Україні у цю п'ятницю, 18 жовтня, та в які регіони прийдуть заморозки. 

День ангела народні прикмети традиції свята 18 жовтня заборони

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