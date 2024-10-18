18 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина радіє теплому осінньому дню. Фото: freepik.com

Сьогодні, 18 жовтня, Україна разом зі світом відзначає День жіночого щастя. Також важлива подія, яка торкається серйозної проблеми, — Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Українські віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. А Новий рік ми зустрінемо вже через 74 дні.

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Який сьогодні, 18 жовтня, день в Україні та світі

У цю п'ятницю, 18 жовтня, Україна разом з багатьма іншими країнами світу відзначатиме такі важливі події:

Міжнародний день жіночого щастя — воно слугує підвищенню жіночої обізнаності щодо депресії, служить нагадуванням про важливість щастя жінок та необхідність боротьби з нерівністю і стереотипами у суспільстві.

— воно слугує підвищенню жіночої обізнаності щодо депресії, служить нагадуванням про важливість щастя жінок та необхідність боротьби з нерівністю і стереотипами у суспільстві. Всесвітній день менопаузи — ця дата слугує нагадуванням, що менопауза є природним етапом у житті жінки, а також допомагає інформувати суспільство про менопаузу, її симптоми, наслідки для здоров'я та важливість підтримки жінок у цей період життя.

— ця дата слугує нагадуванням, що менопауза є природним етапом у житті жінки, а також допомагає інформувати суспільство про менопаузу, її симптоми, наслідки для здоров'я та важливість підтримки жінок у цей період життя. Європейський день боротьби з торгівлею людьми — започатковано для підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми та її наслідки, а також для привернення уваги до заходів, які можна вжити для боротьби з цим злочином.

— започатковано для підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми та її наслідки, а також для привернення уваги до заходів, які можна вжити для боротьби з цим злочином. Всесвітній день гітари — свято має на меті відзначити значення гітари в музиці та культурі, а також популяризувати гру на цьому інструменті.

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Дівчина радіє теплому осінньому дню. Фото: freepik.com

Яке сьогодні, 18 жовтня, церковне свято

У цю п'ятницю віряни в Україні вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки, який є одною з ключових постатей у християнстві. Походить з античного міста Фіваїди в Греції, був лікарем за професією.

Вважається, що святий Лука був автором одного з чотирьох Євангелій, який написав спеціально для язичників, щоб розповісти їм про Ісуса Христа. А також Діянь апостолів, в якій описав розвиток ранньої церкви та діяльність апостолів після вознесіння Сина Божого. За різними джерелами, Лука помер мученицькою смертю в Греції.

Святий апостол і євангеліст Лука. Фото: google.com

Що не можна робити 18 жовтня — головні заборони дня

У День пам'яті апостола і євангеліста Луки церква суворо забороняє:

сваритися;

вступати у суперечки;

лихословити;

пліткувати;

обмовляти;

осуджувати;

заздрити;

проявляти жадібність;

відмовляти у допомозі нужденним;

бажати іншим зла.

У народі вважають, що цього дня суворо заборонено сваритися з другою половинкою, інакше сварка може затягнутися на рік або ж взагалі призвести до розтавання.

Також не можна підіймати предмети з землі, разом з ними ви візьмете на себе чужі біди. Крім того, не радять на Луку позичати сіль, вірять, що разом із нею можна віддати фінансовий добробут.

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Народні прикмети та традиції на 18 жовтня

У народному календарі 18 жовтня — свято Цибулевий день. Вважається, що цього дня кожен повинен з'їсти хоч шматочок цибулі. Адже з'їдена у цей день цибуля, може зміцнити здоров'я і позбавити навіть від хронічних захворювань. Зв'язки цибулі наші предки вішали в будинку, щоб захистити його від недобрих людей.

Також цього дня було заведено проводити галасливі ярмарки, де торгували садовиною та городиною.

Ріпчаста цибуля у руках. Фото: depositphotos.com

Наші пращури вірили у такі прикмети 18 жовтня:

Якщо погода цього дня виявилася мінливою, решта днів жовтня будуть такими самими.

Якщо у будинку з'явилися комарі, чекайте на лагідну зиму без морозів.

Якщо помітили у небі яскравий Місяць у ніч з 17 на 18 жовтня, погода найближчі дні буде тиха та ясна.

Якщо цього дня зовсім немає вітру, скоро похолодає.

Якщо небо захмарене, чекайте на сильні дощі.

Якщо пташки сидять на деревах, скоро прийде справжня негода.

Горобці на гілці. Фото: google.com

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Іменини сьогодні, 18 жовтня, відзначають:

Андрій;

Гаврило;

Давид;

Йосип;

Лука;

Микола;

Семен;

Сергій;

Федір;

Єлизавета;

Злата.

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