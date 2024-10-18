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Какой сегодня, 18 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

18 октября 2024 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
18 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Девушка радуется теплому осеннему дню. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 18 октября, Украина вместе с миром отмечает День женского счастья. Также важное событие, затрагивающее серьезную проблему, — Европейский день борьбы с торговлей людьми. Украинские верующие чтят память святого апостола и евангелиста Луки. А Новый год мы встретим уже через 74 дня.

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Новини.LIVE расскажет, какие еще важные события будем встречать 18 октября, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 18 октября, день в Украине и мире

В эту пятницу, 18 октября, Украина вместе со многими другими странами мира будет отмечать следующие важные события:

  • Международный день женского счастья — он служит повышению женской осведомленности о депрессии, служит напоминанием о важности счастья женщин и необходимости борьбы с неравенством и стереотипами в обществе.
  • Всемирный день менопаузы — дата служит напоминанием, что менопауза является естественным этапом в жизни женщины, а также помогает информировать общество о менопаузе, ее симптомах, последствиях для здоровья и важности поддержки женщин в этот период жизни.
  • Европейский день борьбы с торговлей людьми — начато для повышения осведомленности о проблеме торговли людьми и ее последствий, а также для привлечения внимания к мерам, которые можно принять для борьбы с этим преступлением.
  • Всемирный день гитары — праздник подчеркивает значение гитары в музыке и культуре, а также популяризует игру на этом инструменте.
  • День без бороды — шутливый праздник, призывающий мужчин на один день отказаться от своих бород.
  • Международный день леггинсов — праздник отмечают в мире как дань уважения одному из самых удобных и универсальных предметов одежды, который носят как женщины, так и мужчины.
  • Международный день галстука — событие, посвященное классическому аксессуару, который стал символом элегантности и стиля.

 

Какой сегодня, 18 октября, день в Украине и мире
Девушка радуется теплому осеннему дню. Фото: freepik.com

Какой сегодня, 18 октября, церковный праздник

В эту пятницу верующие в Украине чтят память святого апостола и евангелиста Луки, который является одной из ключевых фигур в христианстве. Происходит из античного города Фиваиды в Греции, был врачом по профессии.

Считается, что святой Лука был автором одного из четырех Евангелий, которую написал специально для язычников, чтобы рассказать им об Иисусе Христе. А также Деяний апостолов, в которых описал развитие ранней церкви и деятельность апостолов после вознесения Сына Божьего. По разным источникам, Лука умер мученической смертью в Греции.

 

Какой сегодня, 18 октября, церковный праздник
Святой апостол и евангелист Лука. Фото: google.com

Что нельзя делать 18 октября — главные запреты дня

В День памяти апостола и евангелиста Луки церковь строго запрещает:

  • ссориться;
  • вступать в споры;
  • злословить;
  • сплетничать;
  • оговаривать;
  • осуждать;
  • завидовать;
  • проявлять алчность;
  • отказывать в помощи нуждающимся;
  • желать другим зла.

В народе считают, что в этот день строго запрещено ссориться со второй половинкой, иначе ссора может затянуться на год или вообще привести к расставанию.

Также нельзя поднимать предметы с земли, вместе с ними вы возьмете на себя чужие беды. Кроме того, не советуют на Луку одалживать соль, верят, что вместе с ней можно отдать финансовое благополучие.

 

Что нельзя делать 18 октября — главные запреты дня
Традиции и религия. Коллаж: Новини.LIVE

Народные приметы и традиции на 18 октября

В народном календаре 18 октября — праздник Луковый день. Считается, что в этот день каждый должен съесть хоть кусочек лука. Ведь съеденный в этот день лук может укрепить здоровье и избавить даже от хронических заболеваний. Связки лука наши предки вешали в доме, чтобы оградить его от недобрых людей.

Также в этот день было принято проводить шумные ярмарки, где торговали фруктами и овощами.

 

Народные приметы и традиции на 18 октября
Репчатый лук в руках. Фото: depositphotos.com

Наши предки верили в такие приметы:

  • Если погода в этот день оказалась переменчивой, остальные дни октября будут такими же.
  • Если в доме появились комары, ждите ласковую зиму без морозов.
  • Если в небе заметили яркую Луну в ночь с 17 на 18 октября, погода в ближайшие дни будет тихая и ясная.
  • Если в этот день совсем нет ветра, скоро похолодает.
  • Если небо облачно, ждите сильных дождей.
  • Если птички сидят на деревьях, скоро придет настоящее ненастье.

 

Народные приметы и традиции на 18 октября
Воробьи на ветке. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 18 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 18 октября, отмечают:

  • Андрей;
  • Гаврила;
  • Давид;
  • Иосиф;
  • Лука;
  • Николай;
  • Семен;
  • Сергей;
  • Федор;
  • Елизавета;
  • Злата.

Также советуем узнать, какой будет погода в Украине в эту пятницу, 18 октября, и в какие регионы придут заморозки.

День ангела народные приметы традиции праздники 18 октября запреты

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