18 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 18 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать
Сегодня, 18 октября, Украина вместе с миром отмечает День женского счастья. Также важное событие, затрагивающее серьезную проблему, — Европейский день борьбы с торговлей людьми. Украинские верующие чтят память святого апостола и евангелиста Луки. А Новый год мы встретим уже через 74 дня.
Новини.LIVE расскажет, какие еще важные события будем встречать 18 октября, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.
Какой сегодня, 18 октября, день в Украине и мире
В эту пятницу, 18 октября, Украина вместе со многими другими странами мира будет отмечать следующие важные события:
- Международный день женского счастья — он служит повышению женской осведомленности о депрессии, служит напоминанием о важности счастья женщин и необходимости борьбы с неравенством и стереотипами в обществе.
- Всемирный день менопаузы — дата служит напоминанием, что менопауза является естественным этапом в жизни женщины, а также помогает информировать общество о менопаузе, ее симптомах, последствиях для здоровья и важности поддержки женщин в этот период жизни.
- Европейский день борьбы с торговлей людьми — начато для повышения осведомленности о проблеме торговли людьми и ее последствий, а также для привлечения внимания к мерам, которые можно принять для борьбы с этим преступлением.
- Всемирный день гитары — праздник подчеркивает значение гитары в музыке и культуре, а также популяризует игру на этом инструменте.
- День без бороды — шутливый праздник, призывающий мужчин на один день отказаться от своих бород.
- Международный день леггинсов — праздник отмечают в мире как дань уважения одному из самых удобных и универсальных предметов одежды, который носят как женщины, так и мужчины.
- Международный день галстука — событие, посвященное классическому аксессуару, который стал символом элегантности и стиля.
Какой сегодня, 18 октября, церковный праздник
В эту пятницу верующие в Украине чтят память святого апостола и евангелиста Луки, который является одной из ключевых фигур в христианстве. Происходит из античного города Фиваиды в Греции, был врачом по профессии.
Считается, что святой Лука был автором одного из четырех Евангелий, которую написал специально для язычников, чтобы рассказать им об Иисусе Христе. А также Деяний апостолов, в которых описал развитие ранней церкви и деятельность апостолов после вознесения Сына Божьего. По разным источникам, Лука умер мученической смертью в Греции.
Что нельзя делать 18 октября — главные запреты дня
В День памяти апостола и евангелиста Луки церковь строго запрещает:
- ссориться;
- вступать в споры;
- злословить;
- сплетничать;
- оговаривать;
- осуждать;
- завидовать;
- проявлять алчность;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- желать другим зла.
В народе считают, что в этот день строго запрещено ссориться со второй половинкой, иначе ссора может затянуться на год или вообще привести к расставанию.
Также нельзя поднимать предметы с земли, вместе с ними вы возьмете на себя чужие беды. Кроме того, не советуют на Луку одалживать соль, верят, что вместе с ней можно отдать финансовое благополучие.
Народные приметы и традиции на 18 октября
В народном календаре 18 октября — праздник Луковый день. Считается, что в этот день каждый должен съесть хоть кусочек лука. Ведь съеденный в этот день лук может укрепить здоровье и избавить даже от хронических заболеваний. Связки лука наши предки вешали в доме, чтобы оградить его от недобрых людей.
Также в этот день было принято проводить шумные ярмарки, где торговали фруктами и овощами.
Наши предки верили в такие приметы:
- Если погода в этот день оказалась переменчивой, остальные дни октября будут такими же.
- Если в доме появились комары, ждите ласковую зиму без морозов.
- Если в небе заметили яркую Луну в ночь с 17 на 18 октября, погода в ближайшие дни будет тихая и ясная.
- Если в этот день совсем нет ветра, скоро похолодает.
- Если небо облачно, ждите сильных дождей.
- Если птички сидят на деревьях, скоро придет настоящее ненастье.
Кто празднует День ангела 18 октября и как назвать ребенка
Именины сегодня, 18 октября, отмечают:
- Андрей;
- Гаврила;
- Давид;
- Иосиф;
- Лука;
- Николай;
- Семен;
- Сергей;
- Федор;
- Елизавета;
- Злата.
Также советуем узнать, какой будет погода в Украине в эту пятницу, 18 октября, и в какие регионы придут заморозки.
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