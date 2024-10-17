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Яке сьогодні, 17 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити

17 жовтня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
17 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Дівчина гуляє в осінньому парку. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 17 жовтня, немає державних або професійних свят. Проте, Україна разом з усім світом відзначає День боротьби з бідністю. Не менш важлива подія — Всесвітній день донорства і трансплантації органів. Українські віряни цього дня вшановують пам'ять святого пророка Осії. Новий рік постукає у наші двері рівно через 75 днів.

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Новини.LIVE розповість, які ще важливі події будемо зустрічати 17 жовтня, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони. 

Який сьогодні, 17 жовтня, день в Україні та світі  

Україна разом з іншими країнами світу зустрічає такі свята та важливі дати у четвер, 17 жовтня: 

  • Міжнародний день боротьби з бідністю — започаткований ООН для підвищення обізнаності про причини та наслідки бідності, а також для підтримки людей, які живуть у складних умовах, та визнання їхніх зусиль у боротьбі за краще життя.
  • Всесвітній день донорства і трансплантації органів — свято нагадує нам про важливість донорства органів та трансплантації, адже ці процедури рятують та продовжують життя мільйонів людей.
  • День вирішення конфліктів — подія припадає на третій четвер жовтня й нагадує нам про важливість мирного вирішення конфліктів.
  • Міжнародний день правильних дій під час землетрусу — відзначається щорічно також у третій четвер жовтня та присвячений підвищенню обізнаності про правильні дії під час землетрусу.
  • Всесвітній день травм — захід присвячений підвищенню обізнаності про різні види травм та їхню профілактику.
  • Міжнародний день кредитних спілок — це свято має на меті розповісти про роль кредитних спілок у економіці та житті людей.

 

Який сьогодні, 17 жовтня, день в Україні та світі
Волонтери допомагають безхатькам. Фото: google.com

Яке сьогодні, 17 жовтня, церковне свято

Православні віряни в Україні у четвер, 17 жовтня, вшановують пам'ять пророка Осії, який жив у ХІ столітті до н.е. і був пророком у царстві Ізраїль. Його пророцтва були спрямовані на відновлення віри та духовного життя народу Ізраїлю. Осія також відомий тим, що передбачив майбутнє Ізраїлю, а саме, що народ буде підданий руйнівним вторгненням, але згодом Бог відновить його і дарує мир і благоденство.

 

Яке сьогодні, 17 жовтня, церковне свято
Пророк Осія. Фото: kyiv-pravosl.info

Також українські віряни вшановують святого преподобномученика Андрія Критського, який жив приблизно в VII столітті. Святий вів суворе чернече життя, присвячуючи себе молитві, аскезі та навчанням. Був відомим проповідником, який закликав до покаяння та звернення до Бога. За своє непримиренне ставлення до язичництва та проповідування християнства, Андрія Критського піддали жорстоким тортурам і, зрештою, стратили.

 

Яке сьогодні, 17 жовтня, церковне свято
Андрій Критський. Фото: google.com

Що не можна робити 17 жовтня — головні заборони дня

У церковне свято 17 жовтня церква категорично забороняє:

  • сваритися:
  • злитися;
  • злословити;
  • заздрити;
  • пліткувати;
  • бажати іншим зла;
  • відмовляти у допомозі нужденним;
  • лінуватися. 

У наших предків існувало повір'я, за яким цього дня категорично не можна було дивитися у небо. Боялися побачити поганий знак — зірки, що падають. Вважалося, що вони цього дня є передвісниками нещастя.

 Також за народними повір'ями 17 жовтня не можна: 

  • брати гроші в борг, тому що будуть проблеми з фінансами;
  • виливати воду після купання дитини на вулицю — буде погано спати;
  • дивитися в очі жебракам — накличете бідність;
  • витрачати багато грошей — до фінансових проблем.

 

Що не можна робити 17 жовтня — головні заборони дня
Українка у церкві перед свічками. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Народні прикмети та традиції на 17 жовтня

У народі день дістав назву Осія Колесник. Прозвали його так, тому що з цього дня знімали колеса з літніх возів, лагодили та ховали до весни, а натомість діставали сани.

За традицією цього дня наші предки готували курятину на вечерю, оскільки ця птиця символізувала достаток і щастя. Для покращення здоров'я вживали куряче серце.

Також вірили у такі прикмети: 

  • Якщо досі всі дерева не скинули своє листя, слід чекати затяжної зими.
  • Якщо 17 жовтня виявилось теплим, зима буде м'якою.
  • Якщо на дорогах багнюка, до середини зими протримається тепло.
  • Якщо цього дня кішка спить міцно й безтурботно, наступні дні будуть теплими. 
  • Якщо у ніч з 16 на 17 жовтня ви помітили яскравий Місяць, погода буде теплою та сонячною. 

 

Народні прикмети та традиції на 17 жовтня
Дощовий осінній день. Фото: freepik.com

Хто святкує День ангела 17 жовтня та як назвати дитину

Іменини сьогодні, 16 жовтня, відзначають чоловіки з іменем:

  • Андрій; 
  • Антон;
  • Дем'ян;
  • Олександр;
  • Йосип;
  • Леонтій.

Також радимо дізнатися, якою буде погода в Україні у цей день, 17 жовтня, де чекати злив, а у які регіони прийдуть заморозки. 

свята традиції народні прикмети День ангела заборони 17 жовтня

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