17 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Девушка гуляет в осеннем парке. Фото: freepik.com

Сегодня, 17 октября, нет государственных или профессиональных праздников. Тем не менее, Украина вместе со всем миром отмечает День борьбы с бедностью. Не менее важное событие — Всемирный день донорства и трансплантации органов. Украинские верующие в этот день чтят память святого пророка Осии. Новый год постучится в нашу дверь ровно через 75 дней.

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Какой сегодня, 17 октября, день в Украине и мире

Украина вместе с другими странами мира встречает такие праздники и важные даты в четверг, 17 октября:

Международный день борьбы с бедностью — организованный ООН для повышения осведомленности о причинах и последствиях бедности, а также для поддержки людей, живущих в сложных условиях, и признания их усилий в борьбе за лучшую жизнь.

— организованный ООН для повышения осведомленности о причинах и последствиях бедности, а также для поддержки людей, живущих в сложных условиях, и признания их усилий в борьбе за лучшую жизнь. Всемирный день донорства и трансплантации органов — праздник напоминает нам о важности донорства органов и трансплантации, ведь эти процедуры спасают и продлевают жизнь миллионов людей.

— праздник напоминает нам о важности донорства органов и трансплантации, ведь эти процедуры спасают и продлевают жизнь миллионов людей. День разрешения конфликтов — событие выпадает на третий четверг октября и напоминает нам о важности мирного разрешения конфликтов.

— событие выпадает на третий четверг октября и напоминает нам о важности мирного разрешения конфликтов. Международный день правильных действий во время землетрясения отмечается ежегодно также в третий четверг октября и посвящен повышению осведомленности о правильных действиях во время землетрясения.

отмечается ежегодно также в третий четверг октября и посвящен повышению осведомленности о правильных действиях во время землетрясения. Всемирный день травм — мероприятие, посвященное повышению осведомленности о различных видах травм и их профилактике.

— мероприятие, посвященное повышению осведомленности о различных видах травм и их профилактике. Международный день кредитных союзов — этот праздник имеет цель рассказать о роли кредитных союзов в экономике и жизни людей.

Волонтеры помогают бездомным. Фото: google.com

Какой сегодня, 17 октября, церковный праздник

Православные верующие в Украине в четверг, 17 октября, чтят память пророка Осии, который в XI веке до н.э. и был пророком в царстве Израиль. Его пророчества были направлены на восстановление веры и духовной жизни народа Израиля. Осия также известен тем, что предсказал будущее Израиля, а именно, что народ будет подвергнут разрушительным вторжениям, но впоследствии Бог восстановит его и дарует мир и благоденствие.

Пророк Осия. Фото: kyiv-pravosl.info

Также украинские верующие чествуют святого преподобномученика Андрея Критского, жившего примерно в VII веке. Святой вел суровую монашескую жизнь, посвящая себя молитве, аскезе и учению. Был известным проповедником, призывающим к покаянию и обращению к Богу. За свое непримиримое отношение к язычеству и проповедованию христианства, Андрея Критского подвергли жестоким пыткам и казнили.

Андрей Критский. Фото: google.com

Что нельзя делать 17 октября — главные запреты дня

В церковный праздник 17 октября церковь категорически запрещает:

ссориться:

злиться;

злословить;

завидовать;

сплетничать;

желать другим зла;

отказывать в помощи нуждающимся;

лениться.

У наших предков было поверье, за которым в этот день категорически нельзя было смотреть в небо. Боялись увидеть плохой знак — падающие звезды. Считалось, что они в этот день являются предвестниками несчастья.

Также по народным поверьям 17 октября нельзя:

брать деньги взаймы, потому что будут проблемы с финансами;

выливать воду после купания ребенка на улицу — будет плохо спать;

смотреть в глаза нищим — навлечете бедность;

тратить много денег — к финансовым проблемам.

Украинка в церкви перед свечами. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Народные приметы и традиции на 17 октября

В народе день получил название Осия Колесник. Прозвали его так, потому что с этого дня снимали колеса с летних повозок, чинили и прятали до весны, а доставали сани.

По традиции этого дня, наши предки готовили курятину к ужину, поскольку эта птица символизировала изобилие и счастье. Для улучшения здоровья употребляли куриное сердце.

Также верили в следующие приметы:

Если все еще деревья не сбросили свои листья, следует ожидать затяжной зимы.

Если 17 октября оказалось теплым, то зима будет мягкой.

Если на дорогах грязь, до середины зимы продержится тепло.

Если в этот день кошка спит крепко и безмятежно, следующие дни будут теплыми.

Если в ночь с 16 на 17 октября вы заметили яркую Луну, погода будет теплой и солнечной.

Дождливый осенний день. Фото: freepik.com

Кто празднует День ангела 17 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 16 октября, отмечают мужчины с именем:

Андрей;

Антон;

Демьян;

Александр;

Иосиф;

Леонтий.

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