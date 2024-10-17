17 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 17 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать
Сегодня, 17 октября, нет государственных или профессиональных праздников. Тем не менее, Украина вместе со всем миром отмечает День борьбы с бедностью. Не менее важное событие — Всемирный день донорства и трансплантации органов. Украинские верующие в этот день чтят память святого пророка Осии. Новый год постучится в нашу дверь ровно через 75 дней.
Новини.LIVE расскажет, какие еще важные события будем встречать 17 октября, чем этот день особенный, какие его традиции, народные приметы и запреты.
Какой сегодня, 17 октября, день в Украине и мире
Украина вместе с другими странами мира встречает такие праздники и важные даты в четверг, 17 октября:
- Международный день борьбы с бедностью — организованный ООН для повышения осведомленности о причинах и последствиях бедности, а также для поддержки людей, живущих в сложных условиях, и признания их усилий в борьбе за лучшую жизнь.
- Всемирный день донорства и трансплантации органов — праздник напоминает нам о важности донорства органов и трансплантации, ведь эти процедуры спасают и продлевают жизнь миллионов людей.
- День разрешения конфликтов — событие выпадает на третий четверг октября и напоминает нам о важности мирного разрешения конфликтов.
- Международный день правильных действий во время землетрясения отмечается ежегодно также в третий четверг октября и посвящен повышению осведомленности о правильных действиях во время землетрясения.
- Всемирный день травм — мероприятие, посвященное повышению осведомленности о различных видах травм и их профилактике.
- Международный день кредитных союзов — этот праздник имеет цель рассказать о роли кредитных союзов в экономике и жизни людей.
Какой сегодня, 17 октября, церковный праздник
Православные верующие в Украине в четверг, 17 октября, чтят память пророка Осии, который в XI веке до н.э. и был пророком в царстве Израиль. Его пророчества были направлены на восстановление веры и духовной жизни народа Израиля. Осия также известен тем, что предсказал будущее Израиля, а именно, что народ будет подвергнут разрушительным вторжениям, но впоследствии Бог восстановит его и дарует мир и благоденствие.
Также украинские верующие чествуют святого преподобномученика Андрея Критского, жившего примерно в VII веке. Святой вел суровую монашескую жизнь, посвящая себя молитве, аскезе и учению. Был известным проповедником, призывающим к покаянию и обращению к Богу. За свое непримиримое отношение к язычеству и проповедованию христианства, Андрея Критского подвергли жестоким пыткам и казнили.
Что нельзя делать 17 октября — главные запреты дня
В церковный праздник 17 октября церковь категорически запрещает:
- ссориться:
- злиться;
- злословить;
- завидовать;
- сплетничать;
- желать другим зла;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- лениться.
У наших предков было поверье, за которым в этот день категорически нельзя было смотреть в небо. Боялись увидеть плохой знак — падающие звезды. Считалось, что они в этот день являются предвестниками несчастья.
Также по народным поверьям 17 октября нельзя:
- брать деньги взаймы, потому что будут проблемы с финансами;
- выливать воду после купания ребенка на улицу — будет плохо спать;
- смотреть в глаза нищим — навлечете бедность;
- тратить много денег — к финансовым проблемам.
Народные приметы и традиции на 17 октября
В народе день получил название Осия Колесник. Прозвали его так, потому что с этого дня снимали колеса с летних повозок, чинили и прятали до весны, а доставали сани.
По традиции этого дня, наши предки готовили курятину к ужину, поскольку эта птица символизировала изобилие и счастье. Для улучшения здоровья употребляли куриное сердце.
Также верили в следующие приметы:
- Если все еще деревья не сбросили свои листья, следует ожидать затяжной зимы.
- Если 17 октября оказалось теплым, то зима будет мягкой.
- Если на дорогах грязь, до середины зимы продержится тепло.
- Если в этот день кошка спит крепко и безмятежно, следующие дни будут теплыми.
- Если в ночь с 16 на 17 октября вы заметили яркую Луну, погода будет теплой и солнечной.
Кто празднует День ангела 17 октября и как назвать ребенка
Именины сегодня, 16 октября, отмечают мужчины с именем:
- Андрей;
- Антон;
- Демьян;
- Александр;
- Иосиф;
- Леонтий.
Также советуем узнать, какой будет погода в Украине в этот день, 17 октября, где ожидается ливень, а в какие регионы придут заморозки.
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