16 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина тримає осіннє листя у руках. Фото: freepik.com

Сьогодні, 16 жовтня, в Україні немає державних або професійних свят. Проте наша країна разом з іншими відзначає Всесвітній день гідності, Всесвітній день здорового харчування та Всесвітній день реанімації серця. Українські віряни цієї дати вшановують пам'ять святого мученика Лонгина, сотника. До свята радості та світлих надій Нового року залишилося всього 76 днів.

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Який сьогодні, 16 жовтня, день в Україні та світі

Україна разом з іншими країнами світу зустрічає такі свята та важливі дати у середу, 16 жовтня:

Всесвітній день гідності — це свято започатковане ООН про права людини, яке нагадує, що ми всі маємо право жити з гідністю, без страху та дискримінації. Кожен рік має свою тематику, яка підкреслює різні аспекти гідності та прав людини.

— це свято започатковане ООН про права людини, яке нагадує, що ми всі маємо право жити з гідністю, без страху та дискримінації. Кожен рік має свою тематику, яка підкреслює різні аспекти гідності та прав людини. Всесвітній день реанімації серця — дата присвячена підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевім нападі. Вчасне надання домедичної допомоги при серцевому нападі дозволяє зберегти життя.

— дата присвячена підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевім нападі. Вчасне надання домедичної допомоги при серцевому нападі дозволяє зберегти життя. Всесвітній день анестезіолога — цей день присвячений пам'яті першого використання сухого льоду для анестезії під час операції, яка відбулася 1846 року. Свято підкреслює глибокий вплив анестезії на медичну науку і вирішальну роль анестезіологів у догляді за пацієнтами. Обов'язково привітайте друзів, близьких та знайомих, які присвятили життя цій відповідальній професії.

— цей день присвячений пам'яті першого використання сухого льоду для анестезії під час операції, яка відбулася 1846 року. Свято підкреслює глибокий вплив анестезії на медичну науку і вирішальну роль анестезіологів у догляді за пацієнтами. Обов'язково привітайте друзів, близьких та знайомих, які присвятили життя цій відповідальній професії. Всесвітній день поширення інформації про алергію — подія спрямована на підвищення обізнаності про алергії, їхні симптоми, методи діагностики та лікування.

— подія спрямована на підвищення обізнаності про алергії, їхні симптоми, методи діагностики та лікування. Всесвітній день хребта — має на меті підвищити обізнаність про важливість здоров'я хребта та популяризувати профілактичні заходи для його збереження.

— має на меті підвищити обізнаність про важливість здоров'я хребта та популяризувати профілактичні заходи для його збереження. Міжнародний день займенників — відзначається у третю середу жовтня. Це молоде свято акцентує на важливості використання займенників, з якими люди себе ідентифікують.

— відзначається у третю середу жовтня. Це молоде свято акцентує на важливості використання займенників, з якими люди себе ідентифікують. Всесвітній день продовольства — свято було встановлено ООН з метою підвищити обізнаність про проблеми голоду та недоїдання, сприяти зусиллям у боротьбі з ними та підкреслити важливість забезпечення продовольчої безпеки.

— свято було встановлено ООН з метою підвищити обізнаність про проблеми голоду та недоїдання, сприяти зусиллям у боротьбі з ними та підкреслити важливість забезпечення продовольчої безпеки. Всесвітній день хліба — свято нагадує нам, наскільки важливий цей продукт і яку велику роль він відіграє у житті. Хліб залишається основним джерелом калорій для багатьох людей, і його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки.

— свято нагадує нам, наскільки важливий цей продукт і яку велику роль він відіграє у житті. Хліб залишається основним джерелом калорій для багатьох людей, і його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки. Всесвітній день здорового харчування — метою цього свята є підвищення обізнаності про важливість збалансованого харчування і правильного раціону для здоров'я.

— метою цього свята є підвищення обізнаності про важливість збалансованого харчування і правильного раціону для здоров'я. Міжнародний день ремонту — свято присвячене підвищенню обізнаності про важливість ремонту та обслуговування техніки та обладнання.

Всесвітній день гідності. Фото: google.com

Яке сьогодні, 16 жовтня, церковне свято

У середу, 16 жовтня, православні віряни в Україні відзначають день пам'яті святого мученика Лонгина, сотника. За даними, що збереглися до наших днів, святий був римським сотником, який служив у Палестині. За іншими джерелами, він ніс службу в Італії. Достеменно відомо одне — Лонгин був вірним християнином, відданим Ісусу Христу. Саме за свою непохитну віру святий і був жорстоко закатований.

Святий мученик Лонгин, сотник. Фото: google.com

Що не можна робити 16 жовтня — головні заборони дня

Церква суворо забороняє вірянам у цей день, 16 жовтня:

злитися;

конфліктувати;

використовувати нецензурні слова;

пліткувати;

обмовляти когось;

осуджувати інших;

заздрити;

бути жадібним;

думати про помсту;

бажати іншим зла;

відмовляти нужденним у допомозі.

За народними повір'ями, цього дня не можна:

тяжко працювати;

починати нові справи;

займатися рукоділлям;

проводити увесь час вдома;

планувати важливі зустрічі;

брати до рук чужі речі.

Українка у церкві перед свічками. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Народні прикмети та традиції на 16 жовтня

У народному календарі 16 жовтня — свято Лонгин Сотник. Вважається, що цього дня сонячне світло має цілющу силу, тому намагалися якомога більше часу провести на свіжому повітрі. Також потрібно винести на сонце зимові речі, щоб вони теж набралися цілющої сили.

Щоб захистити оселю від ворогів та нечистої сили, розкладали або розвішували навколо будинку будь-які рослини з колючками. А ввечері кликали сусідів та друзів на святкову вечерю, яку обов'язково починали з молитви.

Прикмети цього дня говорять, якою буде погода і коли вдарять перші морози:

Якщо 16 жовтня ллє дощ та скупчилися чорні хмари, похолодання вже не минути.

Якщо безвітряно і сонячно, зима прийде не скоро.

Якщо листя з дерев ще досі не опало, на морози ще чекати не варто.

Якщо шипшина знову зацвіла, осінь буде теплою і довгою.

Якщо птахи кричать, буде потепління.

Якщо ворони ходять по землі, бути теплу.

Якщо горобці зграями літають з місця на місце, бути негоді.

Якщо у ніч з 15 на 16 жовтня ви помітили, що небо вкрите зорями, чекайте теплої погоди.

Якщо навколо місяця коло — до вітру.

Якщо на заході сонця небо чисте, 17 жовтня буде гарна погода.

Зграя птахів у небі. Фото: caparol.ua

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Іменини сьогодні, 16 жовтня, відзначають чоловіки з іменем:

Олексій;

Георгій;

Євген;

Іван;

Леонтій.

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