16 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Девушка держит осенние листья в руках. Фото: freepik.com

Сегодня, 16 октября, в Украине нет государственных или профессиональных праздников. Тем не менее, наша страна вместе с другими отмечает Всемирный день достоинства, Всемирный день здорового питания и Всемирный день реанимации сердца. Украинские верующие в эту дату чтят память святого мученика Лонгина, сотника. До праздника радости и светлых надежд Нового года осталось всего 76 дней.

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Какой сегодня, 16 октября, день в Украине и мире

Украина вместе с другими странами мира встречает такие праздники и важные даты в среду, 16 октября:

Всемирный день достоинства — это праздник ООН о правах человека, который напоминает, что мы все имеем право жить с достоинством, без страха и дискриминации. Каждый год имеет свою тематику, подчеркивающую разные аспекты достоинства и прав человека.

— это праздник ООН о правах человека, который напоминает, что мы все имеем право жить с достоинством, без страха и дискриминации. Каждый год имеет свою тематику, подчеркивающую разные аспекты достоинства и прав человека. Всемирный день реанимации сердца — дата посвящена повышению осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях и важности немедленной помощи при сердечном приступе. Своевременное оказание медицинской помощи при сердечном приступе позволяет сохранить жизнь.

— дата посвящена повышению осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях и важности немедленной помощи при сердечном приступе. Своевременное оказание медицинской помощи при сердечном приступе позволяет сохранить жизнь. Всемирный день анестезиолога — этот день посвящен памяти первого использования сухого льда для анестезии во время операции, состоявшейся в 1846 году. Праздник подчеркивает глубокое влияние анестезии на медицинскую науку и решающую роль анестезиологов в уходе за пациентами. Обязательно поздравьте друзей, близких и знакомых, посвятивших жизнь этой ответственной профессии.

— этот день посвящен памяти первого использования сухого льда для анестезии во время операции, состоявшейся в 1846 году. Праздник подчеркивает глубокое влияние анестезии на медицинскую науку и решающую роль анестезиологов в уходе за пациентами. Обязательно поздравьте друзей, близких и знакомых, посвятивших жизнь этой ответственной профессии. Всемирный день распространения информации об аллергии — событие, направленное на повышение осведомленности об аллергии, их симптомы, методы диагностики и лечения.

— событие, направленное на повышение осведомленности об аллергии, их симптомы, методы диагностики и лечения. Всемирный день позвоночника — цель повысить осведомленность о важности здоровья позвоночника и популяризировать профилактические меры по его сохранению.

— цель повысить осведомленность о важности здоровья позвоночника и популяризировать профилактические меры по его сохранению. Международный день местоимений — отмечается в третью среду октября. Этот молодой праздник акцентирует внимание на важности использования местоимений, с которыми люди себя идентифицируют.

— отмечается в третью среду октября. Этот молодой праздник акцентирует внимание на важности использования местоимений, с которыми люди себя идентифицируют. Всемирный день продовольствия — праздник был установлен ООН с целью повысить осведомленность о проблемах голода и недоедания, содействовать усилиям в борьбе с ними и подчеркнуть важность обеспечения продовольственной безопасности.

— праздник был установлен ООН с целью повысить осведомленность о проблемах голода и недоедания, содействовать усилиям в борьбе с ними и подчеркнуть важность обеспечения продовольственной безопасности. Всемирный день хлеба — праздник напоминает нам, насколько важен этот продукт и какую большую роль он играет в жизни. Хлеб остается основным источником калорий для многих людей, его производство и распределение является важным аспектом глобальной продовольственной безопасности.

— праздник напоминает нам, насколько важен этот продукт и какую большую роль он играет в жизни. Хлеб остается основным источником калорий для многих людей, его производство и распределение является важным аспектом глобальной продовольственной безопасности. Всемирный день здорового питания — цель этого праздника — повышение осведомленности о важности сбалансированного питания и правильного рациона для здоровья.

— цель этого праздника — повышение осведомленности о важности сбалансированного питания и правильного рациона для здоровья. Международный день ремонта — праздник посвященный повышению осведомленности о важности ремонта и обслуживания техники и оборудования.

Всемирный день достоинства. Фото: google.com

Какой сегодня, 16 октября, церковный праздник

В среду, 16 октября, православные верующие в Украине отмечают день памяти святого мученика Лонгина, сотника. По данным, сохранившимся до наших дней, святой был римским сотником, служившим в Палестине. По другим источникам, он нес службу в Италии. Достоверно известно одно — Лонгин был верным христианином, преданным Иисусу Христу. Именно за свою непоколебимую веру святого поддали жестоким пыткам.

Святой мученик Лонгин, сотник. Фото: google.com

Что нельзя делать 16 октября — главные запреты дня

Церковь строго запрещает верующим в этот день, 16 октября:

злиться;

конфликтовать;

использовать нецензурные слова;

сплетничать;

оговаривать кого-то;

осуждать других;

завидовать;

быть жадным;

думать о мести;

желать другим зла;

отказывать нуждающимся в помощи.

По народным поверьям, в этот день нельзя:

тяжело работать;

начинать новые дела;

заниматься рукоделием;

проводить все время дома;

планировать важные встречи;

брать в руки чужие вещи.

Украинка в церкви перед свечами. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Народные приметы и традиции на 16 октября

В народном календаре 16 октября — праздник Лонгин Сотник. Считается, что в этот день солнечный свет обладает целебной силой, поэтому старались как можно больше времени провести на свежем воздухе. Также нужно вынести на солнце зимние вещи, чтобы они тоже набрались целебной силы.

Чтобы защитить жилище от врагов и нечистой силы, раскладывали или развешивали вокруг дома любые растения с колючками. Вечером звали соседей и друзей на праздничный ужин, который обязательно начинали с молитвы.

Приметы этого дня говорят, какая будет погода и когда ударят первые морозы:

Если 16 октября льет дождь и нахлынули черные тучи, похолодание уже не миновать.

Если безветренно и солнечно, зима придет нескоро.

Если листья с деревьев до сих пор не опали, морозов еще ждать не стоит.

Если шиповник снова зацвел, осень будет теплой и длинной.

Если птицы кричат, то будет потепление.

Если вороны ходят по земле, быть теплу.

Если воробьи стаями летают с места на место, быть ненастью.

Если в ночь с 15 на 16 октября вы заметили, что небо покрыто звездами, ждите теплой погоды.

Если вокруг месяца круг — к ветру.

Если на закате небо чистое, 17 октября будет хорошая погода.

Стая птиц в небе. Фото: caparol.ua

Кто празднует День ангела 16 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 16 октября, отмечают мужчины с именем:

Алексей;

Георгий;

Евгений;

Иван;

Леонтий.

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