Погода в Україні 16 жовтня — прогноз на завтра

Дівчина на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 16 жовтня, буде переважно дощовою та прохолодною. А жителів західних областей синоптики попередили про сильні заморозки. В Карпатах очікується до -5°C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 15 жовтня.

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Карта погоди на 16 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на завтра 15 жовтня

Завтра, 15 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями.

На більшості території очікується невеликий дощ, на крайньому півдні країни опади будуть помірними. У західних областях — сухо.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі у західних областях прогнозують сильні заморозки у повітрі — до 0...-3 °C, на решті території +3...+8 °C. І тільки на узбережжі морів до +10 °C. Вдень у більшості областей +8...+13 °C.

На Закарпатті та півдні країни до +16 °C, а на високогір'ї Карпат температура вночі впаде до 0...-5 °C, вдень повітря прогріється до +4...+9 °C.

Прогноз погоди на 16 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз на завтра від Наталки Діденко

Як пише народний синоптик Наталка Діденко, завтра, 16 жовтня, погода в Україні буде мінливою — від майже літніх злив до вже майже зимових температур, адже у західних областях України вночі слід готуватися до 0...-3 °C. Вдень буде вже значно тепліше +9...+12 °C, а на Закарпатті до +16 °C — без опадів і навіть сонячно.

На півночі періодично дощитиме за температури +8...+11 °C.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

У центральних областях місцями йтиме дощ, вдень +9...+13 °C.

У східних областях також очікується дощ, проте буде тепліше, +11...+14 °C.

У південній частині України 16 жовтня очікуються дощі, місцями вони будуть сильні. Температура повітря протягом дня +11...+16 °C.

У Києві у середу очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі холодно, +3...+4 °C, вдень +10 °C.

"Але 17, 18, 19 та 20 жовтня, при збільшенні площі прояснень (антициклон), ймовірність заморозків припаде на більшість території України", — зазначила Діденко.

Погодна карта. Фото: Наталка Діденко

Погода на завтра від Ігоря Кібальчича

У середу, 16 жовтня, на більшій частині території України очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, лише в західних регіонах переважно без опадів.

Синоптики попереджають про тумани вночі та вранці.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.

У південній частині та у Криму вночі +7…+12 °C, вдень +11…+16 °C.

Температурна карта. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині синоптики завтра обіцяють хмарну та дощову погоду. Температура повітря вночі +4...+6 °C, вдень близько +10 °C.

Також Новини.LIVE писали, що у Львівській області 16 жовтня синоптики також буде хмарна погода з періодичними проясненнями. Дощів не прогнозують, проте попереджають про туман вночі та вранці.