Погода в Україні 16 жовтня — прогноз на завтра

Синоптики налякали стрімким похолоданням — наскільки завтра впаде температура
Погода в Україні завтра, 16 жовтня, буде переважно дощовою та прохолодною. А жителів західних областей синоптики попередили про сильні заморозки. В Карпатах очікується до -5°C.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 15 жовтня.
Прогноз погоди в Україні на завтра 15 жовтня
Завтра, 15 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями.
На більшості території очікується невеликий дощ, на крайньому півдні країни опади будуть помірними. У західних областях — сухо.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Вночі у західних областях прогнозують сильні заморозки у повітрі — до 0...-3 °C, на решті території +3...+8 °C. І тільки на узбережжі морів до +10 °C. Вдень у більшості областей +8...+13 °C.
На Закарпатті та півдні країни до +16 °C, а на високогір'ї Карпат температура вночі впаде до 0...-5 °C, вдень повітря прогріється до +4...+9 °C.
Прогноз на завтра від Наталки Діденко
Як пише народний синоптик Наталка Діденко, завтра, 16 жовтня, погода в Україні буде мінливою — від майже літніх злив до вже майже зимових температур, адже у західних областях України вночі слід готуватися до 0...-3 °C. Вдень буде вже значно тепліше +9...+12 °C, а на Закарпатті до +16 °C — без опадів і навіть сонячно.
На півночі періодично дощитиме за температури +8...+11 °C.
У центральних областях місцями йтиме дощ, вдень +9...+13 °C.
У східних областях також очікується дощ, проте буде тепліше, +11...+14 °C.
У південній частині України 16 жовтня очікуються дощі, місцями вони будуть сильні. Температура повітря протягом дня +11...+16 °C.
У Києві у середу очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі холодно, +3...+4 °C, вдень +10 °C.
"Але 17, 18, 19 та 20 жовтня, при збільшенні площі прояснень (антициклон), ймовірність заморозків припаде на більшість території України", — зазначила Діденко.
Погода на завтра від Ігоря Кібальчича
У середу, 16 жовтня, на більшій частині території України очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, лише в західних регіонах переважно без опадів.
Синоптики попереджають про тумани вночі та вранці.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.
У південній частині та у Криму вночі +7…+12 °C, вдень +11…+16 °C.
Нагадаємо, на Київщині синоптики завтра обіцяють хмарну та дощову погоду. Температура повітря вночі +4...+6 °C, вдень близько +10 °C.
Також Новини.LIVE писали, що у Львівській області 16 жовтня синоптики також буде хмарна погода з періодичними проясненнями. Дощів не прогнозують, проте попереджають про туман вночі та вранці.
Читайте Новини.LIVE!