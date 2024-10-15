Погода в Украине 16 октября — прогноз на завтра

Девушка на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 16 октября, будет преимущественно дождливая и прохладная. А жителей западных областей синоптики предупредили о сильных заморозках. В Карпатах ожидается до -5 °C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре во вторник, 15 октября.

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Карта погоды на 16 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на завтра

Завтра, 15 октября, в Украине будет облачно с прояснениями.

На большей части территорий ожидается небольшой дождь, на крайнем юге страны осадки будут умеренными. В западных областях — сухо.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в западных областях прогнозируют сильные заморозки в воздухе до 0...-3 °C, на остальной территории +3...+8 °C. И только на побережье морей до +10 °C. Днем в большинстве областей +8...+13 °C.

В Закарпатье и юге страны до +16 °C, а на высокогорье Карпат температура ночью упадет до 0...-5 °C, днем воздух прогреется до +4...+9 °C.

Прогноз погоды на 16 октября. Фото: скриншот

Прогноз на завтра от Наталки Диденко

Как пишет народный синоптик Наталка Диденко, завтра, 16 октября, погода в Украине будет переменчивой — от почти летних ливней до уже зимних температур, так как в западных областях Украины ночью следует готовиться до 0...-3 °C. Днем будет значительно теплее +9...+12 °C, а в Закарпатье до +16 °C — без осадков и даже солнечно.

На севере периодически дождь при температуре +8...+11 °C.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

В центральных областях местами будет идти дождь, днем +9...+13 °C.

В восточных областях также ожидается дождь, однако будет теплее +11...+14 °C.

В южной части Украины 16 октября ожидаются дожди, местами они будут сильными. Температура воздуха в течение дня +11...+16 °C.

В Киеве в среду ожидается облачная погода с периодическим дождем. Ночью холодно, +3...+4 °C, днем +10 °C.

"Но 17, 18, 19 и 20 октября, при увеличении площади прояснений (антициклон), вероятность заморозков придется на большинство территории Украины", — отметила Диденко.

Погодная карта. Фото: Наталья Диденко

Погода на завтра от Игоря Кибальчича

В среду, 16 октября, на большей части территории Украины ожидаются небольшие, иногда умеренные дожди, только в западных регионах преимущественно без осадков.

Синоптики предупреждают о туманах ночью и утром.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C.

В южной части и в Крыму ночью +7…+12 °C, днем +11…+16 °C.

Температурная карта. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области синоптики завтра обещают облачную и дождливую погоду. Температура воздуха ночью +4...+6 °C, днем около +10 °C.

Также Новини.LIVE писали, что во Львовской области 16 октября синоптики также облачно с периодическими прояснениями. Дожди не прогнозируют, однако предупреждают о тумане ночью и утром.