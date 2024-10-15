15 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Щаслива дівчина з осіннім листям. Фото: freepik.com

Сьогодні, 15 жовтня, в Україні та світі відзначають День здоров'я молочної залози, який присвячений підвищенню обізнаності серед населення про хвороби, зокрема рак молочної залози. Українські віряни за новим церковним календарем вшановують пам'ять Святих Отців VII Вселенського Собору та пам'ять святого преподобномученика Лукіяна Антіохійського. До Нового року залишилося 77 днів.

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Новини.LIVE розповість про найважливіші події дня, 15 жовтня, чим особливий цей день, які його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 15 жовтня, день в Україні та світі

У цей день Україна разом з усім світом відзначатиме такі свята та важливі дати:

День здоров'я молочної залози — як вже зазначалося вище, це свято має сприяти підвищенню обізнаності серед населення про хвороби молочної залози. Зокрема про рак молочної залози, його попередження, раннє виявлення та лікування. Цей день також спрямований на підтримку жінок, які переживають тяжки недуги, а також пройшли через складну операцію — мастектомію (видалення молочної залози).

Жінка на огляді у лікаря. Фото: depositphotos.com

Міжнародний день сільських жінок — свято, засноване ООН 2007 року, має на меті підкреслити важливість ролі сільських жінок у суспільстві та визнати їхні внески у розвиток сільських громад. Сьогодні можна привітати усіх жінок, які працюють на полях, доглядають за домашньою худобою, збирають врожаї та виконують багато іншої тяжкої сільської роботи.

Жінка працює дояркою. Фото: google.com

Всесвітній день миття рук — міжнародна ініціатива, що була заснована 2008 року з метою привернути увагу до важливості гігієни рук. Миття рук з милом було і залишається одним з найефективніших і найдоступніших способів запобігання хворобам і поширенню інфекцій.

Чоловік миє руки. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 15 жовтня, церковне свято

У цей вівторок, 15 жовтня, в православному календарі день пам'яті Святих Отців VII Вселенського Собору. VII Вселенський Собор, який відбувся 787 року в Нікеї (сучасна Туреччина), був скликаний для вирішення суперечок щодо іконошанування. Собор затвердив, що ікони мають право на шанування, що є важливим аспектом православного богослужіння.

Основними Святими Отцями, які брали участь у Соборі, були:

Святий Феодор Студит — впливовий чернечий діяч, який активно підтримував іконошанування;

— впливовий чернечий діяч, який активно підтримував іконошанування; Святий Герман, патріарх Константинопольський — провідний борець з іконоборством, який наполягав на необхідності захисту священних зображень;

— провідний борець з іконоборством, який наполягав на необхідності захисту священних зображень; Святий Костянтин, патріарх Константинопольський — один з основних промовців на соборі, який підтримував іконошанування.

Святі Отці VII Вселенського Собору. Фото: bogoslov.kharkov.ua

Також українські віряни 15 жовтня вшановують пам'ять святого преподобномученика Лукіяна Антіохійського, який жив у першій половині IV століття у місті Антіохії, Римська імперія. Він віддав своє багатство бідним і став відлюдником, присвятивши своє життя молитві та служінню Богу. Лукіян був ув'язнений і піддавався жорстоким катуванням, проте залишався непохитним у своїй вірі, за що і був страчений.

Преподобномученик Лукіян Антіохійський. Фото: wikipedia.org

Що не можна робити 15 жовтня — головні заборони дня

У цей вівторок, 15 жовтня, під церковною забороною, як і в будь-який інший день, сварки, лихослів'я, плітки, жадібність, осуд, заздрість. Священнослужителі закликають не відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Також за народними повір'ями цього дня у жодному разі не можна лінуватися. Обов'язково слід виконати три будь-які справи, тоді удача буде вам гарантована. Але при цьому не можна лагодити зламані речі та прати одяг.

Жінка ставить свічку у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети та традиції на 15 жовтня

У народному календарі 15 жовтня — свято Юхим Осінній, Льняниця, Бджоляр. За повір'ям, цього дня засинає на зиму вся природа — і рослини, і комахи.

Також наші пращури вірили, що цього дня із землі вилазить різноманітна нечисть, тому з хати після заходу сонця старались не виходити. Щоб позбутися усього нечистого, обов'язково молилися святим.

Звичайно ж, серед наших пращурів існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Дивилися на Місяць, якщо навколо небесного тіла помічали коло, то вірили — слід чекати морозів.

Якщо помітили, що досі літають комарі, зима буде м'якою та лагідною.

Якщо світанок хмарний, найближчими днями погіршиться погода.

Якщо небо безхмарне та ясне, погода найближчими днями буде гарною.

Якщо 15 жовтня управляють вітер та дощ, зима буде холодною.

Якщо випав сніг, зима буде з сонцем і морозом.

Якщо помітили іній на вікнах, найближчим часом буде гарна погода.

Якщо все листя з дерев вже опало, чекайте холоду з дня на день.

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Іменини сьогодні, 15 жовтня, відзначають чоловіки з іменем Денис, Дмитро, Іван та Семен.

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