Прогноз погоди в Україні 15 жовтня

Жінка потрапила під дощ. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 15 жовтня, буде хмарною та подекуди дощовою. Температура повітря в окремих регіонах опускатиметься до 0°C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 15 жовтня

За прогнозами синоптиків, у вівторок в Україні хмарно з проясненнями. Вночі на півночі, вдень на заході, сході та у Вінницькій області очікується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С, на півдні та сході +12…+17 °С. У Карпатах можливий мокрий сніг, температура близько 0 °С.

Вітер західний, перейде на північний, 5-10 м/с.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 15 жовтня

15 жовтня в Харківській області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Небезпека пожеж. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик Діденко прогнозує в Україні дощі, особливо в західних, північних та східних областях. На півдні та в центральних регіонах переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний, помірний.

Температура повітря на півдні +13...+18°C, у західних і північних областях +8...+11°C, на решті території +10...+14°C.

Також з 17 по 19 жовтня можливі заморозки у західних, північних та центральних регіонах.

Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода. Також синоптики попереджають про заморозки на заході.

Раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на зиму, зазначивши, які погодні умови очікують українців.