Прогноз погоды в Украине 15 октября

Женщина попала под дождь. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 15 октября, будет облачной и местами дождливой. Температура воздуха в некоторых регионах будет снижаться до 0°C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 15 октября

По прогнозам синоптиков, во вторник в Украине облачно с прояснениями. Ночью на севере, днем на западе, востоке и Винницкой области ожидается небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью +3…+8 °С, днем +7…+12 °С, на юге и востоке +12...+17 °С. В Карпатах возможен снег, температура около 0 °С.

Ветер западный, перейдет на северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность 15 октября

15 октября в Харьковской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.

Опасность пожаров Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Диденко прогнозирует в Украине дожди, особенно в западных, северных и восточных областях. На юге и в центральных регионах будет облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха на юге +13...+18°C, в западных и северных областях +8...+11°C, на остальной территории +10...+14°C.

Также с 17 по 19 октября возможны заморозки в западных, северных и центральных регионах.

Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, в Украине в течение недели, 14-20 октября, ожидается местами облачная и дождливая погода. Также синоптики предупреждают о заморозках на западе.

Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на зиму, раскрыв, какие погодные условия ожидают украинцев.