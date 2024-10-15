15 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Счастливая девушка с осенними листьями. Фото: freepik.com

Сегодня, 15 октября, в Украине и мире отмечают День здоровья молочной железы, посвященный повышению осведомленности среди населения о болезнях, в частности раке молочной железы. Украинские верующие по новому церковному календарю чтят память Святых Отцов VII Вселенского Собора и память святого преподобномученика Лукияна Антиохийского. До Нового года осталось 77 дней.

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Новини.LIVE расскажет о важнейших событиях дня, 15 октября, чем особенный этот день, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 15 октября, день в Украине и мире

В этот день Украина будет вместе со всем миром отмечать такие праздники и важные даты:

День здоровья молочной железы — как отмечалось выше, этот праздник должен способствовать повышению осведомленности среди населения о болезнях молочной железы. В частности о раке молочной железы, его предупреждении, раннем выявлении и лечении. Этот день также направлен на поддержку женщин, которые переживают тяжелые недуги, а также прошли через сложную операцию — мастэктомию (удаление молочной железы).

Женщина на осмотре у врача. Фото: depositphotos.com

Международный день сельских женщин — праздник, учрежденный ООН в 2007 году, имеет целью подчеркнуть важность роли сельских женщин в обществе и признать их вклады в развитие сельских общин. Сегодня можно поздравить всех женщин, работающих на полях, ухаживающих за домашним скотом, собирающих урожаи и выполняющие много другой тяжелой сельской работы.

Женщина работает дояркой. Фото: google.com

Всемирный день мытья рук — международная инициатива, основанная в 2008 году с целью привлечь внимание к важности гигиены рук. Мытье рук с мылом было и остается одним из самых эффективных и доступных способов предотвращения болезней и распространения инфекций.

Человек моет руки. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 15 октября, церковный праздник

В этот вторник, 15 октября, в православном календаре день памяти Святых Отцов VII Вселенского Собора. VII Вселенский Собор, состоявшийся в 787 году в Никее (современная Турция), был созван для разрешения споров по иконопочитанию. Собор утвердил, что иконы имеют право на почитание, что является важным аспектом православного богослужения.

Основными Святыми Отцами, участвовавшими в Соборе, были:

Святой Феодор Студит — влиятельный монашеский деятель, активно поддерживавший иконочтение;

— влиятельный монашеский деятель, активно поддерживавший иконочтение; Святой Герман, патриарх Константинопольский — ведущий борец с иконоборчеством, который настаивал на необходимости защиты священных изображений;

— ведущий борец с иконоборчеством, который настаивал на необходимости защиты священных изображений; Святой Константин, патриарх Константинопольский — один из основных выступающих на соборе, поддерживавший иконопочтение.

Святые Отцы VII Вселенского Собора. Фото: bogoslov.kharkov.ua

Также украинские верующие 15 октября чтят память святого преподобномученика Лукияна Антиохийского, жившего в первой половине IV века в Антиохии, Римская империя. Он отдал свое богатство бедным и стал отшельником, посвятив свою жизнь молитве и служению Богу. Лукиян был заключен и подвергался жестоким пыткам, однако оставался непоколебимым в своей вере, за что и был казнен.

Преподобномученик Лукиян Антиохийский. Фото: wikipedia.org

Что нельзя делать 15 октября — главные запреты дня

В этот вторник, 15 октября, под церковным запретом, как и в любой другой день, ссоры, сквернословие, сплетни, алчность, осуждение, зависть. Священнослужители призывают не отказывать в помощи просящим.

Также за народными поверьями в этот день ни в коем случае нельзя лениться. Обязательно следует выполнить три любых дела, тогда удача будет вам гарантирована. Но при этом нельзя чинить сломанные вещи и стирать одежду.

Женщина ставит свечу в церкви. Фото: google.com

Народные приметы и традиции на 15 октября

В народном календаре 15 октября — праздник Ефим Осенний, Льняница, Пчеловод. По поверью, в этот день засыпает на зиму вся природа — и растения, и насекомые.

Также наши предки верили, что в этот день из земли вылезает разнообразная нечисть, поэтому из дома после заката старались не выходить.Чтобы избавиться от всего нечистого, обязательно молились святым.

Конечно же, среди наших предков было много интересных примет:

Смотрели на Луну, если вокруг небесного тела замечали круг, то верили — следует ожидать морозов.

Если заметили, что до сих пор летают комары, зима будет мягкой и ласковой.

Если рассвет облачный, в ближайшие дни ухудшится погода.

Если небо ясное, погода в ближайшие дни будет хорошей.

Если 15 октября ветер и дождь, зима будет холодной.

Если выпал снег, зима будет с солнцем и морозом.

Если заметили иней на окнах, в ближайшее время будет хорошая погода.

Если все листья с деревьев уже опали, ждите холода изо дня в день.

Кто празднует День ангела 15 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 15 октября, отмечают мужчины с именем Денис, Дмитрий, Иван и Семен.

Также предлагаем узнать, какой будет погода в Украине в этот вторник, 15 октября и где пройдут дожди.