13 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина гуляє осіннім містом. Фото: freepik.com

Сьогодні, 13 жовтня, в Україні відзначають День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби, День професійних спілок та День художника. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. Новий рік став до нас ще ближчим — залишилося 79 днів.

Читайте також:

Новини.LIVE розповість, які ще свята будемо відзначати 13 жовтня, чим особливий цей день, які його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 13 жовтня, день в Україні та світі

У цю неділю, 13 жовтня, в Україні та світі відзначають такі цікаві та важливі події:

День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби — важливе свято присвячене працівникам, які безперервно працюють на благо здоров'я населення та захисту від епідемій. Обов'язково привітайте близьких, друзів та знайомих, які присвятили себе цій відповідальній професії.

— важливе свято присвячене працівникам, які безперервно працюють на благо здоров'я населення та захисту від епідемій. Обов'язково привітайте близьких, друзів та знайомих, які присвятили себе цій відповідальній професії. День професійних спілок України — особлива дата присвячена пам'яті та вшануванню професійних спілок, які відіграють важливу роль у розвитку економіки та суспільства країни. Цей день також створений для підвищення обізнаності про важливість професійних спілок у сучасному суспільстві та для підтримки їхньої діяльності.

— особлива дата присвячена пам'яті та вшануванню професійних спілок, які відіграють важливу роль у розвитку економіки та суспільства країни. Цей день також створений для підвищення обізнаності про важливість професійних спілок у сучасному суспільстві та для підтримки їхньої діяльності. День художника України — свято присвячене всім творчим людям, які зробили величезний внесок у культуру та мистецтво України. Привітайте теплими словами всіх митців та художників, які творять красу.

— свято присвячене всім творчим людям, які зробили величезний внесок у культуру та мистецтво України. Привітайте теплими словами всіх митців та художників, які творять красу. Міжнародний день костюма — день присвячений костюмам та їхньому значенню в суспільстві, а також нагадує про важливість одягу як частини культури та історії.

— день присвячений костюмам та їхньому значенню в суспільстві, а також нагадує про важливість одягу як частини культури та історії. Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих — день призначений для підвищення обізнаності про небезпеки стихійних лих та залучення усіх громадян до зусиль з їх зменшення.

— день призначений для підвищення обізнаності про небезпеки стихійних лих та залучення усіх громадян до зусиль з їх зменшення. Всесвітній день боротьби з тромбозом — дата присвячена підвищенню обізнаності про тромбоз, його ризики та методи профілактики.

— дата присвячена підвищенню обізнаності про тромбоз, його ризики та методи профілактики. День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози — дата присвячена підвищенню обізнаності про цей серйозний стан, який включає розповсюдження інформації про симптоми, діагностику, лікування та підтримку пацієнтів та їхніх сімей.

— дата присвячена підвищенню обізнаності про цей серйозний стан, який включає розповсюдження інформації про симптоми, діагностику, лікування та підтримку пацієнтів та їхніх сімей. Міжнародний день простої мови — день присвячений ідеї, що інформація повинна бути зрозумілою та доступною для всіх. Суть дня у тому, щоб заохотити використання простих та зрозумілих висловів в усіх сферах життя — від урядових документів до медичних інструкцій.

— день присвячений ідеї, що інформація повинна бути зрозумілою та доступною для всіх. Суть дня у тому, щоб заохотити використання простих та зрозумілих висловів в усіх сферах життя — від урядових документів до медичних інструкцій. Міжнародний день невдах — день був заснований 2010 року в США, і метою його є навчити людей приймати невдачі як можливість для росту та навчання.

— день був заснований 2010 року в США, і метою його є навчити людей приймати невдачі як можливість для росту та навчання. Міжнародний день скептиків — день присвячений підтримці критичного мислення та розвитку скептицизму.

— день присвячений підтримці критичного мислення та розвитку скептицизму. Міжнародний день геологічної схованки — день присвячений геологічним схованкам, які є частиною проєкту "EarthCaches" від Geocaching.

Працівниця державної санітарно-епідеміологічної служби. Фото: zoda.gov.ua

Яке сьогодні, 13 жовтня, церковне свято

Православні віряни 13 жовтня вшановують пам'ять святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. Вони були римськими військовими, які залишилися вірними Ісусу Христу і були страчені за свою віру. Ці святи мученики символізують вірність Сину Божому навіть перед обличчям смерті. Їхні імена нагадують про важливість віри та мужності у важкі часи.

Картина страти святих мучеників. Фото: http://goloseevo.com.ua

Що не можна робити 13 жовтня — головні заборони дня

Сьогодні церква, як і в будь-який інший день, засуджує сварки, лихослів'я, заздрість, злість, плітки, осуд, жадібність.

Також 13 жовтня категорично не можна:

займатися важкою роботою по дому;

відмовляти в допомозі тим, хто просить;

носити одяг чорного кольору;

кликати в гості людей;

вихвалятися своїми досягненнями;

відкривати вікна в будинку;

купувати дорогі речі.

Вірянка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 13 жовтня

Наші предки цього дня традиційно йшли до лазні, щоб "змити з себе" не лише бруд, але й гріхи. А ще після цього обов'язково влаштовували посиденьки.

Також вірили в такі прикмети 13 жовтня:

Якщо небо стало темно-синім, чекайте на дощ.

Якщо 13 жовтня хмари щільні та темні, але вийшло сонце, погода буде мінливою.

Якщо хмари пливуть дуже швидко, буде проливний дощ.

Якщо упродовж дня майже не змінюється погода, то буде довго похмуро.

Якщо почули як увечері кукурікає півень, до швидкої зміни погоди.

Якщо товста шкірка на цибулі, зима буде суворою.

Темні хмари над полем. Фото: depositphotos.com

Хто святкує День ангела 13 жовтня та як назвати дитину

Іменини сьогодні, 13 жовтня, відзначають чоловіки з іменем: Антон, Микита, Микола та Яків. Також з Днем ангела у цю неділю вітають представниць прекрасної статі з іменем Злата.

Також пропонуємо вам дізнатися, якою буде погода в Україні 13 жовтня та де очікуються заморозки.