Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Яке сьогодні, 13 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити arrow

Яке сьогодні, 13 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити

13 жовтня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
13 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Дівчина гуляє осіннім містом. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 13 жовтня, в Україні відзначають День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби, День професійних спілок та День художника. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. Новий рік став до нас ще ближчим — залишилося 79 днів. 

Читайте також:

Новини.LIVE розповість, які ще свята будемо відзначати 13 жовтня, чим особливий цей день, які його традиції, народні прикмети та заборони. 

Який сьогодні, 13 жовтня, день в Україні та світі 

У цю неділю, 13 жовтня, в Україні та світі відзначають такі цікаві та важливі події:

  • День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби — важливе свято присвячене працівникам, які безперервно працюють на благо здоров'я населення та захисту від епідемій. Обов'язково привітайте близьких, друзів та знайомих, які присвятили себе цій відповідальній професії. 
  • День професійних спілок України — особлива дата присвячена пам'яті та вшануванню професійних спілок, які відіграють важливу роль у розвитку економіки та суспільства країни. Цей день також створений для підвищення обізнаності про важливість професійних спілок у сучасному суспільстві та для підтримки їхньої діяльності.
  • День художника України — свято присвячене всім творчим людям, які зробили величезний внесок у культуру та мистецтво України. Привітайте теплими словами всіх митців та художників, які творять красу. 
  • Міжнародний день костюма — день присвячений костюмам та їхньому значенню в суспільстві, а також нагадує про важливість одягу як частини культури та історії. 
  • Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих — день призначений для підвищення обізнаності про небезпеки стихійних лих та залучення усіх громадян до зусиль з їх зменшення.
  • Всесвітній день боротьби з тромбозом — дата присвячена підвищенню обізнаності про тромбоз, його ризики та методи профілактики.
  • День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози — дата присвячена підвищенню обізнаності про цей серйозний стан, який включає розповсюдження інформації про симптоми, діагностику, лікування та підтримку пацієнтів та їхніх сімей.
  • Міжнародний день простої мови — день присвячений ідеї, що інформація повинна бути зрозумілою та доступною для всіх. Суть дня у тому, щоб заохотити використання простих та зрозумілих висловів в усіх сферах життя — від урядових документів до медичних інструкцій.
  • Міжнародний день невдах — день був заснований 2010 року в США, і метою його є навчити людей приймати невдачі як можливість для росту та навчання.
  • Міжнародний день скептиків — день присвячений підтримці критичного мислення та розвитку скептицизму.
  • Міжнародний день геологічної схованки — день присвячений геологічним схованкам, які є частиною проєкту "EarthCaches" від Geocaching.

 

Який сьогодні, 13 жовтня, день в Україні та світі
Працівниця державної санітарно-епідеміологічної служби. Фото: zoda.gov.ua

Яке сьогодні, 13 жовтня, церковне свято

Православні віряни 13 жовтня вшановують пам'ять святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. Вони були римськими військовими, які залишилися вірними Ісусу Христу і були страчені за свою віру. Ці святи мученики символізують вірність Сину Божому навіть перед обличчям смерті. Їхні імена нагадують про важливість віри та мужності у важкі часи.

 

Яке сьогодні, 13 жовтня, церковне свято
Картина страти святих мучеників. Фото: http://goloseevo.com.ua

Що не можна робити 13 жовтня — головні заборони дня 

Сьогодні церква, як і в будь-який інший день, засуджує сварки, лихослів'я, заздрість, злість, плітки, осуд, жадібність. 

Також 13 жовтня категорично не можна: 

  • займатися важкою роботою по дому;
  • відмовляти в допомозі тим, хто просить;
  • носити одяг чорного кольору;
  • кликати в гості людей;
  • вихвалятися своїми досягненнями;
  • відкривати вікна в будинку;
  • купувати дорогі речі. 

 

Що не можна робити 13 жовтня — головні заборони дня 
Вірянка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 13 жовтня

Наші предки цього дня традиційно йшли до лазні, щоб "змити з себе" не лише бруд, але й гріхи. А ще після цього обов'язково влаштовували посиденьки. 

Також вірили в такі прикмети 13 жовтня: 

  • Якщо небо стало темно-синім, чекайте на дощ. 
  • Якщо 13 жовтня хмари щільні та темні, але вийшло сонце, погода буде мінливою.
  • Якщо хмари пливуть дуже швидко, буде проливний дощ.
  • Якщо упродовж дня майже не змінюється погода, то буде довго похмуро. 
  • Якщо почули як увечері кукурікає півень, до швидкої зміни погоди.
  • Якщо товста шкірка на цибулі, зима буде суворою.

 

Народні прикмети та традиції на 13 жовтня
Темні хмари над полем. Фото: depositphotos.com

Хто святкує День ангела 13 жовтня та як назвати дитину

Іменини сьогодні, 13 жовтня, відзначають чоловіки з іменем: Антон, Микита, Микола та Яків. Також з Днем ангела у цю неділю вітають представниць прекрасної статі з іменем Злата

Також пропонуємо вам дізнатися, якою буде погода в Україні 13 жовтня та де очікуються заморозки.  

свята традиції календар народні прикмети заборони 13 жовтня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Яку пенсію можуть отримувати українці без достатнього стажу — деталі

06:03 Як буде українською "по щелчку пальцев" — відповідь мовознавця

06:01 Ощадбанк блокує рахунки після нарахування зарплати — рішення суду

05:58 У МОЗ розповіли про катастрофічне зменшення населення України

Термінова новина

05:25 На Київщині лунають вибухи — що відомо

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де будуть сильні заморозки

04:30 Військовозобов'язані матимуть лише три дні на отримання повістки без штрафу

03:26 У війську потрібні люди, які вміють керувати краном — кого запрошують до "Азова"

Термінова новина

02:57 Повітряна тривога на Київщині та ще в кількох областях — яка небезпека

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

06:10 Яку пенсію можуть отримувати українці без достатнього стажу — деталі

06:03 Як буде українською "по щелчку пальцев" — відповідь мовознавця

06:01 Ощадбанк блокує рахунки після нарахування зарплати — рішення суду

05:58 У МОЗ розповіли про катастрофічне зменшення населення України

Термінова новина

05:25 На Київщині лунають вибухи — що відомо

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де будуть сильні заморозки

04:30 Військовозобов'язані матимуть лише три дні на отримання повістки без штрафу

03:26 У війську потрібні люди, які вміють керувати краном — кого запрошують до "Азова"

Термінова новина

02:57 Повітряна тривога на Київщині та ще в кількох областях — яка небезпека

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник