Прогноз погоди в Україні 13 жовтня

Жінки годують птахів. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 жовтня, подекуди буде досить прохолодною, місцями сильні заморозки. У кількох областях пройдуть дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, на Лівобережжі та в Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях — помірні дощі.

Вночі в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях і Криму можливі сильні опади, а в Київській, Львівській, Волинській та Рівненській — невеликий дощ.

На заході країни вночі та вранці очікується туман.

Температура вночі +3…+8 °С, у західних областях можливі заморозки до 0…+3 °С. Вдень температура +10…+15 °С, на півдні +12…+17 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Україні 13 жовтня очікуються небезпечні метеорологічні явища. У західних областях прогнозується туман з видимістю 200-500 метрів, що призводить до жовтого рівня небезпеки.

У Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до +3 °С, також з жовтим рівнем небезпеки.

У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях спостерігатимуться сильні заморозки, що супроводжуватимуться помаранчевим рівнем небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Ігоря Кібальчича

У неділю в Україні в західних областях переважно без опадів, лише в другій половині дня місцями можливі дощі. Вночі та вранці очікується сильний туман.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 °С, з можливими заморозками до -3 °С, вдень вона підніметься до +13…+18 °С.

У північних регіонах триватиме нестійка та дощова погода, з нічними температурами +6…+11 °С та денними +9…+14 °С. Центральні області також будуть хмарними і дощовими, за винятком Черкаської та Кіровоградської областей. Температура вночі становитиме +7…+12 °С, вдень – +10…+15 °С.

На півдні вночі та вранці можливі дощі, але вдень обійдеться без істотних опадів, температура вночі коливатиметься від +8 до +13 °С, вдень – від +15 до +20 °С. У східних областях вночі без істотних опадів, проте вранці та вдень можливі дощі, з температурою від +8 до +14 °С.

Температурна карта. Фото: ventusky

Також ми писали, що 11 жовтня мешканці могли спостерігати густий туман. Імла оповила Київ, зробивши краєвиди загадковими та дещо містичними.

А в Укргідрометцентрі заінтригували прогнозом погоди на зиму.