Прогноз погоды в Украине 13 октября

От осеннего тепла до сильного холода — синоптики дали прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 13 октября, будет достаточно прохладной, местами сильные заморозки. В нескольких областях пройдут дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 13 октября
По прогнозам синоптиков, на Левобережье, а также в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях — дожди.
Ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях и Крыму возможны сильные осадки, а в Киевской, Львовской, Волынской и Ровенской небольшой дождь.
На западе страны ожидается туман.
Температура ночью +3…+8 °С, в западных областях возможны заморозки до 0…+3 °С. Днем температура +10…+15 °С, на юге +12…+17 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В Украине 13 октября ожидаются опасные метеорологические явления. В западных областях прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров, что означает желтый уровень опасности.
В Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до +3 °С, а также с желтым уровнем опасности.
Во Львовской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях будут наблюдаться сильные заморозки, сопровождающиеся оранжевым уровнем опасности.
Погода от Игоря Кибальчича
В воскресенье на Украине в западных областях преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами возможны дожди. Ночью и утром ожидается сильный туман.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 °С, с возможными заморозками до -3 °С, днем она поднимется до +13…+18 °С.
В северных регионах будет продолжаться неустойчивая и дождливая погода, с ночными температурами +6…+11 °С и дневными +9…+14 °С. Центральные области будут облачными и дождливыми, за исключением Черкасской и Кировоградской областей. Температура ночью составит +7…+12 °С, днем +10…+15 °С.
На юге ночью и утром возможны дожди, но днем обойдется без существенных осадков, температура ночью будет колебаться от +8 до +13 °С, днем от +15 до +20 °С. В восточных областях ночью без существенных осадков, однако утром и днем возможны дожди с температурой от +8 до +14 °С.
Также мы писали, что 11 октября люди могли наблюдать густой туман. Мгла окутала Киев, сделав пейзажи загадочными и несколько мистическими.
А в Укргидрометцентре заинтриговали прогнозом погоды на зиму.
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