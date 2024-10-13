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Какой сегодня, 13 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

13 октября 2024 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
13 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Девушка гуляет по осеннему городу. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 13 октября, в Украине отмечают День работников государственной санитарно эпидемиолонической службы, День профессиональных союзов и День художника. Верующие чтят память святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Новый год стал к нам еще ближе — осталось 79 дней.

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Новини.LIVE расскажет, какие еще праздники будем отмечать 13 октября, чем особенный этот день, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 13 октября, день в Украине и мире

В воскресенье, 13 октября, в Украине и мире отмечают такие интересные и важные события:

  • День работников государственной санитарно-эпидемиолонической службы — важный праздник, посвященный работникам, непрерывно работающим на благо здоровья населения и защиты от эпидемий. Обязательно поздравьте близких, друзей и знакомых, посвятивших себя этой ответственной профессии.
  • День профессиональных союзов Украины — особая дата, посвященная памяти и чествованию профессиональных союзов, которые играют важную роль в развитии экономики и общества страны. Этот день также создан для повышения осведомленности о важности профессиональных союзов в современном обществе и для поддержки их деятельности.
  • День художника Украины — праздник, посвященный всем творческим людям, которые внесли огромный вклад в культуру и искусство Украины. Поздравьте теплыми словами всех художников, творящих красоту.
  • Международный день костюма — день, посвященный костюмам и их значению в обществе, а также напоминает о важности одежды как части культуры и истории.
  • Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий — день, предназначенный для повышения осведомленности об опасностях стихийных бедствий и привлечения всех граждан к усилиям по их уменьшению.
  • Всемирный день борьбы с тромбозом — дата посвящена повышению осведомленности о тромбозе, его рисках и методах профилактики.
  • День распространения информации о метастатическом раке молочной железы — дата посвящена повышению осведомленности об этом серьезном состоянии, включающем распространение информации о симптомах, диагностике, лечении и поддержке пациентов и их семей.
  • Международный день простого языка — день, посвященный идее, что информация должна быть понятной и доступной для всех. Суть дня состоит в том, чтобы поощрить использование простых и понятных выражений во всех сферах жизни — от правительственных документов до медицинских инструкций.
  • Международный день неудачников — день был основан в 2010 году в США, и целью его является научить людей принимать неудачи как возможность роста и обучения.
  • Международный день скептиков — день, посвященный поддержанию критического мышления и развитию скептицизма.
  • Международный день геологического тайника — день посвященный геологическим тайникам, которые являются частью проекта "EarthCaches" от Geocaching.

 

Какой сегодня, 13 октября, день в Украине и мире
Сотрудница государственной санитарно-эпидемиологической службы. Фото: zoda.gov.ua

Какой сегодня, 13 октября, церковный праздник

Православные верующие 13 октября чтят память святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Они были римскими военными, которые остались верны Иисусу Христу и были казнены за свою веру. Эти святые мученики символизируют верность Сыну Божьему даже перед лицом смерти. Их имена напоминают о важности веры и мужества в трудные времена.

 

Какой сегодня, 13 октября, церковный праздник
Картина казни святых мучеников. Фото: http://goloseevo.com.ua

Что нельзя делать 13 октября — главные запреты дня

Сегодня церковь, как и в любой другой день, осуждает ссоры, сквернословие, зависть, злобу, сплетни, осуждение, алчность.

Также 13 октября категорически нельзя:

  • заниматься тяжелой работой по дому;
  • отказывать в помощи просящим;
  • носить одежду черного цвета;
  • звать в гости людей;
  • хвастаться своими достижениями;
  • открывать окна в доме;
  • покупать дорогие вещи.

 

Что нельзя делать 13 октября — главные запреты дня 
Верующая молится в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 13 октября

Наши предки в этот день традиционно шли в баню, чтобы смыть с себя не только грязь, но и грехи. А еще после этого обязательно устраивали посиделки.

Также верили в такие приметы 13 октября:

  • Если небо стало темно-синим, ждите дождя.
  • Если 13 октября облака плотные и темные, но вышло солнце, погода будет переменчивой.
  • Если облака плывут очень быстро, то будет проливной дождь.
  • Если в течение дня погода не меняется, то будет долго пасмурно.
  • Если услышали, как вечером кукарекает петух, к быстрому изменению погоды.
  • Если толстая кожура на луке, зима будет суровой.

 

Народные приметы и традиции на 13 октября
Темные облака над полем. Фото: depositphotos.com

Кто празднует День ангела 13 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 13 октября, отмечают мужчины с именем: Антон, Никита, Николай и Яков. Также с Днем ангела в это воскресенье поздравляют представительниц прекрасного пола с именем Злата.

Также предлагаем узнать, какой будет погода в Украине 13 октября и где ожидаются заморозки.

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