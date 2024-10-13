13 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 13 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать
Сегодня, 13 октября, в Украине отмечают День работников государственной санитарно эпидемиолонической службы, День профессиональных союзов и День художника. Верующие чтят память святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Новый год стал к нам еще ближе — осталось 79 дней.
Новини.LIVE расскажет, какие еще праздники будем отмечать 13 октября, чем особенный этот день, каковы его традиции, народные приметы и запреты.
Какой сегодня, 13 октября, день в Украине и мире
В воскресенье, 13 октября, в Украине и мире отмечают такие интересные и важные события:
- День работников государственной санитарно-эпидемиолонической службы — важный праздник, посвященный работникам, непрерывно работающим на благо здоровья населения и защиты от эпидемий. Обязательно поздравьте близких, друзей и знакомых, посвятивших себя этой ответственной профессии.
- День профессиональных союзов Украины — особая дата, посвященная памяти и чествованию профессиональных союзов, которые играют важную роль в развитии экономики и общества страны. Этот день также создан для повышения осведомленности о важности профессиональных союзов в современном обществе и для поддержки их деятельности.
- День художника Украины — праздник, посвященный всем творческим людям, которые внесли огромный вклад в культуру и искусство Украины. Поздравьте теплыми словами всех художников, творящих красоту.
- Международный день костюма — день, посвященный костюмам и их значению в обществе, а также напоминает о важности одежды как части культуры и истории.
- Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий — день, предназначенный для повышения осведомленности об опасностях стихийных бедствий и привлечения всех граждан к усилиям по их уменьшению.
- Всемирный день борьбы с тромбозом — дата посвящена повышению осведомленности о тромбозе, его рисках и методах профилактики.
- День распространения информации о метастатическом раке молочной железы — дата посвящена повышению осведомленности об этом серьезном состоянии, включающем распространение информации о симптомах, диагностике, лечении и поддержке пациентов и их семей.
- Международный день простого языка — день, посвященный идее, что информация должна быть понятной и доступной для всех. Суть дня состоит в том, чтобы поощрить использование простых и понятных выражений во всех сферах жизни — от правительственных документов до медицинских инструкций.
- Международный день неудачников — день был основан в 2010 году в США, и целью его является научить людей принимать неудачи как возможность роста и обучения.
- Международный день скептиков — день, посвященный поддержанию критического мышления и развитию скептицизма.
- Международный день геологического тайника — день посвященный геологическим тайникам, которые являются частью проекта "EarthCaches" от Geocaching.
Какой сегодня, 13 октября, церковный праздник
Православные верующие 13 октября чтят память святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Они были римскими военными, которые остались верны Иисусу Христу и были казнены за свою веру. Эти святые мученики символизируют верность Сыну Божьему даже перед лицом смерти. Их имена напоминают о важности веры и мужества в трудные времена.
Что нельзя делать 13 октября — главные запреты дня
Сегодня церковь, как и в любой другой день, осуждает ссоры, сквернословие, зависть, злобу, сплетни, осуждение, алчность.
Также 13 октября категорически нельзя:
- заниматься тяжелой работой по дому;
- отказывать в помощи просящим;
- носить одежду черного цвета;
- звать в гости людей;
- хвастаться своими достижениями;
- открывать окна в доме;
- покупать дорогие вещи.
Народные приметы и традиции на 13 октября
Наши предки в этот день традиционно шли в баню, чтобы смыть с себя не только грязь, но и грехи. А еще после этого обязательно устраивали посиделки.
Также верили в такие приметы 13 октября:
- Если небо стало темно-синим, ждите дождя.
- Если 13 октября облака плотные и темные, но вышло солнце, погода будет переменчивой.
- Если облака плывут очень быстро, то будет проливной дождь.
- Если в течение дня погода не меняется, то будет долго пасмурно.
- Если услышали, как вечером кукарекает петух, к быстрому изменению погоды.
- Если толстая кожура на луке, зима будет суровой.
Кто празднует День ангела 13 октября и как назвать ребенка
Именины сегодня, 13 октября, отмечают мужчины с именем: Антон, Никита, Николай и Яков. Также с Днем ангела в это воскресенье поздравляют представительниц прекрасного пола с именем Злата.
Также предлагаем узнать, какой будет погода в Украине 13 октября и где ожидаются заморозки.
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