13 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Девушка гуляет по осеннему городу. Фото: freepik.com

Сегодня, 13 октября, в Украине отмечают День работников государственной санитарно эпидемиолонической службы, День профессиональных союзов и День художника. Верующие чтят память святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Новый год стал к нам еще ближе — осталось 79 дней.

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Новини.LIVE расскажет, какие еще праздники будем отмечать 13 октября, чем особенный этот день, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 13 октября, день в Украине и мире

В воскресенье, 13 октября, в Украине и мире отмечают такие интересные и важные события:

День работников государственной санитарно-эпидемиолонической службы — важный праздник, посвященный работникам, непрерывно работающим на благо здоровья населения и защиты от эпидемий. Обязательно поздравьте близких, друзей и знакомых, посвятивших себя этой ответственной профессии.

— важный праздник, посвященный работникам, непрерывно работающим на благо здоровья населения и защиты от эпидемий. Обязательно поздравьте близких, друзей и знакомых, посвятивших себя этой ответственной профессии. День профессиональных союзов Украины — особая дата, посвященная памяти и чествованию профессиональных союзов, которые играют важную роль в развитии экономики и общества страны. Этот день также создан для повышения осведомленности о важности профессиональных союзов в современном обществе и для поддержки их деятельности.

— особая дата, посвященная памяти и чествованию профессиональных союзов, которые играют важную роль в развитии экономики и общества страны. Этот день также создан для повышения осведомленности о важности профессиональных союзов в современном обществе и для поддержки их деятельности. День художника Украины — праздник, посвященный всем творческим людям, которые внесли огромный вклад в культуру и искусство Украины. Поздравьте теплыми словами всех художников, творящих красоту.

— праздник, посвященный всем творческим людям, которые внесли огромный вклад в культуру и искусство Украины. Поздравьте теплыми словами всех художников, творящих красоту. Международный день костюма — день, посвященный костюмам и их значению в обществе, а также напоминает о важности одежды как части культуры и истории.

— день, посвященный костюмам и их значению в обществе, а также напоминает о важности одежды как части культуры и истории. Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий — день, предназначенный для повышения осведомленности об опасностях стихийных бедствий и привлечения всех граждан к усилиям по их уменьшению.

— день, предназначенный для повышения осведомленности об опасностях стихийных бедствий и привлечения всех граждан к усилиям по их уменьшению. Всемирный день борьбы с тромбозом — дата посвящена повышению осведомленности о тромбозе, его рисках и методах профилактики.

— дата посвящена повышению осведомленности о тромбозе, его рисках и методах профилактики. День распространения информации о метастатическом раке молочной железы — дата посвящена повышению осведомленности об этом серьезном состоянии, включающем распространение информации о симптомах, диагностике, лечении и поддержке пациентов и их семей.

— дата посвящена повышению осведомленности об этом серьезном состоянии, включающем распространение информации о симптомах, диагностике, лечении и поддержке пациентов и их семей. Международный день простого языка — день, посвященный идее, что информация должна быть понятной и доступной для всех. Суть дня состоит в том, чтобы поощрить использование простых и понятных выражений во всех сферах жизни — от правительственных документов до медицинских инструкций.

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— день, посвященный поддержанию критического мышления и развитию скептицизма. Международный день геологического тайника — день посвященный геологическим тайникам, которые являются частью проекта "EarthCaches" от Geocaching.

Сотрудница государственной санитарно-эпидемиологической службы. Фото: zoda.gov.ua

Какой сегодня, 13 октября, церковный праздник

Православные верующие 13 октября чтят память святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Они были римскими военными, которые остались верны Иисусу Христу и были казнены за свою веру. Эти святые мученики символизируют верность Сыну Божьему даже перед лицом смерти. Их имена напоминают о важности веры и мужества в трудные времена.

Картина казни святых мучеников. Фото: http://goloseevo.com.ua

Что нельзя делать 13 октября — главные запреты дня

Сегодня церковь, как и в любой другой день, осуждает ссоры, сквернословие, зависть, злобу, сплетни, осуждение, алчность.

Также 13 октября категорически нельзя:

заниматься тяжелой работой по дому;

отказывать в помощи просящим;

носить одежду черного цвета;

звать в гости людей;

хвастаться своими достижениями;

открывать окна в доме;

покупать дорогие вещи.

Верующая молится в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 13 октября

Наши предки в этот день традиционно шли в баню, чтобы смыть с себя не только грязь, но и грехи. А еще после этого обязательно устраивали посиделки.

Также верили в такие приметы 13 октября:

Если небо стало темно-синим, ждите дождя.

Если 13 октября облака плотные и темные, но вышло солнце, погода будет переменчивой.

Если облака плывут очень быстро, то будет проливной дождь.

Если в течение дня погода не меняется, то будет долго пасмурно.

Если услышали, как вечером кукарекает петух, к быстрому изменению погоды.

Если толстая кожура на луке, зима будет суровой.

Темные облака над полем. Фото: depositphotos.com

Кто празднует День ангела 13 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 13 октября, отмечают мужчины с именем: Антон, Никита, Николай и Яков. Также с Днем ангела в это воскресенье поздравляют представительниц прекрасного пола с именем Злата.

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