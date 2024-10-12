12 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина гуляє у парку восени. Фото: istockphoto.com

Сьогодні, 12 жовтня, українці відзначають професійне свято — День економіста. Також цього дня зустрічають Міжнародний день астрономії. Віряни в Україні вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Новий рік настане через 80 днів.

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Який сьогодні, 12 жовтня, день в Україні та світі

У цю суботу, 12 жовтня, в Україні та світі відзначають такі цікаві та важливі події:

Всесвітній день економіста та День економіста в Україні — свято присвячене професіоналам, які працюють в галузі економіки, досліджують ринки, аналізують фінансові тенденції та допомагають формувати економічну політику. Привітайте своїх близьких та знайомих, які обрали цю благородну професію.

— свято присвячене професіоналам, які працюють в галузі економіки, досліджують ринки, аналізують фінансові тенденції та допомагають формувати економічну політику. Привітайте своїх близьких та знайомих, які обрали цю благородну професію. День вільнодумства — свобода думки є невід'ємною частиною людської гідності. Мета цього свята підкреслити важливість критичного мислення, наукового скептицизму та раціоналізму.

— свобода думки є невід'ємною частиною людської гідності. Мета цього свята підкреслити важливість критичного мислення, наукового скептицизму та раціоналізму. Міжнародний день крику в момент розчарування — це спеціальний день у році, коли люди можуть відпустити свої негативні емоції, позбавитеся від негативу.

— це спеціальний день у році, коли люди можуть відпустити свої негативні емоції, позбавитеся від негативу. Міжнародний день астрономії — мета цієї дати популяризувати науки про космос і залучення громадськості до астрономічних спостережень. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про досягнення в астрономії, стимулювання інтересу до вивчення зірок і планет, а також надання можливості людям у всьому світі зазирнути в телескоп і відкрити для себе красу Всесвіту.

— мета цієї дати популяризувати науки про космос і залучення громадськості до астрономічних спостережень. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про досягнення в астрономії, стимулювання інтересу до вивчення зірок і планет, а також надання можливості людям у всьому світі зазирнути в телескоп і відкрити для себе красу Всесвіту. День Колумба — цієї дати відзначають прибуття Христофора Колумба до Америки 12 жовтня 1492 року. Його святкують в багатьох країнах, особливо в США, де воно є офіційним національним святом.

— цієї дати відзначають прибуття Христофора Колумба до Америки 12 жовтня 1492 року. Його святкують в багатьох країнах, особливо в США, де воно є офіційним національним святом. Всесвітній день птахів, що мігрують — свято присвячено підвищенню обізнаності про важливість міграції птахів та захисту їхніх маршрутів.

— свято присвячено підвищенню обізнаності про важливість міграції птахів та захисту їхніх маршрутів. Міжнародний день африканських пінгвінів — день присвячений підвищенню обізнаності про становище африканських пінгвінів та захисту їхнього середовища.

— день присвячений підвищенню обізнаності про становище африканських пінгвінів та захисту їхнього середовища. Всесвітній день боротьби з артритом — день призначений для підвищення обізнаності про артрит, підтримки людей, які страждають від цієї хронічної хвороби, та популяризації досліджень для знайдення нових методів лікування.

— день призначений для підвищення обізнаності про артрит, підтримки людей, які страждають від цієї хронічної хвороби, та популяризації досліджень для знайдення нових методів лікування. Європейський день донорства та трансплантації органів — день присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства органів та трансплантації як життєво важливих процедур, які можуть врятувати життя тисяч людей.

— день присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства органів та трансплантації як життєво важливих процедур, які можуть врятувати життя тисяч людей. Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги — день присвячений підвищенню обізнаності про хоспіси та паліативну допомогу, а також підтримці тих, хто надає та отримує паліативну допомогу.

Яке сьогодні, 12 жовтня, церковне свято

12 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Вони були християнськими мучениками, які загинули за свою віру на початку IV століття за часів правління римського імператора Діоклетіана. Вони були схоплені та піддані катуванням за відмову зректися своєї віри і приносити жертви римським богам. Пров, Тарах і Андронік вирізнялися своєю непохитною вірою та мужністю перед обличчям страшних випробувань. Вони були засуджені до страти і в кінцевому підсумку були вбиті за своє християнське сповідування.

Що не можна робити 12 жовтня — головні заборони дня

Не варто прибирати в хаті і прати білизну.

Забороняється купувати церковні свічки — будете хворіти.

Не можна ображати інших, мститися.

Сьогодні, як і в будь-який інший день, Церква не схвалює сварок, лихослів'я, пліток, наклепів і осуду, а також заздрості, жадібності, помсти і відчаю. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто просить. Народні прикмети на Андрона суворо забороняють сваритися з ким-небудь - вважається, що так можна накликати на себе 100 бід.

Народні прикмети та традиції на 12 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тьмяні зірки — до тепла;

зірки мерехтять — може скоро засніжити;

яскраві зірки — чекайте на мороз;

дує північний вітер — до швидкого похолодання;

на небі дуже багато зірок — наступного року буде великий урожай.



грім цього дня - взимку буде багато снігу;

грибів багато в лісі - сніг ще нескоро випаде;

туман увечері - осінь буде сухою і теплою;

небо в зірках - наступного року буде багатий урожай.

У народному календарі 12 жовтня - свято Андрон Звіздар. Прозвали його так, тому що цього дня до опівночі спостерігали за зірками: за ними судили про погоду, врожай і долю.

В давнину цього дня споглядали на небо, в особливості, дивилися на зірки, щоб спрогнозувати погоду та майбутній урожай. Селяни готували горох та кукурудзу до весняного сезону.

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