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На вихідних українців очікують погодні сюрпризи — синоптики дали прогноз

11 жовтня 2024 21:14
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на вихідні, 12-13 жовтня
Дівчина прогулюється містом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні на вихідних, 12-13 жовтня, буде прохолодною та подекуди дощовою. У деяких регіонах очікуються заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 жовтня

За прогнозами синоптиків, у суботу очікуються помірні дощі на більшій частині України, за винятком сходу та заходу. У центральних і південних областях можливі грози.

Вночі у західних та східних областях температура опуститься до +3...+8 °С, на Львівщині, Волині та Рівненщині можливі заморозки на ґрунті 0...+3 °С. На решті території нічні температури коливатимуться в межах +9...+16 °С.

Вдень повітря прогріється до +17...+22 °С, але у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях буде прохолодніше, лише +11...+16 °С.

Прогноз погоди 12 жовтня
Погода в Україні 12 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 жовтня

У неділю на Лівобережжі та в західних областях України очікуються помірні дощі.

Температура залишатиметься на рівні +3...+11 °С вночі, а вдень +8...+15 °С. У Карпатах можливі дощі з мокрим снігом.

Прогноз погоди 13 жовтня
Погода в Україні 13 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила зміна погоди обумовлена атмосферним фронтом, який прийшов в Україну. 

А в Укргідрометцентрі дали прогноз на зиму та сказали, до яких погодних умов варто готуватися українцям.

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