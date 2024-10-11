Прогноз погоди в Україні на вихідні, 12-13 жовтня

На вихідних українців очікують погодні сюрпризи — синоптики дали прогноз
Погода в Україні на вихідних, 12-13 жовтня, буде прохолодною та подекуди дощовою. У деяких регіонах очікуються заморозки.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 12 жовтня
За прогнозами синоптиків, у суботу очікуються помірні дощі на більшій частині України, за винятком сходу та заходу. У центральних і південних областях можливі грози.
Вночі у західних та східних областях температура опуститься до +3...+8 °С, на Львівщині, Волині та Рівненщині можливі заморозки на ґрунті 0...+3 °С. На решті території нічні температури коливатимуться в межах +9...+16 °С.
Вдень повітря прогріється до +17...+22 °С, але у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях буде прохолодніше, лише +11...+16 °С.
Погода в Україні 13 жовтня
У неділю на Лівобережжі та в західних областях України очікуються помірні дощі.
Температура залишатиметься на рівні +3...+11 °С вночі, а вдень +8...+15 °С. У Карпатах можливі дощі з мокрим снігом.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила зміна погоди обумовлена атмосферним фронтом, який прийшов в Україну.
А в Укргідрометцентрі дали прогноз на зиму та сказали, до яких погодних умов варто готуватися українцям.
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