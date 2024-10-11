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На выходных украинцев ожидают погодные сюрпризы — синоптики дали прогноз

11 октября 2024 21:14
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на выходные 12-13 октября
Девушка гуляет по городу. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине на выходных 12-13 октября будет прохладной и местами дождливой. В некоторых регионах ожидаются заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 октября

По прогнозам синоптиков, в субботу ожидаются умеренные дожди на большей части Украины, за исключением востока и запада. В центральных и южных областях возможны грозы.

Ночью в западных и восточных областях температура опустится до +3...+8°С, во Львовской, Волынской и Ровенской областях возможны заморозки на почве 0...+3°С. На остальной территории ночные температуры будут колебаться в пределах +9...+16°С.

Днем воздух прогреется до +17...+22°С, но в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях будет прохладнее, только +11...+16°С.

Прогноз погоды 12 октября
Погода в Украине 12 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 октября

В воскресенье на Левобережье и в западных областях Украины ожидаются умеренные дожди.

Температура будет оставаться на уровне +3...+11°С ночью, а днем 8-15°С. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды 13 октября
Погода в Украине 13 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что изменение погоды обусловлено атмосферным фронтом, который пришел в Украину.

А в Укргидрометцентре дали прогноз на зиму и сказали, к каким погодным условиям следует готовиться украинцам.

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