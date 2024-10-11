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Холод і затяжні зливи накриють Україну відзавтра — прогноз синоптика Діденко

11 жовтня 2024 14:16
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на 12 жовтня — прогноз від Наталки Діденко
Дощ та похолодання. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у суботу, 12 жовтня, прогнозують різку зміну погоди. У більшості регіонах будуть сильні дощі та значне зниження температури.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 12 жовтня від Наталки Діденко

Завтра, 12 жовтня, температура повітря впродовж дня становитиме +10...+15 °C на заході, півночі та у більшості центральних областей України. 

Трохи тепліше буде у східних областях, на південному сході, Дніпропетровщині, а також в Криму, де стовпчики термометра покажуть +19...+23 °C, проте Наталка Діденко попереджає, що холод дістанеться цих регіонів у неділю.

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Температурна карта України на 12 жовтня. Фото: скриншот

Де будуть дощі 12 жовтня

Сильні зливи синоптик Наталка Діденко прогнозує у північних та центральних областях, а також в Одеській й Херсонській областях. Така зміна погоди обумовлена атмосферним фронтом, який прийшов в Україну. 

Проте, на заході та сході України 12 жовтня не буде істотних опадів, крім Карпат. 

Погода в Києві 12 жовтня 

Наталка Діденко попередила мешканців Києва, що в суботу, 12 жовтня, у столиці особливо різко похолоднішає — там стовпчики термометра показуватимуть лише +10...+12 °C, будуть сильні вітри та злива від ночі до ранку. 

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою може бути зима в Україні у 2024-2025 році та чи очікувати сильних морозів. 

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