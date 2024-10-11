Погода в Украине на 12 октября — прогноз от Наталки Диденко

Дождь и холод. Фото: УНИАН

В Украине в субботу, 12 октября, прогнозируют резкое изменение погоды. В большинстве регионов будут сильные дожди и значительное понижение температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 12 октября от Наталки Диденко

Завтра, 12 октября, температура воздуха будет составлять +10...+15 °C на западе, севере и в большинстве центральных областей Украины.

Чуть теплее будет в восточных областях, на юго-востоке, Днепропетровщине, а также в Крыму, где столбики термометра покажут +19...+23 °C, однако Наталья Диденко предупреждает, что холод доберется до этих регионов в воскресенье.

Температурная карта Украины на 12 октября. Фото: скриншот

Где будут дожди 12 октября

Сильные ливни синоптик Наталья Диденко прогнозирует в северных и центральных областях, а также в Одесской и Херсонской областях. Такое изменение погоды обусловлено пришедшим в Украину атмосферным фронтом.

Однако на западе и востоке Украины 12 октября не будет существенных осадков, кроме Карпат.

Погода в Киеве 12 октября

Наталья Диденко предупредила жителей Киева, что в субботу, 12 октября, в столице особенно резко похолодает — там столбики термометра будут показывать всего +10...+12 °C, будут сильные ветры и ливень с ночи до утра.

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой может быть зима в Украине в 2024-2025 году и ожидать ли сильных морозов.

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