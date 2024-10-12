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Какой сегодня, 12 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

12 октября 2024 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
12 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Девушка гуляет в парке осенью. Фото: istockphoto.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 12 октября, украинцы отмечают профессиональный праздник – День экономиста. В этот день встречают Международный день астрономии. Верующие в Украине чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Новый год наступит через 80 дней.

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Какой сегодня, 12 октября, день в Украине и мире

В эту субботу, 12 октября, в Украине и мире отмечают следующие интересные и важные события:

  • Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине — праздник, посвященный профессионалам, которые работают в области экономики, исследуют рынки, анализируют финансовые тенденции и помогают формировать экономическую политику. Поздравьте своих близких и знакомых, избравших эту благородную профессию.
  • День свободомыслия – свобода мысли является неотъемлемой частью человеческого достоинства. Цель этого праздника – подчеркнуть важность критического мышления, научного скептицизма и рационализма.
  • Международный день крика в момент разочарования – это специальный день в году, когда люди могут отпустить свои негативные эмоции, избавитесь от негатива.
  • Международный день астрономии – цель этой даты популяризировать науки о космосе и привлечении общественности к астрономическим наблюдениям. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о достижениях в астрономии, стимулирование интереса к изучению звезд и планет, а также предоставление возможности людям во всем мире заглянуть в телескоп и открыть для себя красоту Вселенной.
  • День Колумба – эту дату отмечают прибытие Христофора Колумба в Америку 12 октября 1492 года. Его празднуют во многих странах, особенно в США, где он является официальным национальным праздником.
  • Всемирный день мигрирующих птиц — праздник посвящен повышению осведомленности о важности миграции птиц и защите их маршрутов.
  • Международный день африканских пингвинов — день, посвященный повышению осведомленности о положении африканских пингвинов и защите их среды.
  • Всемирный день борьбы с артритом — день, предназначенный для повышения осведомленности об артрите, поддержки людей, страдающих этой хронической болезнью, и популяризации исследований для поиска новых методов лечения.
  • Европейский день донорства и трансплантации органов — день, посвященный повышению осведомленности о важности донорства органов и трансплантации как жизненно важных процедур, которые могут спасти жизнь тысяч людей.
  • Всемирный день хосписов и паллиативной помощи — день, посвященный повышению осведомленности о хосписах и паллиативной помощи, а также поддержке тех, кто оказывает и получает паллиативную помощь.

Какой сегодня, 12 октября, церковный праздник

12 октября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника . Они были христианскими мучениками, погибшими за свою веру в начале IV века во времена правления римского императора Диоклетиана. Они были схвачены и подвергнуты пыткам за отказ отречься от своей веры и приносить жертвы римским богам. Пров, Тарах и Андроник отличались своей твердой верой и мужеством перед лицом страшных испытаний. Они были приговорены к смертной казни и в конечном итоге были убиты за свое христианское исповедание.

Что нельзя делать 12 октября — главные запреты дня

  • Не стоит убирать в доме и стирать белье.
  • Запрещается покупать церковные свечи – будете болеть.
  • Нельзя оскорблять других, мстить.

  • Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, злословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, алчности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи просящим.

    Народные приметы на Андрона строго запрещают ссориться с кем-нибудь – считается, что так можно навлечь на себя 100 бед.

Народные приметы и традиции на 12 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: тусклые звезды – к теплу;
  • звезды мерцают - может скоро заснежить;
  • яркие звезды – ждите мороза;
  • дует северный ветер – к быстрому похолоданию;
  • на небе очень много звезд – в следующем году будет большой урожай.
  • гром этого дня – зимой будет много снега;
  • грибов много в лесу – снег еще нескоро выпадет;
  • туман вечером – осень будет сухой и теплой;
  • небо в звездах – в следующем году будет богатый урожай.

  • В народном календаре 12 октября - праздник Андрон Звездочет. Прозвали его так, потому что в этот день до полуночи наблюдали за звездами: за ними судили о погоде, урожае и судьбе.

В старину в этот день наблюдали небо, особенно смотрели на звезды, чтобы спрогнозировать погоду и будущий урожай. Крестьяне готовили горох и кукурузу к весеннему сезону.

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