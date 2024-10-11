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Яке сьогодні, 11 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити

11 жовтня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
11 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Дівчина прогулюється у парку восени. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 11 жовтня, Україна та світ зустрічають Міжнародний день дівчаток, а також Міжнародний день ветеринарної медсестри. Православні українці цього дня вшановують пам'ять преподобного Феофана, посника Печерського. А до найулюбленішого свята мільйонів людей — Нового року залишився всього 81 день.

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Новини.LIVE розповість про найважливіші події дня, 11 жовтня, його традиції, прикмети та суворі заборони. 

Який сьогодні, 11 жовтня, день в Україні та світі 

У цю п'ятницю, 11 жовтня, в Україні та світі відзначають такі цікаві та важливі події, на які варто звернути свою увагу:

  • Міжнародний день дівчаток — молоде свято, метою якого є привернення увагу до проблем, з якими стикаються юні дівчата в усьому світі: рівні можливості, право на освіту, охорону здоров'я, захист від насильства. Цього дня можна вітати усіх дівчаток, а також відзначати їхні досягнення великі та маленькі. 
  • Міжнародний день ветеринарної медсестри — саме люди цієї професії піклуються про наших чотирилапих друзів, надають їм не тільки медичну, а й емоційну підтримку. Тож, якщо ви маєте знайомих з цією шляхетною професією обов'язково привітайте їх та висловіть вдячність за працю. 
  • Міжнародний день камінгауту — головною метою свята є підтримати ЛГБТК+ спільноту у визнанні своєї сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності, а також зменшити стигму та сприяти рівності для всіх. 
  • Всесвітній день яйця — це цікаве свято заведено відзначати у другу п'ятницю жовтня. І хоч, на перший погляд, воно чудернацьке, насправді воно покликане підкреслити важливість продукту у нашому харчуванні.  Яйце так чи інакше присутнє у раціоні більшості людей на планеті. Воно є джерелом білка та інших поживних і корисних речовин. 

 

Який сьогодні, 11 жовтня, день в Україні та світі
Дівчинка гуляє у парку восени. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 11 жовтня, церковне свято

У цю п'ятницю, 11 жовтня, українські віряни вшановують преподобного Феофана, посника Печерського. Він був подвижником Києво-Печерського монастиря, що нині є Києво-Печерською лаврою. Феофан відзначався суворим аскетизмом і глибокою духовністю. Його життя є прикладом монашеської стійкості та посвяти у служінні Богу, і його шанують як святого у Православній Церкві. Мощі його спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври.

 

Яке сьогодні, 11 жовтня, церковне свято
Вірянки моляться у церкві. Фото: pomisna.info

Що не можна робити 11 жовтня — головні заборони дня 

Наші предки вірили, що цього дня категорично не можна:

  • сваритися;
  • лихословити;
  • пліткувати;
  • осуджувати;
  • заздрити;
  • відмовляти тим, хто просить про допомогу;
  • лінуватися;
  • залишати безлад у домі;
  • користуватися гострими предметами;
  • їсти ягоди;
  • йти на будь-які ризики;
  • відкладати заплановані справи;
  • починати щось нове. 

 

Що не можна робити 11 жовтня — головні заборони дня 
Дівчина зі свічкою у церкві. Фото: depositphotos.com

Народні прикмети та традиції на 11 жовтня

Цього дня, 11 жовтня, слід добре попрацювати, зробити прибирання в домі, а також встигнути до зими облаштувати свій побут.

За народною традицією, саме цього дня намагалися вирішити будь-які сімейні проблеми та конфлікти, вважалося, що сам Бог допоможе дійти до миру та злагоди. 

Також вірили у такі цікаві прикмети: 

  • Якщо 11 жовтня дме вітер з півночі, слід чекати суворої зими, якщо вітер західний — зима буде сніжною.
  • Якщо ви помітили у лісі зайця, який ще не змінив свого забарвлення, зима прийде не скоро. 
  • Якщо цього дня ви помітили, що листя падає тильною стороною догори, наступного року буде багатий урожай. 

 

Народні прикмети та традиції на 11 жовтня
Заєць у лісі.  Фото: depositphotos.com

Хто святкує День ангела 11 жовтня та як назвати дитину

Іменини сьогодні, 11 жовтня, відзначають чоловіки на ім'я Олександр та Макар, а також представниці прекрасної статі на ім'я Зінаїда.

Також Новини.LIVE розповідає, яку очікувати погоду у цю п'ятницю, 11 жовтня, та в які регіони прийде похолодання.

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