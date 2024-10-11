11 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Яке сьогодні, 11 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити
Сьогодні, 11 жовтня, Україна та світ зустрічають Міжнародний день дівчаток, а також Міжнародний день ветеринарної медсестри. Православні українці цього дня вшановують пам'ять преподобного Феофана, посника Печерського. А до найулюбленішого свята мільйонів людей — Нового року залишився всього 81 день.
Новини.LIVE розповість про найважливіші події дня, 11 жовтня, його традиції, прикмети та суворі заборони.
Який сьогодні, 11 жовтня, день в Україні та світі
У цю п'ятницю, 11 жовтня, в Україні та світі відзначають такі цікаві та важливі події, на які варто звернути свою увагу:
- Міжнародний день дівчаток — молоде свято, метою якого є привернення увагу до проблем, з якими стикаються юні дівчата в усьому світі: рівні можливості, право на освіту, охорону здоров'я, захист від насильства. Цього дня можна вітати усіх дівчаток, а також відзначати їхні досягнення великі та маленькі.
- Міжнародний день ветеринарної медсестри — саме люди цієї професії піклуються про наших чотирилапих друзів, надають їм не тільки медичну, а й емоційну підтримку. Тож, якщо ви маєте знайомих з цією шляхетною професією обов'язково привітайте їх та висловіть вдячність за працю.
- Міжнародний день камінгауту — головною метою свята є підтримати ЛГБТК+ спільноту у визнанні своєї сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності, а також зменшити стигму та сприяти рівності для всіх.
- Всесвітній день яйця — це цікаве свято заведено відзначати у другу п'ятницю жовтня. І хоч, на перший погляд, воно чудернацьке, насправді воно покликане підкреслити важливість продукту у нашому харчуванні. Яйце так чи інакше присутнє у раціоні більшості людей на планеті. Воно є джерелом білка та інших поживних і корисних речовин.
Яке сьогодні, 11 жовтня, церковне свято
У цю п'ятницю, 11 жовтня, українські віряни вшановують преподобного Феофана, посника Печерського. Він був подвижником Києво-Печерського монастиря, що нині є Києво-Печерською лаврою. Феофан відзначався суворим аскетизмом і глибокою духовністю. Його життя є прикладом монашеської стійкості та посвяти у служінні Богу, і його шанують як святого у Православній Церкві. Мощі його спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври.
Що не можна робити 11 жовтня — головні заборони дня
Наші предки вірили, що цього дня категорично не можна:
- сваритися;
- лихословити;
- пліткувати;
- осуджувати;
- заздрити;
- відмовляти тим, хто просить про допомогу;
- лінуватися;
- залишати безлад у домі;
- користуватися гострими предметами;
- їсти ягоди;
- йти на будь-які ризики;
- відкладати заплановані справи;
- починати щось нове.
Народні прикмети та традиції на 11 жовтня
Цього дня, 11 жовтня, слід добре попрацювати, зробити прибирання в домі, а також встигнути до зими облаштувати свій побут.
За народною традицією, саме цього дня намагалися вирішити будь-які сімейні проблеми та конфлікти, вважалося, що сам Бог допоможе дійти до миру та злагоди.
Також вірили у такі цікаві прикмети:
- Якщо 11 жовтня дме вітер з півночі, слід чекати суворої зими, якщо вітер західний — зима буде сніжною.
- Якщо ви помітили у лісі зайця, який ще не змінив свого забарвлення, зима прийде не скоро.
- Якщо цього дня ви помітили, що листя падає тильною стороною догори, наступного року буде багатий урожай.
Хто святкує День ангела 11 жовтня та як назвати дитину
Іменини сьогодні, 11 жовтня, відзначають чоловіки на ім'я Олександр та Макар, а також представниці прекрасної статі на ім'я Зінаїда.
Також Новини.LIVE розповідає, яку очікувати погоду у цю п'ятницю, 11 жовтня, та в які регіони прийде похолодання.
Читайте Новини.LIVE!