11 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 11 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать
Сегодня, 11 октября, Украина и мир встречают Международный день девочек, а также Международный день ветеринарной медсестры. Православные украинцы в этот день чтят память преподобного Феофана, постника Печерского. А до любимого праздника миллионов людей — Нового года остался всего 81 день.
Новини.LIVE расскажет о важнейших событиях дня, 11 октября, его традициях, приметах и суровых запретах.
Какой сегодня, 11 октября, день в Украине и мире
В эту пятницу, 11 октября, в Украине и мире отмечают такие интересные и важные события, на которые следует обратить свое внимание:
- Международный день девочек — молодой праздник, целью которого является привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются юные девушки во всем мире: равные возможности, право на образование, здравоохранение, защиту от насилия. В этот день можно поздравлять всех девочек, а также отмечать их достижения большие и маленькие.
- Международный день ветеринарной медсестры — именно люди этой профессии заботятся о наших четырехлапых друзьях, оказывают им не только медицинскую, но и эмоциональную поддержку. Потому, если у вас есть знакомые с этой благородной профессией, обязательно поздравьте их и выразите благодарность за труд.
- Международный день камингаута — главная цель праздника — поддержать ЛГБТК+ сообщество в признании своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также уменьшить стигму и способствовать равенству для всех.
- Всемирный день яйца — этот интересный праздник принято отмечать во вторую пятницу октября. И хотя, на первый взгляд, он причудливый, на самом деле он призван подчеркнуть важность этого продукта в нашем питании. Яйцо так или иначе присутствует в рационе большинства людей на планете. Оно является источником белка и других питательных и полезных веществ.
Какой сегодня, 11 октября, церковный праздник
В эту пятницу, 11 октября, украинские верующие чтят преподобного Феофана, постника Печерского. Он был подвижником Киево-Печерского монастыря, ныне Киево-Печерской лавры. Феофан отличался строгим аскетизмом и глубокой духовностью. Его жизнь является примером монашеской стойкости и посвящения в служении Богу, и его почитают как святого в Православной Церкви. Мощи его покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.
Что нельзя делать 11 октября — главные запреты дня
Наши предки верили, что в этот день категорически нельзя:
- ссориться;
- злословить;
- сплетничать;
- осуждать;
- завидовать;
- отказывать просящим о помощи;
- лениться;
- оставлять беспорядок в доме;
- пользоваться острыми предметами;
- есть ягоды;
- идти на любые риски;
- откладывать запланированные дела;
- начинать что-нибудь новое.
Народные приметы и традиции на 11 октября
В этот день, 11 октября, следует хорошо поработать, сделать уборку в доме, а также успеть до зимы обустроить свой быт.
По народной традиции именно в этот день пытались решить любые семейные проблемы и конфликты, считалось, что сам Бог поможет дойти до мира и согласия.
Также верили в такие интересные приметы:
- Если 11 октября дует ветер с севера, следует ожидать суровую зиму, если ветер западный — зима будет снежной.
- Если вы заметили в лесу зайца, еще не изменившего своего окраса, зима придет нескоро.
- Если в этот день вы заметили, что листва падает тыльной стороной вверх, в следующем году будет богатый урожай.
Кто празднует День ангела 11 октября и как назвать ребенка
Именины сегодня, 11 октября, отмечают мужчины по имени Александр и Макар, а также представительницы прекрасного пола по имени Зинаида.
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