11 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Девушка гуляет в парке осенью. Фото: freepik.com

Сегодня, 11 октября, Украина и мир встречают Международный день девочек, а также Международный день ветеринарной медсестры. Православные украинцы в этот день чтят память преподобного Феофана, постника Печерского. А до любимого праздника миллионов людей — Нового года остался всего 81 день.

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Какой сегодня, 11 октября, день в Украине и мире

В эту пятницу, 11 октября, в Украине и мире отмечают такие интересные и важные события, на которые следует обратить свое внимание:

Международный день девочек — молодой праздник, целью которого является привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются юные девушки во всем мире: равные возможности, право на образование, здравоохранение, защиту от насилия. В этот день можно поздравлять всех девочек, а также отмечать их достижения большие и маленькие.

— молодой праздник, целью которого является привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются юные девушки во всем мире: равные возможности, право на образование, здравоохранение, защиту от насилия. В этот день можно поздравлять всех девочек, а также отмечать их достижения большие и маленькие. Международный день ветеринарной медсестры — именно люди этой профессии заботятся о наших четырехлапых друзьях, оказывают им не только медицинскую, но и эмоциональную поддержку. Потому, если у вас есть знакомые с этой благородной профессией, обязательно поздравьте их и выразите благодарность за труд.

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Девочка гуляет в парке осенью. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 11 октября, церковный праздник

В эту пятницу, 11 октября, украинские верующие чтят преподобного Феофана, постника Печерского. Он был подвижником Киево-Печерского монастыря, ныне Киево-Печерской лавры. Феофан отличался строгим аскетизмом и глубокой духовностью. Его жизнь является примером монашеской стойкости и посвящения в служении Богу, и его почитают как святого в Православной Церкви. Мощи его покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Верующие молятся в церкви. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 11 октября — главные запреты дня

Наши предки верили, что в этот день категорически нельзя:

ссориться;

злословить;

сплетничать;

осуждать;

завидовать;

отказывать просящим о помощи;

лениться;

оставлять беспорядок в доме;

пользоваться острыми предметами;

есть ягоды;

идти на любые риски;

откладывать запланированные дела;

начинать что-нибудь новое.

Девушка со свечой в церкви. Фото: depositphotos.com

Народные приметы и традиции на 11 октября

В этот день, 11 октября, следует хорошо поработать, сделать уборку в доме, а также успеть до зимы обустроить свой быт.

По народной традиции именно в этот день пытались решить любые семейные проблемы и конфликты, считалось, что сам Бог поможет дойти до мира и согласия.

Также верили в такие интересные приметы:

Если 11 октября дует ветер с севера, следует ожидать суровую зиму, если ветер западный — зима будет снежной.

Если вы заметили в лесу зайца, еще не изменившего своего окраса, зима придет нескоро.

Если в этот день вы заметили, что листва падает тыльной стороной вверх, в следующем году будет богатый урожай.

Заяц в лесу. Фото: depositphotos.com

Кто празднует День ангела 11 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 11 октября, отмечают мужчины по имени Александр и Макар, а также представительницы прекрасного пола по имени Зинаида.

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