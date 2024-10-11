Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Какой сегодня, 11 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать arrow

Какой сегодня, 11 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

11 октября 2024 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
11 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Девушка гуляет в парке осенью. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 11 октября, Украина и мир встречают Международный день девочек, а также Международный день ветеринарной медсестры. Православные украинцы в этот день чтят память преподобного Феофана, постника Печерского. А до любимого праздника миллионов людей — Нового года остался всего 81 день.

Читайте также:

Новини.LIVE расскажет о важнейших событиях дня, 11 октября, его традициях, приметах и суровых запретах.

Какой сегодня, 11 октября, день в Украине и мире

В эту пятницу, 11 октября, в Украине и мире отмечают такие интересные и важные события, на которые следует обратить свое внимание:

  • Международный день девочек — молодой праздник, целью которого является привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются юные девушки во всем мире: равные возможности, право на образование, здравоохранение, защиту от насилия. В этот день можно поздравлять всех девочек, а также отмечать их достижения большие и маленькие.
  • Международный день ветеринарной медсестры — именно люди этой профессии заботятся о наших четырехлапых друзьях, оказывают им не только медицинскую, но и эмоциональную поддержку. Потому, если у вас есть знакомые с этой благородной профессией, обязательно поздравьте их и выразите благодарность за труд.
  • Международный день камингаута — главная цель праздника — поддержать ЛГБТК+ сообщество в признании своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также уменьшить стигму и способствовать равенству для всех.
  • Всемирный день яйца — этот интересный праздник принято отмечать во вторую пятницу октября. И хотя, на первый взгляд, он причудливый, на самом деле он призван подчеркнуть важность этого продукта в нашем питании. Яйцо так или иначе присутствует в рационе большинства людей на планете. Оно является источником белка и других питательных и полезных веществ.

 

Какой сегодня, 11 октября, день в Украине и мире
Девочка гуляет в парке осенью. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 11 октября, церковный праздник

В эту пятницу, 11 октября, украинские верующие чтят преподобного Феофана, постника Печерского. Он был подвижником Киево-Печерского монастыря, ныне Киево-Печерской лавры. Феофан отличался строгим аскетизмом и глубокой духовностью. Его жизнь является примером монашеской стойкости и посвящения в служении Богу, и его почитают как святого в Православной Церкви. Мощи его покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

 

Какой сегодня, 11 октября, церковный праздник
Верующие молятся в церкви. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 11 октября — главные запреты дня

Наши предки верили, что в этот день категорически нельзя:

  • ссориться;
  • злословить;
  • сплетничать;
  • осуждать;
  • завидовать;
  • отказывать просящим о помощи;
  • лениться;
  • оставлять беспорядок в доме;
  • пользоваться острыми предметами;
  • есть ягоды;
  • идти на любые риски;
  • откладывать запланированные дела;
  • начинать что-нибудь новое.

 

Что нельзя делать 11 октября — главные запреты дня 
Девушка со свечой в церкви. Фото: depositphotos.com

Народные приметы и традиции на 11 октября

В этот день, 11 октября, следует хорошо поработать, сделать уборку в доме, а также успеть до зимы обустроить свой быт.

По народной традиции именно в этот день пытались решить любые семейные проблемы и конфликты, считалось, что сам Бог поможет дойти до мира и согласия.

Также верили в такие интересные приметы:

  • Если 11 октября дует ветер с севера, следует ожидать суровую зиму, если ветер западный — зима будет снежной.
  • Если вы заметили в лесу зайца, еще не изменившего своего окраса, зима придет нескоро.
  • Если в этот день вы заметили, что листва падает тыльной стороной вверх, в следующем году будет богатый урожай.

 

Народные приметы и традиции на 11 октября
Заяц в лесу. Фото: depositphotos.com

Кто празднует День ангела 11 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 11 октября, отмечают мужчины по имени Александр и Макар, а также представительницы прекрасного пола по имени Зинаида.

Также Новини.LIVE рассказывает, какую ожидать погоду в эту пятницу, 11 октября, и в какие регионы придет похолодание.

праздники календарь народные приметы День ангела запреты 11 октября

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Базовая соцпомощь в Украине в 4,5 тыс. грн — как это повлияет на пенсионеров

06:06 Сорвался с цепи — Кадыров объявляет кровную месть сенаторам Госдумы РФ

06:03 Как на украинском правильно сказать "кульок" — шесть распространенных вариантов

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, как иметь доступ к средствам при потере SIM-карты

05:56 Фальшивая инвалидность и большие взятки — что думают во Львове о коррупции в МСЭК

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

05:47 Лучший десерт из тыквы — рецепт, который стоит вашего внимания

05:05 Метеорологи сегодня прогнозируют похолодание и дожди — каких областей это касается

04:30 Рекрутинг в ВСУ стал еще более комфортным — ходить в ТЦК не надо

04:24 Полиция Молдовы провела масштабные обыски — нашли деньги Кремля на срыв выборов

03:26 В "Азов" приглашают строителей и разнорабочих — предлагают высокую зарплату

06:10 Базовая соцпомощь в Украине в 4,5 тыс. грн — как это повлияет на пенсионеров

06:06 Сорвался с цепи — Кадыров объявляет кровную месть сенаторам Госдумы РФ

06:03 Как на украинском правильно сказать "кульок" — шесть распространенных вариантов

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, как иметь доступ к средствам при потере SIM-карты

05:56 Фальшивая инвалидность и большие взятки — что думают во Львове о коррупции в МСЭК

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

05:47 Лучший десерт из тыквы — рецепт, который стоит вашего внимания

05:05 Метеорологи сегодня прогнозируют похолодание и дожди — каких областей это касается

04:30 Рекрутинг в ВСУ стал еще более комфортным — ходить в ТЦК не надо

04:24 Полиция Молдовы провела масштабные обыски — нашли деньги Кремля на срыв выборов

03:26 В "Азов" приглашают строителей и разнорабочих — предлагают высокую зарплату

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll