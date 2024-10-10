10 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Яке сьогодні, 10 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити
Сьогодні, 10 жовтня, українці зустрічають професійне свято — День працівників стандартизації і метрології в Україні. Також цього дня є кілька важливих міжнародних дат. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. А Новий рік стає все ближчим — до головного свята залишилося 82 дні.
Які найважливіші події дня, 10 жовтня, його традиції, прикмети та суворі заборони, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі.
Який сьогодні, 10 жовтня, день в Україні та світі
У четвер, 10 липня, в Україні та світі відзначають такі цікаві події:
- День працівників стандартизації і метрології — професійне свято, яке в Україні святкують понад 20 років. Від людей, які присвятили себе саме цим спеціальностям залежить не лише фінансовий добробут країни, але й життя людей. Тож обов'язково привітайте знайомого або близьку людину, яка займається стандартизацією, метрологією або сертифікацією.
- Міжнародний день режисури — свято присвячено режисерам-постановникам, які невтомно працюють за лаштунками, щоб кожна театральна постановка проходила безперебійно.
- Всесвітній день інклюзивності — мета цього дня — забезпечити, щоб люди з будь-якими здібностями, походженням, віком, расою, релігією, статтю та іншими характеристиками були не лише визнані, але й вшановані за їхній унікальний внесок у суспільство.
- Всесвітній день ментального здоров'я — свято має на меті підвищити обізнаність про проблеми психічного здоров'я, сприяти його збереженню та підтримці, а також зменшити стигматизацію людей з психічними розладами.
- Всесвітній день зору — відзначають щорічно у другий четвер жовтня. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість збереження зору та профілактики офтальмологічних захворювань.
- Всесвітній день боротьби проти смертної кари — мета цієї дати — привернути увагу до порушень прав людини, пов’язаних із застосуванням смертної кари, та сприяти її скасуванню.
- Всесвітній день каші — це свято привертає увагу світу до проблеми голоду, багато благодійних організацій оголошують збори для бідних країн та допомоги нужденним.
- Всесвітній день безхатьків — дата привертає увагу громадськості до проблем бездомних людей та сприяє пошуку рішень для їх підтримки та реабілітації.
- Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин — цей день має на меті підвищити відповідальність водіїв та привернути увагу до проблеми травмування та загибелі тварин на дорогах.
- Всесвітній день піклболу — це ракетковий вид спорту, який поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу.
Яке сьогодні, 10 жовтня, церковне свято
У цей четвер, 10 жовтня, українські віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. Євлампій і Євлампія були братом і сестрою. Вони жили в IV столітті в місті Нікомідія і походили зі знатної родини. Святі померли за свою непохитну віру у єдиного Бога та стали символами мужності, віри та відваги для християн усіх часів.
Що не можна робити 10 жовтня — головні заборони дня
За старими повір'ями, цього дня у жодному разі не можна позичати комусь сірники або свічки, адже з ними може піти й родинне тепло.
Також наші предки вірили, що 10 жовтня не можна:
- носити прикраси — вони будуть притягувати неприємності;
- працювати на городі та в саду — користі робота ця не принесе;
- ходити до лісу — до неприємностей;
- лихословити;
- бажати іншим зла;
- сваритися.
Народні прикмети та традиції на 10 жовтня
В наших предків існувала ціла приказка, пов'язана з цим днем: "Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряву висвітлює".
Також наші прадіди вірили у такі прикмети:
- Якщо на вербі листя почало жовтіти знизу, варто чекати ранній прихід зими.
- Якщо дме східний чи північний вітер, то вже скоро різко похолодає.
- Якщо морозу ще не було, то не варти чекати зиму ще найближчі чотири тижні.
- Якщо небо на західному боці чисте протягом всього дня, то дощу чекати не варто.
Хто святкує День ангела 10 жовтня та як назвати дитину
Іменини сьогодні, 10 жовтня, відзначають:
- Андрій;
- Антон;
- Василь;
- Кирило;
- Павло;
- Сергій;
- Степан.
Також радимо дізнатися, яку погоду очікувати у цей четвер, 10 жовтня та в яких регіонах можливий шквальний вітер.
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