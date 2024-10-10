10 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина на природі восени читає щоденник. Фото: freepik.com

Сьогодні, 10 жовтня, українці зустрічають професійне свято — День працівників стандартизації і метрології в Україні. Також цього дня є кілька важливих міжнародних дат. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. А Новий рік стає все ближчим — до головного свята залишилося 82 дні.

Читайте також:

Які найважливіші події дня, 10 жовтня, його традиції, прикмети та суворі заборони, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі.

Який сьогодні, 10 жовтня, день в Україні та світі

У четвер, 10 липня, в Україні та світі відзначають такі цікаві події:

День працівників стандартизації і метрології — професійне свято, яке в Україні святкують понад 20 років. Від людей, які присвятили себе саме цим спеціальностям залежить не лише фінансовий добробут країни, але й життя людей. Тож обов'язково привітайте знайомого або близьку людину, яка займається стандартизацією, метрологією або сертифікацією.

— професійне свято, яке в Україні святкують понад 20 років. Від людей, які присвятили себе саме цим спеціальностям залежить не лише фінансовий добробут країни, але й життя людей. Тож обов'язково привітайте знайомого або близьку людину, яка займається стандартизацією, метрологією або сертифікацією. Міжнародний день режисури — свято присвячено режисерам-постановникам, які невтомно працюють за лаштунками, щоб кожна театральна постановка проходила безперебійно.

— свято присвячено режисерам-постановникам, які невтомно працюють за лаштунками, щоб кожна театральна постановка проходила безперебійно. Всесвітній день інклюзивності — мета цього дня — забезпечити, щоб люди з будь-якими здібностями, походженням, віком, расою, релігією, статтю та іншими характеристиками були не лише визнані, але й вшановані за їхній унікальний внесок у суспільство.

— мета цього дня — забезпечити, щоб люди з будь-якими здібностями, походженням, віком, расою, релігією, статтю та іншими характеристиками були не лише визнані, але й вшановані за їхній унікальний внесок у суспільство. Всесвітній день ментального здоров'я — свято має на меті підвищити обізнаність про проблеми психічного здоров'я, сприяти його збереженню та підтримці, а також зменшити стигматизацію людей з психічними розладами.

— свято має на меті підвищити обізнаність про проблеми психічного здоров'я, сприяти його збереженню та підтримці, а також зменшити стигматизацію людей з психічними розладами. Всесвітній день зору — відзначають щорічно у другий четвер жовтня. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість збереження зору та профілактики офтальмологічних захворювань.

— відзначають щорічно у другий четвер жовтня. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість збереження зору та профілактики офтальмологічних захворювань. Всесвітній день боротьби проти смертної кари — мета цієї дати — привернути увагу до порушень прав людини, пов’язаних із застосуванням смертної кари, та сприяти її скасуванню.

— мета цієї дати — привернути увагу до порушень прав людини, пов’язаних із застосуванням смертної кари, та сприяти її скасуванню. Всесвітній день каші — це свято привертає увагу світу до проблеми голоду, багато благодійних організацій оголошують збори для бідних країн та допомоги нужденним.

— це свято привертає увагу світу до проблеми голоду, багато благодійних організацій оголошують збори для бідних країн та допомоги нужденним. Всесвітній день безхатьків — дата привертає увагу громадськості до проблем бездомних людей та сприяє пошуку рішень для їх підтримки та реабілітації.

— дата привертає увагу громадськості до проблем бездомних людей та сприяє пошуку рішень для їх підтримки та реабілітації. Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин — цей день має на меті підвищити відповідальність водіїв та привернути увагу до проблеми травмування та загибелі тварин на дорогах.

— цей день має на меті підвищити відповідальність водіїв та привернути увагу до проблеми травмування та загибелі тварин на дорогах. Всесвітній день піклболу — це ракетковий вид спорту, який поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу.

Чоловік працює метрологом. Фото: google.com

Яке сьогодні, 10 жовтня, церковне свято

У цей четвер, 10 жовтня, українські віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. Євлампій і Євлампія були братом і сестрою. Вони жили в IV столітті в місті Нікомідія і походили зі знатної родини. Святі померли за свою непохитну віру у єдиного Бога та стали символами мужності, віри та відваги для християн усіх часів.

Святі мученики Євлампій і Євлампія. Фото: google.com

Що не можна робити 10 жовтня — головні заборони дня

За старими повір'ями, цього дня у жодному разі не можна позичати комусь сірники або свічки, адже з ними може піти й родинне тепло.

Також наші предки вірили, що 10 жовтня не можна:

носити прикраси — вони будуть притягувати неприємності;

працювати на городі та в саду — користі робота ця не принесе;

ходити до лісу — до неприємностей;

лихословити;

бажати іншим зла;

сваритися.

Жінка у церкві зі свічкою. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 10 жовтня

В наших предків існувала ціла приказка, пов'язана з цим днем: "Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряву висвітлює".

Також наші прадіди вірили у такі прикмети:

Якщо на вербі листя почало жовтіти знизу, варто чекати ранній прихід зими.

Якщо дме східний чи північний вітер, то вже скоро різко похолодає.

Якщо морозу ще не було, то не варти чекати зиму ще найближчі чотири тижні.

Якщо небо на західному боці чисте протягом всього дня, то дощу чекати не варто.

Тепла та красива осінь. Фото: depositphotos.com

Хто святкує День ангела 10 жовтня та як назвати дитину

Іменини сьогодні, 10 жовтня, відзначають:

Андрій;

Антон;

Василь;

Кирило;

Павло;

Сергій;

Степан.

Також радимо дізнатися, яку погоду очікувати у цей четвер, 10 жовтня та в яких регіонах можливий шквальний вітер.