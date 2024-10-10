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Яке сьогодні, 10 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити

10 жовтня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
10 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Дівчина на природі восени читає щоденник. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 10 жовтня, українці зустрічають професійне свято — День працівників стандартизації і метрології в Україні. Також цього дня є кілька важливих міжнародних дат. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. А Новий рік стає все ближчим — до головного свята залишилося 82 дні.

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Які найважливіші події дня, 10 жовтня, його традиції, прикмети та суворі заборони, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі. 

Який сьогодні, 10 жовтня, день в Україні та світі 

У четвер, 10 липня, в Україні та світі відзначають такі цікаві події: 

  • День працівників стандартизації і метрології — професійне свято, яке в Україні святкують понад 20 років. Від людей, які присвятили себе саме цим спеціальностям залежить не лише фінансовий добробут країни, але й життя людей. Тож обов'язково привітайте знайомого або близьку людину, яка займається стандартизацією, метрологією або сертифікацією. 
  • Міжнародний день режисури — свято присвячено режисерам-постановникам, які невтомно працюють за лаштунками, щоб кожна театральна постановка проходила безперебійно.
  • Всесвітній день інклюзивності — мета цього дня — забезпечити, щоб люди з будь-якими здібностями, походженням, віком, расою, релігією, статтю та іншими характеристиками були не лише визнані, але й вшановані за їхній унікальний внесок у суспільство.
  • Всесвітній день ментального здоров'я — свято має на меті підвищити обізнаність про проблеми психічного здоров'я, сприяти його збереженню та підтримці, а також зменшити стигматизацію людей з психічними розладами.
  • Всесвітній день зору — відзначають щорічно у другий четвер жовтня. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість збереження зору та профілактики офтальмологічних захворювань.
  • Всесвітній день боротьби проти смертної кари — мета цієї дати — привернути увагу до порушень прав людини, пов’язаних із застосуванням смертної кари, та сприяти її скасуванню. 
  • Всесвітній день каші — це свято привертає увагу світу до проблеми голоду, багато благодійних організацій оголошують збори для бідних країн та допомоги нужденним. 
  • Всесвітній день безхатьків — дата привертає увагу громадськості до проблем бездомних людей та сприяє пошуку рішень для їх підтримки та реабілітації.
  • Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин — цей день має на меті підвищити відповідальність водіїв та привернути увагу до проблеми травмування та загибелі тварин на дорогах.
  • Всесвітній день піклболу — це ракетковий вид спорту, який поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу.

 

Який сьогодні, 10 жовтня, день в Україні та світі
Чоловік працює метрологом. Фото: google.com

Яке сьогодні, 10 жовтня, церковне свято

У цей четвер, 10 жовтня, українські віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та ЄвлампіїЄвлампій і Євлампія були братом і сестрою. Вони жили в IV столітті в місті Нікомідія і походили зі знатної родини. Святі померли за  свою непохитну віру у єдиного Бога та стали символами мужності, віри та відваги для християн усіх часів.

 

Яке сьогодні, 10 жовтня, церковне свято
Святі мученики Євлампій і Євлампія. Фото: google.com

Що не можна робити 10 жовтня — головні заборони дня 

За старими повір'ями, цього дня у жодному разі не можна позичати комусь сірники або свічки, адже з ними може піти й родинне тепло. 

Також наші предки вірили, що 10 жовтня не можна:

  • носити прикраси — вони будуть притягувати неприємності;
  • працювати на городі та в саду — користі робота ця не принесе;
  • ходити до лісу — до неприємностей;
  • лихословити;
  • бажати іншим зла;
  • сваритися.

 

Що не можна робити 10 жовтня — головні заборони дня
Жінка у церкві зі свічкою. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 10 жовтня

В наших предків існувала ціла приказка, пов'язана з цим днем: "Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряву висвітлює". 

Також наші прадіди вірили у такі прикмети:

  • Якщо на вербі листя почало жовтіти знизу, варто чекати ранній прихід зими.
  • Якщо дме східний чи північний вітер, то вже скоро різко похолодає. 
  • Якщо морозу ще не було, то не варти чекати зиму ще найближчі чотири тижні.
  • Якщо небо на західному боці чисте протягом всього дня, то дощу чекати не варто. 

 

Народні прикмети та традиції на 10 жовтня
Тепла та красива осінь. Фото: depositphotos.com

Хто святкує День ангела 10 жовтня та як назвати дитину

Іменини сьогодні, 10 жовтня, відзначають:

  • Андрій;
  • Антон;
  • Василь;
  • Кирило;
  • Павло;
  • Сергій;
  • Степан.

Також радимо дізнатися, яку погоду очікувати у цей четвер, 10 жовтня та в яких регіонах можливий шквальний вітер.  

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