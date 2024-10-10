10 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Девушка на природе осенью читает дневник. Фото: freepik.com

Сегодня, 10 октября, украинцы встречают профессиональный праздник — День работников стандартизации и метрологии в Украине. Также в этот день есть несколько важных международных дат. Верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии. А Новый год становится все ближе — к главному празднику осталось 82 дня.

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Какой сегодня, 10 октября, день в Украине и мире

В четверг, 10 июля, в Украине и мире отмечают следующие интересные события:

День работников стандартизации и метрологии — профессиональный праздник, который в Украине празднуют более 20 лет. От людей, посвятивших себя именно этим специальностям, зависит не только финансовое благосостояние страны, но и жизнь людей. Поэтому обязательно поздравьте знакомого или близкого человека, занимающегося стандартизацией, метрологией или сертификацией.

— профессиональный праздник, который в Украине празднуют более 20 лет. От людей, посвятивших себя именно этим специальностям, зависит не только финансовое благосостояние страны, но и жизнь людей. Поэтому обязательно поздравьте знакомого или близкого человека, занимающегося стандартизацией, метрологией или сертификацией. Международный день режиссуры — праздник посвящен режиссерам-постановщикам, без устали работающим за кулисами, чтобы каждая театральная постановка проходила бесперебойно.

— праздник посвящен режиссерам-постановщикам, без устали работающим за кулисами, чтобы каждая театральная постановка проходила бесперебойно. Всемирный день инклюзивности — цель этого дня — обеспечить, чтобы люди с любыми способностями, происхождением, возрастом, расой, религией, полом и другими характеристиками были не только признаны, но и уважены за их уникальный вклад в общество.

— цель этого дня — обеспечить, чтобы люди с любыми способностями, происхождением, возрастом, расой, религией, полом и другими характеристиками были не только признаны, но и уважены за их уникальный вклад в общество. Всемирный день ментального здоровья — цель — повысить осведомленность о проблемах психического здоровья, способствовать его сохранению и поддержке, а также уменьшить стигматизацию людей с психическими расстройствами.

— цель — повысить осведомленность о проблемах психического здоровья, способствовать его сохранению и поддержке, а также уменьшить стигматизацию людей с психическими расстройствами. Всемирный день зрения — отмечают ежегодно во второй четверг октября. Основная цель этого дня — повысить осведомленность о важности сохранения зрения и профилактики офтальмологических заболеваний.

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— цель этой даты — привлечь внимание к нарушениям прав человека, связанным с применением смертной казни, и способствовать ее отмене. Всемирный день каши — этот праздник привлекает мир к проблеме голода, многие благотворительные организации объявляют собрание для бедных стран и помощи нуждающимся.

— этот праздник привлекает мир к проблеме голода, многие благотворительные организации объявляют собрание для бедных стран и помощи нуждающимся. Всемирный день бездомных — дата привлекает внимание общественности к проблемам бездомных людей и способствует поиску решений для их поддержки и реабилитации.

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Человек работает метрологом. Фото: google.com

Какой сегодня, 10 октября, церковный праздник

В этот четверг, 10 октября, украинские верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. Они жили в IV веке в городе Никомидия и происходили из знатной семьи. Святые умерли за свою твердую веру в единого Бога и стали символами мужества, веры и отваги для христиан всех времен.

Святые мученики Евлампий и Евлампия. Фото: google.com

Что нельзя делать 10 октября — главные запреты дня

По старым поверьям, в этот день ни в коем случае нельзя одалживать кому-то спички или свечи, ведь с ними может уйти и семейное тепло.

Также наши предки верили, что 10 октября нельзя:

носить украшения — они будут притягивать неприятности;

работать на огороде и в саду — пользы эта работа не принесет;

ходить в лес — к неприятностям;

злословить;

желать другим зла;

ссориться.

Женщина в церкви со свечой. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 10 октября

У наших предков существовала целая поговорка, связанная с этим днем: "Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и тьму освещает".

Также наши прадеды верили в следующие приметы:

Если на иве листья начали желтеть снизу, следует ждать ранний приход зимы.

Если дует восточный или северный ветер, то скоро резко похолодает.

Если мороза еще не было, то не стоит ждать зиму еще ближайшие четыре недели.

Если небо на западной стороне чистое в течение всего дня, то дождя ждать не стоит.

Теплая и красивая осень. Фото: depositphotos.com

Кто празднует День ангела 10 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 10 октября, отмечают:

Андрей;

Антон;

Василий;

Кирилл;

Павел;

Сергей;

Степан.

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