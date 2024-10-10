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Какой сегодня, 10 октября, праздник — церковный праздник, что нельзя делать

10 октября 2024 05:21
Светлана Конюшенко - Редактор
10 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Девушка на природе осенью читает дневник. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 10 октября, украинцы встречают профессиональный праздник — День работников стандартизации и метрологии в Украине. Также в этот день есть несколько важных международных дат. Верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии. А Новый год становится все ближе — к главному празднику осталось 82 дня.

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Какие важнейшие события дня, 10 октября, его традиции, приметы и строгие запреты узнайте далее в нашем материале.

Какой сегодня, 10 октября, день в Украине и мире

В четверг, 10 июля, в Украине и мире отмечают следующие интересные события:

  • День работников стандартизации и метрологии — профессиональный праздник, который в Украине празднуют более 20 лет. От людей, посвятивших себя именно этим специальностям, зависит не только финансовое благосостояние страны, но и жизнь людей. Поэтому обязательно поздравьте знакомого или близкого человека, занимающегося стандартизацией, метрологией или сертификацией.
  • Международный день режиссуры — праздник посвящен режиссерам-постановщикам, без устали работающим за кулисами, чтобы каждая театральная постановка проходила бесперебойно.
  • Всемирный день инклюзивности — цель этого дня — обеспечить, чтобы люди с любыми способностями, происхождением, возрастом, расой, религией, полом и другими характеристиками были не только признаны, но и уважены за их уникальный вклад в общество.
  • Всемирный день ментального здоровья — цель — повысить осведомленность о проблемах психического здоровья, способствовать его сохранению и поддержке, а также уменьшить стигматизацию людей с психическими расстройствами.
  • Всемирный день зрения — отмечают ежегодно во второй четверг октября. Основная цель этого дня — повысить осведомленность о важности сохранения зрения и профилактики офтальмологических заболеваний.
  • Всемирный день борьбы против смертной казни — цель этой даты — привлечь внимание к нарушениям прав человека, связанным с применением смертной казни, и способствовать ее отмене.
  • Всемирный день каши — этот праздник привлекает мир к проблеме голода, многие благотворительные организации объявляют собрание для бедных стран и помощи нуждающимся.
  • Всемирный день бездомных — дата привлекает внимание общественности к проблемам бездомных людей и способствует поиску решений для их поддержки и реабилитации.
  • Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных — этот день имеет целью повысить ответственность водителей и привлечь внимание к проблеме травмирования и гибели животных на дорогах.
  • Всемирный день пикболбола — это ракетный вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса.

 

Какой сегодня, 10 октября, день в Украине и мире
Человек работает метрологом. Фото: google.com

Какой сегодня, 10 октября, церковный праздник

В этот четверг, 10 октября, украинские верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. Они жили в IV веке в городе Никомидия и происходили из знатной семьи. Святые умерли за свою твердую веру в единого Бога и стали символами мужества, веры и отваги для христиан всех времен.

 

Какой сегодня, 10 октября, церковный праздник
Святые мученики Евлампий и Евлампия. Фото: google.com

Что нельзя делать 10 октября — главные запреты дня

По старым поверьям, в этот день ни в коем случае нельзя одалживать кому-то спички или свечи, ведь с ними может уйти и семейное тепло.

Также наши предки верили, что 10 октября нельзя:

  • носить украшения — они будут притягивать неприятности;
  • работать на огороде и в саду — пользы эта работа не принесет;
  • ходить в лес — к неприятностям;
  • злословить;
  • желать другим зла;
  • ссориться.

 

Что нельзя делать 10 октября — главные запреты дня
Женщина в церкви со свечой. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 10 октября

У наших предков существовала целая поговорка, связанная с этим днем: "Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и тьму освещает".

Также наши прадеды верили в следующие приметы:

  • Если на иве листья начали желтеть снизу, следует ждать ранний приход зимы.
  • Если дует восточный или северный ветер, то скоро резко похолодает.
  • Если мороза еще не было, то не стоит ждать зиму еще ближайшие четыре недели.
  • Если небо на западной стороне чистое в течение всего дня, то дождя ждать не стоит.

 

Народные приметы и традиции на 10 октября
Теплая и красивая осень. Фото: depositphotos.com

Кто празднует День ангела 10 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 10 октября, отмечают:

  • Андрей;
  • Антон;
  • Василий;
  • Кирилл;
  • Павел;
  • Сергей;
  • Степан.

Также рекомендуем узнать, какую погоду ожидать в этот четверг, 10 октября и в каких регионах возможен шквальный ветер.

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