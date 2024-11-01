1 листопада 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Усміхнена дівчина з жовтим листком. Фото: freepik.com

Сьогодні, 1 листопада, Україна разом зі світом відзначає День нульового меридіана, Всесвітній день екології, День народження Європейського союзу. Віряни вшановують пам'ять безсрібників Косми та Даміана Асійських. Новий рік постукає у наші двері рівно через 60 днів.

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Новини.LIVE ділиться з вами найважливішими подіями 1 листопада, а також розповідає, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 1 листопада, день в Україні та світі

1 листопада насичене унікальними святами та подіями, які відзначають і в Україні, і у різних куточках світу:

День нульового меридіана. Це свято було затверджено на конференції у Вашингтоні 1884 року, коли Гринвіцький меридіан визнали "нульовим". Це полегшило мореплавство та створило єдину систему координат.

Всесвітній день екології. Заснований 1972 року для привернення уваги до екологічних проблем. Цього дня проводять заходи, що допомагають зберегти довкілля та підвищують екологічну свідомість.

День народження Європейського союзу. ЄС офіційно діє з 1 листопада 1993 року, з моменту ратифікації Маастрихтського договору. Це об'єднання країн працює для миру і процвітання в Європі.

Міжнародний день ароматичної свічки. Відзначається з 2019 року, нагадуючи про важливість релаксації та насолоди життям. Ароматичні свічки стали символом затишку й спокою.

Всесвітній день балету. Започаткований 2014 року Лондонським королівським балетом. Балет зародився в епоху Відродження, перетворившись із веселих сценок у карнавалах на окремий вид мистецтва.

Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто. Присвячений обізнаності про рідкісний синдром, що впливає на центральну нервову систему. Мета дня — підтримати дослідження для покращення діагностики й лікування.

Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів. Це свято вшановує роботу юристів у суспільстві, відзначаючи їхній внесок у забезпечення справедливості й захист прав громадян.

Всесвітній день бізнес-аналітики. Підкреслює важливість бізнес-аналітики в прийнятті рішень та розвитку компаній. Ця галузь допомагає підвищити ефективність та досягти кращих результатів.

Всесвітній день вегана. Ідея веганства та вегетаріанства з'явилася ще 2500 років тому в Індії та деяких інших країнах. Окреме свято веганства з'явилося 1994 року і є днем усвідомленого вибору на користь етичного харчування.

Міжнародний день вина "Ксиномавро". Грецький сорт винограду Ксиномавро вшановують за його унікальний смак і особливі властивості. Цей сорт відомий своєю кислотністю, таніновою структурою та складністю, характерною для вин Македонії.

Прапор Європейського союзу. Фото: wikipedia.org

Яке сьогодні, 1 листопада, церковне свято

Сьогодні, 1 листопада, в православному календарі — день пам'яті святих безсрібників Косми та Даміана Асійських. Брати-близнюки Косма і Даміан, які жили в III столітті, прославилися як лікарі, які безкоштовно лікували людей та тварин. Свою медичну практику вони поєднували з глибокою вірою, а зцілення здійснювали молитвою, ніколи не беручи плати. Завдяки цьому брати здобули особливе шанування в християнському світі й стали покровителями лікарів, аптекарів та всіх, хто потребує зцілення.

Святі Косма та Даміан Асійські. Фото: google.com

Що не можна робити 1 листопада — головні заборони дня

1 листопада, як і в інші церковні свята, не схвалюються сварки, лайка, плітки, осуд, наклепи, а також жадібність, заздрість і лінощі. Такі дії суперечать духовним цінностям і вважаються гріховними. Не варто відмовляти в милостині чи допомозі. Уникайте зневіри й смутку.

За народними прикметами цього дня не можна:

виливати на вулицю воду після купання немовляти, бо дитина буде погано спати;

їсти куряче м'ясо;

братися за нові справи;

працювати в саду і городі;

вбивати павуків, оскільки в їхній подобі на землю приходять душі померлих;

надовго відкривати вікна і двері, можна впустити злу силу в дім;

після заходу сонця виходити на прогулянку, інакше нечисть може нашкодити.

Дівчина у теплій українській хустині. Фото: freepik.com

Народні прикмети та традиції на 1 листопада

У народному календарі 1 листопада — свято Кузьминки Осінні. В народні часто говорили "Кузьминки — осені поминки". Його відзначають двічі на рік — влітку, 1 липня, і восени, 1 листопада. Це свято ще називають "Бабин день", коли вшановують берегинь домашнього вогнища.

Цього дня святкували прихід зими. А ще на Кузьму і Дем'яна, як наші предки часто називали святих, грали останні весілля цього року. Святих одночасно вважали покровителями сімейного вогнища і жіночого рукоділля. Саме від цього дня жінки сідали за прядіння вовни, з якої потім в'язали теплі речі.

Також наші предки вірили у такі прикмети:

Якщо 1 листопада теплий день, зима буде м'якою.

Якщо вранці невеликий мороз, холод ще прийде не скоро.

Якщо озера та річки вкрилися кригою, не варто вже чекати на потепління.

Якщо випало вже багато снігу, навесні буде багато води.

Якщо ще не всі дерева скинули листя — наступний рік буде неврожайним, а зима затяжною.

Якщо на дорогах все ще брудно, половина зими буде теплою.

Жінка працює на ткацькому верстаті. Фото: via-regia.org.ua

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З іменинами сьогодні вітають:

Єлизавету;

Уляну;

Давида;

Давида; Дем'яна;

Дениса;

Дмитра;

Івана;

Олександра;

Петра;

Федора;

Якова.

Декоративна статуетка маленьких янголів. Фото: depositphotos.com

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