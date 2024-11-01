1 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Улыбающаяся девушка с желтым листом. Фото: freepik.com

Сегодня, 1 ноября, Украина вместе с миром отмечает День нулевого меридиана, Всемирный день экологии, День рождения Европейского союза. Верующие чтят память бессеребренников Космы и Дамиана Ассийских. Новый год постучится в нашу дверь ровно через 60 дней.

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Новини.LIVE делится с вами важнейшими событиями 1 ноября, а также рассказывает, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 1 ноября, день в Украине и мире

1 ноября насыщен уникальными праздниками и событиями, которые отмечают и в Украине, и в разных уголках мира:

День нулевого меридиана. Этот праздник был утвержден на конференции в Вашингтоне в 1884 году, когда Гринвичский меридиан сочли "нулевым". Это облегчило мореходство и создало единую систему координат.

Всемирный день экологии. Основан в 1972 году для привлечения внимания к экологическим проблемам. В этот день проводятся мероприятия, которые помогают сохранить окружающую среду и повышают экологическое сознание.

День рождения Европейского союза. ЕС официально действует с 1 ноября 1993 года, с момента ратификации Маастрихтского договора. Это объединение стран работает для мира и процветания в Европе.

Международный день ароматической свечи. Отмечается с 2019 года, напоминая о важности релаксации и наслаждения жизнью. Ароматические свечи стали символом уюта и покоя.

Всемирный день балета. Начатый в 2014 году Лондонским королевским балетом. Балет зародился в эпоху Возрождения, превратившись из веселых сценок в карнавалах в отдельный вид искусства.

Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто. Посвящен осведомленности о редком синдроме, влияющем на центральную нервную систему. Цель дня — поддержать исследования для улучшения диагностики и лечения.

Всемирный день доброжелательного отношения к юристам. Этот праздник чествует работу юристов в обществе, отмечая их вклад в обеспечение справедливости и защиту прав граждан.

Всемирный день бизнес-аналитики. Подчеркивает важность бизнес-аналитики в принятии решений и развитии компаний. Эта отрасль помогает повысить эффективность и добиться лучших результатов.

Всемирный день вегана. Идея веганства и вегетарианства возникла еще 2500 лет назад в Индии и некоторых других странах. Отдельный праздник веганства появился в 1994 году и является днем осознанного выбора в пользу этического питания.

Международный день вина "Ксиномавро". Греческий сорт винограда Ксиномавро чествуют за его уникальный вкус и особенные свойства. Этот сорт известен своей кислотностью, таниновой структурой и сложностью, характерной для вин Македонии.

Флаг Европейского союза. Фото: wikipedia.org

Какой сегодня, 1 ноября, церковный праздник

Сегодня, 1 ноября, в православном календаре — день памяти святых бессеребренников Космы и Дамиана Ассийских. Братья-близнецы Косма и Дамиан, жившие в III веке, прославились как врачи, бесплатно лечившие людей и животных. Свою медицинскую практику они сочетали с глубокой верой, а исцеление совершали молитвой, никогда не взимая платы. Благодаря этому братья получили особое почитание в христианском мире и стали покровителями врачей, аптекарей и всех нуждающихся в исцелении.

Святые Косма и Дамиан Ассийские. Фото: google.com

Что нельзя делать 1 ноября — главные запреты дня

1 ноября, как и в другие церковные праздники, не одобряются ссоры, брань, сплетни, осуждение, клевета, а также алчность, зависть и лень. Такие действия противоречат духовным ценностям и считаются греховными. Не стоит отказывать в подаянии или помощи. Избегайте уныния и печали.

По народным приметам в этот день нельзя:

выливать на улицу воду после купания младенца, потому что ребенок будет плохо спать;

есть куриное мясо;

браться за новые дела;

работать в саду и огороде;

убивать пауков, поскольку в их облике на землю приходят души умерших;

надолго открывать окна и двери, можно впустить злую силу в дом;

после заката выходить на прогулку, иначе нечисть может навредить.

Девушка в теплом украинском платке. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 1 ноября

В народном календаре 1 ноября — праздник Кузьминки Осени. В народные часто говорили "Кузьминки — осенние поминки". Его отмечают дважды в год — летом, 1 июля, и осенью, 1 ноября. Этот праздник еще называют "Бабий день", когда чествуют хранительниц домашнего очага.

В этот день праздновали приход зимы. А еще на Кузьму и Демьяна, как наши предки часто называли святых, играли последние свадьбы в этом году. Святых одновременно считали покровителями семейного очага и женского рукоделия. Именно с этого дня женщины садились за прядение шерсти, из которой потом вязали теплые вещи.

Также наши предки верили в следующие приметы:

Если 1 ноября теплый день, то зима будет мягкой.

Если по утрам небольшой мороз, холод еще придет нескоро.

Если озера и реки покрылись льдом, не стоит уже ждать потепления.

Если выпало много снега, весной будет много воды.

Если еще не все деревья сбросили листву — следующий год будет неурожайным, а зима затяжной.

Если на дорогах все еще грязно, половина зимы будет теплой.

Женщина работает на ткацком станке. Фото: via-regia.org.ua

Кто празднует День ангела 1 ноября и как назвать ребенка

С именинами сегодня поздравляют:

Елизавету;

Ульяну;

Давида;

Давида; Демьяна;

Дениса;

Дмитрия;

Ивана;

Александра;

Петра;

Федора;

Иакова.

Декоративная статуэтка маленьких ангелов. Фото: depositphotos.com

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