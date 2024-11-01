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Какой сегодня, 1 ноября, праздник — все о дате и традициях дня

1 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
1 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Улыбающаяся девушка с желтым листом. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 1 ноября, Украина вместе с миром отмечает День нулевого меридиана, Всемирный день экологии, День рождения Европейского союза. Верующие чтят память бессеребренников Космы и Дамиана Ассийских. Новый год постучится в нашу дверь ровно через 60 дней.

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Новини.LIVE делится с вами важнейшими событиями 1 ноября, а также рассказывает, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 1 ноября, день в Украине и мире

1 ноября насыщен уникальными праздниками и событиями, которые отмечают и в Украине, и в разных уголках мира:

День нулевого меридиана. Этот праздник был утвержден на конференции в Вашингтоне в 1884 году, когда Гринвичский меридиан сочли "нулевым". Это облегчило мореходство и создало единую систему координат.

Всемирный день экологии. Основан в 1972 году для привлечения внимания к экологическим проблемам. В этот день проводятся мероприятия, которые помогают сохранить окружающую среду и повышают экологическое сознание.

День рождения Европейского союза. ЕС официально действует с 1 ноября 1993 года, с момента ратификации Маастрихтского договора. Это объединение стран работает для мира и процветания в Европе.

Международный день ароматической свечи. Отмечается с 2019 года, напоминая о важности релаксации и наслаждения жизнью. Ароматические свечи стали символом уюта и покоя.

Всемирный день балета. Начатый в 2014 году Лондонским королевским балетом. Балет зародился в эпоху Возрождения, превратившись из веселых сценок в карнавалах в отдельный вид искусства.

Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто. Посвящен осведомленности о редком синдроме, влияющем на центральную нервную систему. Цель дня — поддержать исследования для улучшения диагностики и лечения.

Всемирный день доброжелательного отношения к юристам. Этот праздник чествует работу юристов в обществе, отмечая их вклад в обеспечение справедливости и защиту прав граждан.

Всемирный день бизнес-аналитики. Подчеркивает важность бизнес-аналитики в принятии решений и развитии компаний. Эта отрасль помогает повысить эффективность и добиться лучших результатов.

Всемирный день вегана. Идея веганства и вегетарианства возникла еще 2500 лет назад в Индии и некоторых других странах. Отдельный праздник веганства появился в 1994 году и является днем осознанного выбора в пользу этического питания.

Международный день вина "Ксиномавро". Греческий сорт винограда Ксиномавро чествуют за его уникальный вкус и особенные свойства. Этот сорт известен своей кислотностью, таниновой структурой и сложностью, характерной для вин Македонии.

 

Какой сегодня, 1 ноября, день в Украине и мире
Флаг Европейского союза. Фото: wikipedia.org

Какой сегодня, 1 ноября, церковный праздник

Сегодня, 1 ноября, в православном календаре — день памяти святых бессеребренников Космы и Дамиана Ассийских. Братья-близнецы Косма и Дамиан, жившие в III веке, прославились как врачи, бесплатно лечившие людей и животных. Свою медицинскую практику они сочетали с глубокой верой, а исцеление совершали молитвой, никогда не взимая платы. Благодаря этому братья получили особое почитание в христианском мире и стали покровителями врачей, аптекарей и всех нуждающихся в исцелении.

 

Какой сегодня, 1 ноября, церковный праздник
Святые Косма и Дамиан Ассийские. Фото: google.com

Что нельзя делать 1 ноября — главные запреты дня

1 ноября, как и в другие церковные праздники, не одобряются ссоры, брань, сплетни, осуждение, клевета, а также алчность, зависть и лень. Такие действия противоречат духовным ценностям и считаются греховными. Не стоит отказывать в подаянии или помощи. Избегайте уныния и печали.

По народным приметам в этот день нельзя:

  • выливать на улицу воду после купания младенца, потому что ребенок будет плохо спать;
  • есть куриное мясо;
  • браться за новые дела;
  • работать в саду и огороде;
  • убивать пауков, поскольку в их облике на землю приходят души умерших;
  • надолго открывать окна и двери, можно впустить злую силу в дом;
  • после заката выходить на прогулку, иначе нечисть может навредить.

 

Что нельзя делать 1 ноября — главные запреты дня
Девушка в теплом украинском платке. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 1 ноября

В народном календаре 1 ноября — праздник Кузьминки Осени. В народные часто говорили "Кузьминки — осенние поминки". Его отмечают дважды в год — летом, 1 июля, и осенью, 1 ноября. Этот праздник еще называют "Бабий день", когда чествуют хранительниц домашнего очага.

В этот день праздновали приход зимы. А еще на Кузьму и Демьяна, как наши предки часто называли святых, играли последние свадьбы в этом году. Святых одновременно считали покровителями семейного очага и женского рукоделия. Именно с этого дня женщины садились за прядение шерсти, из которой потом вязали теплые вещи.

Также наши предки верили в следующие приметы:

  • Если 1 ноября теплый день, то зима будет мягкой.
  • Если по утрам небольшой мороз, холод еще придет нескоро.
  • Если озера и реки покрылись льдом, не стоит уже ждать потепления.
  • Если выпало много снега, весной будет много воды.
  • Если еще не все деревья сбросили листву — следующий год будет неурожайным, а зима затяжной.
  • Если на дорогах все еще грязно, половина зимы будет теплой.

 

Народные приметы и традиции на 1 ноября
Женщина работает на ткацком станке. Фото: via-regia.org.ua

Кто празднует День ангела 1 ноября и как назвать ребенка

С именинами сегодня поздравляют:

  • Елизавету;
  • Ульяну;
  • Давида;
  • Демьяна;
  • Дениса;
  • Дмитрия;
  • Ивана;
  • Александра;
  • Петра;
  • Федора;
  • Иакова.

 

Кто празднует День ангела 1 ноября и как назвать ребенка
Декоративная статуэтка маленьких ангелов. Фото: depositphotos.com

Также предлагаем воспользоваться подробным календарем праздников на ноябрь 2024 года, который поможет узнать про самые главные события месяца.

День ангела традиции 1 ноября праздники народные приметы запреты

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