Яка ваша ідеальна професія — відповідь криється у даті народження

Дата публікації: 29 січня 2026 19:53
Яка професія вам підходить найкраще за датою народження — нумерологія підкаже
Колеги по роботі. Фото: freepik.com

Вибір професії — один з найвідповідальніших кроків у житті, адже від нього залежить не лише ваш дохід, а й відчуття задоволення та реалізації. Нумерологи стверджують, саме ваша дата народження може підказати, яка робота максимально розкриє ваші здібності та таланти.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, яка професіє підійде вам найкраще за датою народження.

Читайте також:

Ваша ідеальна професія за датою народження

Народжені 1, 10, 19, 28 числа — Лідер

Люди, які відзначають свій день народження у ці дати, володіють природними лідерськими якостями. Вони ініціативні та завжди прагнуть досягати результатів. Найкраще вони розкриваються, коли ведуть і створюють. Ідеальна професія: 

  • підприємець;
  • CEO;
  • креативний директор;
  • продюсер.

Народжені 2, 11, 20, 29 числа — Цілитель

У ці дати народжуються медіатори та миротворці, здатні вкладати душу в свою роботу. Їм підійде будь-яка діяльність, що дозволяє будувати глибокі взаємини. Найкращі професії: 

  • вчитель;
  • терапевт;
  • психолог;
  • коуч;
  • наставник;
  • консультант.

Народжені 3, 12, 21, 30 числа — Творець

Такі люди надзвичайно комунікабельні та креативні. Завдяки живому розуму та енергійному характеру вони розквітають у роботі, де постійно потрібно мислити та придумувати нове. Ідеальні напрямки в кар'єрі:

  • письменництво;
  • маркетинг;
  • публічні виступи;
  • акторська діяльність.

Народжені 4, 13, 22, 31 числа — Будівельник

Ці люди прагнуть до стабільності та результативності. Вони здатні створювати міцну основу для будь-якої справи. Практичність і системність допомагають їм досягати великих результатів. Професії:

  • інженер;
  • архітектор;
  • аналітик;
  • керівник операцій.

Народжені 5, 14, 23 числа — Комунікатор

Народжені у ці дати динамічні та допитливі, вони швидко адаптуються до змін і трендів. Ідеальні професії:

  • журналіст;
  • мандрівник;
  • продавець;
  • креатор у соціальних медіа.

Народжені 6, 15, 24 числа — Опікун

Такі люди харизматичні та витончені. Вони здатні створювати атмосферу довіри та підтримки. Ідеальна професія: 

  • вчитель;
  • дизайнер;
  • медичний працівник;
  • лідер громади.

Народжені 7, 16, 25 числа — Містик

Люди, народжені в ці дні, задумливі та цілеспрямовані, із природним талантом бачити прихований сенс як у простих, так і у складних речах. Вони чудово аналізують та знаходять закономірності там, де інші їх не помічають. Ідеальні професії: 

  • дослідник;
  • науковець;
  • аналітик;
  • духовний наставник.

Народжені 8, 17, 26 числа — Виконавчий директор

Люди, народжені в ці дні, мають внутрішню мудрість і сильний авторитет. Завдяки організованості вони можуть досягти успіху майже в будь-якій сфері, але найбільше процвітають у роботі з чіткими системами та конкретними завданнями: 

  • керівник;
  • фінансовий консультант;
  • менеджер;
  • лідер проєктів.

Народжені 9, 18, 27 числа — Гуманіст

Ці люди прагнуть змін і часто мають нестандартний погляд на світ. Їхня мета — надихати інших та робити світ кращим. Ідеальні професії:

  • активіст;
  • художник;
  • консультант;
  • організатор соціальних проєктів.

Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
